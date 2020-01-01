Fly Trade (FLY) tokenomika

Fly Trade (FLY) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Fly Trade (FLY) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
USD

Fly Trade (FLY) informácie

Fly Trade aggregates liquidity from DEXs, DeFi protocols, and bridges to provide provably better pricing compared to leading aggregators, while delivering a seamless UX.

Oficiálna webová stránka:
https://www.fly.trade/
Biela kniha:
https://docs.fly.trade/
Prieskumník blokov:
https://sonicscan.org/token/0x6c9B3A74ae4779da5Ca999371eE8950e8DB3407f

Fly Trade (FLY) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Fly Trade (FLY) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 828.41K
$ 828.41K$ 828.41K
Celková ponuka:
$ 99.29M
$ 99.29M$ 99.29M
Počet coinov v obehu:
$ 13.41M
$ 13.41M$ 13.41M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 8.50M
$ 8.50M$ 8.50M
Historické maximum:
$ 0.9093
$ 0.9093$ 0.9093
Historické minimum:
$ 0.06166833341283919
$ 0.06166833341283919$ 0.06166833341283919
Aktuálna cena:
$ 0.06179
$ 0.06179$ 0.06179

Fly Trade (FLY) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Fly Trade (FLY) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet FLY tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu FLY tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili FLY tokenomiku, preskúmajte cenu FLY tokenu naživo!

Ako kúpiť FLY

Máte záujem pridať Fly Trade (FLY) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu FLY vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Fly Trade (FLY) história cien

Analýza histórie cien FLY pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

FLY cenová predikcia

Chcete vedieť, kam FLY asi smeruje? Naša FLY stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.

Viac ako 4 000 obchodných párov na spotových a futures trhoch
Najrýchlejšie zaradenie tokenov medzi burzami CEX
Najvyššia likvidita v rámci celého odvetvia
Najnižšie poplatky s nepretržitým zákazníckym servisom
100%+ transparentnosť rezervných tokenov pre prostriedky používateľov
Mimoriadne nízke vstupné bariéry: nákup krypta len za 1 USDT
mc_how_why_title
Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.