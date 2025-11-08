BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena Fellaz je 0.27123USD. Trhová kapitalizácia FLZ je 127,986,639.9762USD. Sledujte aktualizácie cien FLZ v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Fellaz Logo

Fellaz kurz (FLZ)

1 FLZ na USD aktuálnu cenu:

$0.27123
+0.49%1D
USD
Fellaz (FLZ) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:38:42 (UTC+8)

Dnešná cena Fellaz

Aktuálna dnešná cena Fellaz (FLZ) je $ 0.27123, s 0.49% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny FLZ na USD konverzný kurz je $ 0.27123 za FLZ.

Fellaz sa v súčasnosti radí na #266 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 127.99M, pričom počet coinov v obehu je 471.87M FLZ. Počas posledných 24 hodín sa FLZobchodovalo v rozmedzí od $ 0.26181 (low) do $ 0.27529 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 7.031902618598005, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.08700985391066055.

V krátkodobom vývoji sa FLZ zmenilo o -0.21% za poslednú hodinu a o +0.70% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 49.28K.

Fellaz (FLZ) informácie o trhu

No.266

$ 127.99M
$ 49.28K
$ 542.46M
471.87M
2,000,000,000
2,000,000,000
23.59%

ETH

Aktuálna trhová kapitalizácia Fellaz je $ 127.99M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 49.28K. Počet coinov v obehu FLZ je 471.87M, pričom celková zásoba je 2000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 542.46M.

História cien Fellaz v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.26181
24 hod Low
$ 0.27529
24 hod High

$ 0.26181
$ 0.27529
$ 7.031902618598005
$ 0.08700985391066055
-0.21%

+0.49%

+0.70%

+0.70%

Fellaz (FLZ) história cien USD

Sledujte zmeny cien Fellaz za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.0013225+0.49%
30 dní$ -0.03591-11.70%
60 dní$ +0.09357+52.66%
90 dní$ -0.77077-73.98%
Fellaz dnešná zmena ceny

Dnes FLZ zaznamenal zmenu o $ +0.0013225 (+0.49%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Fellaz zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.03591 (-11.70%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Fellaz zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal FLZ zmenu o $ +0.09357 (+52.66%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Fellaz zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.77077 (-73.98%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Fellaz (FLZ)?

Pozrite si Fellazstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Fellaz

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Fellaz, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Fellaz?

Several key factors influence Fellaz (FLZ) token prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact FLZ value.

Utility & Adoption: Real-world use cases, platform growth, and user adoption drive demand.

Supply Dynamics: Token circulation, staking mechanisms, and burn events affect scarcity.

Partnerships: Strategic collaborations and integrations can boost price through increased visibility.

Trading Volume: Higher liquidity and exchange listings improve price stability.

Regulatory News: Crypto regulations and compliance updates create volatility.

Technical Development: Platform updates, new features, and roadmap progress influence investor confidence.

Community Engagement: Active community support and social media presence impact market perception.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Fellaz?

People want to know Fellaz (FLZ) price today for several key reasons:

1. Investment decisions - Traders need current prices to buy, sell, or hold positions
2. Portfolio tracking - Investors monitor their holdings' value changes
3. Market timing - Identifying optimal entry/exit points for trades
4. Risk management - Assessing potential losses or gains
5. FOMO/speculation - Fear of missing profitable opportunities drives price checking

Cenové predikcie pre Fellaz

Cenová predikcia Fellaz (FLZ) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena FLZ v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Fellaz (FLZ) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Fellaz mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

MEXC nástroje
Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Fellaz v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku FLZ cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Fellaz Cenové predikcie.

O Fellaz

FLZ is a digital asset that operates on various blockchain platforms. It serves as a utility token within its ecosystem, providing users with access to a range of services and benefits. FLZ is designed to facilitate transactions within its network, enabling users to participate in activities such as staking, yield farming, and governance voting. The asset's issuance and supply model is based on a decentralized approach, with the aim of promoting fairness and transparency within its ecosystem. FLZ's role in the crypto space is primarily centered around enhancing the user experience and providing a more streamlined approach to digital asset management.

Ako nakupovať a investovať Fellaz

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je Fellaz (FLZ)

As the ultimate Web2-Web3 entertainment powerhouse Fellaz fuses traditional media, blockchain, and AI to power immersive fan experiences and unlock creator potential worldwide.

Fellaz Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Fellaz zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna Fellaz webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Fellaz

Akú hodnotu bude mať 1 Fellaz v roku 2030?
Ak by hodnota Fellaz rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Fellaz podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:38:42 (UTC+8)

Fellaz (FLZ) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

