FNT Crypto (FNTIO) tokenomika
FNT Crypto (FNTIO) informácie
FNT Crypto is at the forefront of financial innovation, taking inspiration from everyday financial activities. FNT Crypto introduces a novel concept, combining DeFi, CeFi, and Game-Fi elements in one platform.
FNT Crypto (FNTIO) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre FNT Crypto (FNTIO) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
FNT Crypto (FNTIO) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky FNT Crypto (FNTIO) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet FNTIO tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu FNTIO tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili FNTIO tokenomiku, preskúmajte cenu FNTIO tokenu naživo!
Ako kúpiť FNTIO
Máte záujem pridať FNT Crypto (FNTIO) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu FNTIO vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.
FNT Crypto (FNTIO) história cien
Analýza histórie cien FNTIO pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.
FNTIO cenová predikcia
Chcete vedieť, kam FNTIO asi smeruje? Naša FNTIO stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
Prečo by ste si mali vybrať MEXC?
MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.
Zrieknutie sa zodpovednosti
Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.
Kúpte FNT Crypto (FNTIO)
Suma
1 FNTIO = 0.0018391 USD