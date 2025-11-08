Aktuálna dnešná cena Fellaz je 0.27123USD. Trhová kapitalizácia FLZ je 127,986,639.9762USD. Sledujte aktualizácie cien FLZ v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Fellaz je 0.27123USD. Trhová kapitalizácia FLZ je 127,986,639.9762USD. Sledujte aktualizácie cien FLZ v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Fellaz (FLZ) je $ 0.27123, s 0.49% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny FLZ na USD konverzný kurz je $ 0.27123 za FLZ.
Fellaz sa v súčasnosti radí na #266 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 127.99M, pričom počet coinov v obehu je 471.87M FLZ. Počas posledných 24 hodín sa FLZobchodovalo v rozmedzí od $ 0.26181 (low) do $ 0.27529 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 7.031902618598005, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.08700985391066055.
V krátkodobom vývoji sa FLZ zmenilo o -0.21% za poslednú hodinu a o +0.70% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 49.28K.
Fellaz (FLZ) informácie o trhu
No.266
$ 127.99M
$ 127.99M$ 127.99M
$ 49.28K
$ 49.28K$ 49.28K
$ 542.46M
$ 542.46M$ 542.46M
471.87M
471.87M 471.87M
2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000
2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000
23.59%
ETH
Aktuálna trhová kapitalizácia Fellaz je $ 127.99M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 49.28K. Počet coinov v obehu FLZ je 471.87M, pričom celková zásoba je 2000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 542.46M.
História cien Fellaz v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.26181
$ 0.26181$ 0.26181
24 hod Low
$ 0.27529
$ 0.27529$ 0.27529
24 hod High
$ 0.26181
$ 0.26181$ 0.26181
$ 0.27529
$ 0.27529$ 0.27529
$ 7.031902618598005
$ 7.031902618598005$ 7.031902618598005
$ 0.08700985391066055
$ 0.08700985391066055$ 0.08700985391066055
-0.21%
+0.49%
+0.70%
+0.70%
Fellaz (FLZ) história cien USD
Sledujte zmeny cien Fellaz za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.0013225
+0.49%
30 dní
$ -0.03591
-11.70%
60 dní
$ +0.09357
+52.66%
90 dní
$ -0.77077
-73.98%
Fellaz dnešná zmena ceny
Dnes FLZ zaznamenal zmenu o $ +0.0013225 (+0.49%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Fellaz zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.03591 (-11.70%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Fellaz zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal FLZ zmenu o $ +0.09357 (+52.66%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Fellaz zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.77077 (-73.98%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Fellaz (FLZ)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Fellaz, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Fellaz?
Several key factors influence Fellaz (FLZ) token prices:
Partnerships: Strategic collaborations and integrations can boost price through increased visibility.
Trading Volume: Higher liquidity and exchange listings improve price stability.
Regulatory News: Crypto regulations and compliance updates create volatility.
Technical Development: Platform updates, new features, and roadmap progress influence investor confidence.
Community Engagement: Active community support and social media presence impact market perception.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Fellaz?
People want to know Fellaz (FLZ) price today for several key reasons:
1. Investment decisions - Traders need current prices to buy, sell, or hold positions 2. Portfolio tracking - Investors monitor their holdings' value changes 3. Market timing - Identifying optimal entry/exit points for trades 4. Risk management - Assessing potential losses or gains 5. FOMO/speculation - Fear of missing profitable opportunities drives price checking
Cenové predikcie pre Fellaz
Cenová predikcia Fellaz (FLZ) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena FLZ v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Fellaz (FLZ) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Fellaz mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Fellaz v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku FLZ cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Fellaz Cenové predikcie.
O Fellaz
FLZ is a digital asset that operates on various blockchain platforms. It serves as a utility token within its ecosystem, providing users with access to a range of services and benefits. FLZ is designed to facilitate transactions within its network, enabling users to participate in activities such as staking, yield farming, and governance voting. The asset's issuance and supply model is based on a decentralized approach, with the aim of promoting fairness and transparency within its ecosystem. FLZ's role in the crypto space is primarily centered around enhancing the user experience and providing a more streamlined approach to digital asset management.
FLZ is a digital asset that operates on various blockchain platforms. It serves as a utility token within its ecosystem, providing users with access to a range of services and benefits. FLZ is designed to facilitate transactions within its network, enabling users to participate in activities such as staking, yield farming, and governance voting. The asset's issuance and supply model is based on a decentralized approach, with the aim of promoting fairness and transparency within its ecosystem. FLZ's role in the crypto space is primarily centered around enhancing the user experience and providing a more streamlined approach to digital asset management.
Ako nakupovať a investovať Fellaz
Ste pripravení začať s Fellaz? Nákup FLZ na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Fellaz. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Fellaz (FLZ) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako 471.87M tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Fellaz sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s Fellaz
Vlastníctvo Fellaz vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Ak by hodnota Fellaz rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Fellaz podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíFellaz?
Dnešná cena Fellaz je $ 0.27123. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Fellaz stále dobrou investíciou?
Fellaz zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do FLZ, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Fellaz?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Fellaz v hodnote $ 49.28K.
Aká je aktuálna cena Fellaz?
Živá cena FLZ sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Fellaz vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena FLZ, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Fellaz?
Cenu FLZ ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,052.83
+2.23%
ETH
3,441.08
+4.35%
SOL
163.77
+5.37%
COAI
1.2159
+11.27%
USDC
1.0005
0.00%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre FLZ na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár FLZ/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Fellaz pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Fellaz v tomto roku?
Cena Fellaz by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Fellaz (FLZ).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:38:42 (UTC+8)
Fellaz (FLZ) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.