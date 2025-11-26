Fellaz (FLZ) tokenomika

Fellaz (FLZ) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Fellaz (FLZ) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-26 04:37:32 (UTC+8)
USD

Fellaz (FLZ) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Fellaz (FLZ) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 125.63M
$ 125.63M
Celková ponuka:
$ 2.00B
$ 2.00B
Počet coinov v obehu:
$ 471.87M
$ 471.87M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 532.46M
$ 532.46M
Historické maximum:
$ 2.42
$ 2.42
Historické minimum:
$ 0.08700985391066055
$ 0.08700985391066055
Aktuálna cena:
$ 0.26623
$ 0.26623

Fellaz (FLZ) informácie

As the ultimate Web2-Web3 entertainment powerhouse Fellaz fuses traditional media, blockchain, and AI to power immersive fan experiences and unlock creator potential worldwide.

Oficiálna webová stránka:
https://fellaz.io/
Biela kniha:
https://navi-inno.notion.site/Fellaz-Documents-Public-16a4ba0ea49a806fb047c1b051c18451
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0x8e964e35a76103af4c7d7318e1b1a82c682ae296

Fellaz (FLZ) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Fellaz (FLZ) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet FLZ tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu FLZ tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili FLZ tokenomiku, preskúmajte cenu FLZ tokenu naživo!

Ako kúpiť FLZ

Máte záujem pridať Fellaz (FLZ) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu FLZ vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Fellaz (FLZ) história cien

Analýza histórie cien FLZ pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

FLZ cenová predikcia

Chcete vedieť, kam FLZ asi smeruje? Naša FLZ stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

