Aktuálna dnešná cena Flux AI je 0.0000185USD. Trhová kapitalizácia FLUXAI je --USD. Sledujte aktualizácie cien FLUXAI v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Flux AI Logo

Flux AI kurz (FLUXAI)

1 FLUXAI na USD aktuálnu cenu:

$0.0000185
$0.0000185
+25.00%1D
USD
Flux AI (FLUXAI) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:38:35 (UTC+8)

Dnešná cena Flux AI

Aktuálna dnešná cena Flux AI (FLUXAI) je $ 0.0000185, s 25.00% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny FLUXAI na USD konverzný kurz je $ 0.0000185 za FLUXAI.

Flux AI sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- FLUXAI. Počas posledných 24 hodín sa FLUXAIobchodovalo v rozmedzí od $ 0.0000148 (low) do $ 0.000022 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.

V krátkodobom vývoji sa FLUXAI zmenilo o -1.60% za poslednú hodinu a o -89.85% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 5.37K.

Flux AI (FLUXAI) informácie o trhu

--
--

$ 5.37K
$ 5.37K

$ 18.50K
$ 18.50K

--
--

1,000,000,000
1,000,000,000

BASE

Aktuálna trhová kapitalizácia Flux AI je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 5.37K. Počet coinov v obehu FLUXAI je --, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 18.50K.

História cien Flux AI v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.0000148
$ 0.0000148
24 hod Low
$ 0.000022
$ 0.000022
24 hod High

$ 0.0000148
$ 0.0000148

$ 0.000022
$ 0.000022

--
--

--
--

-1.60%

+25.00%

-89.85%

-89.85%

Flux AI (FLUXAI) história cien USD

Sledujte zmeny cien Flux AI za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.0000037+25.00%
30 dní$ -0.0232515-99.93%
60 dní$ -0.0009815-98.15%
90 dní$ -0.0009815-98.15%
Flux AI dnešná zmena ceny

Dnes FLUXAI zaznamenal zmenu o $ +0.0000037 (+25.00%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Flux AI zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.0232515 (-99.93%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Flux AI zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal FLUXAI zmenu o $ -0.0009815 (-98.15%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Flux AI zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.0009815 (-98.15%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Flux AI (FLUXAI)?

Pozrite si Flux AIstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Flux AI

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Flux AI, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Flux AI?

Several key factors influence Flux AI (FLUXAI) token prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence significantly impact FLUXAI pricing.

Technology Development: Progress in AI integration, platform updates, and new feature releases drive price movements.

Adoption Rate: Increased usage of Flux AI services and partnerships with other projects boost demand.

Trading Volume: Higher liquidity and trading activity typically correlate with price stability and growth.

Competition: Performance relative to other AI-focused cryptocurrencies affects market positioning.

Regulatory News: Government policies regarding AI and cryptocurrency regulations influence investor behavior.

Token Utility: Real-world use cases and staking rewards create intrinsic value demand.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Flux AI?

People want to know Flux AI (FLUXAI) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entry or exit points, assessing profit/loss positions, and staying updated on market volatility. Real-time pricing helps investors manage risk.

Cenové predikcie pre Flux AI

Cenová predikcia Flux AI (FLUXAI) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena FLUXAI v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Flux AI (FLUXAI) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Flux AI mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Flux AI v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku FLUXAI cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Flux AI Cenové predikcie.

O Flux AI

FLUXAI is a digital asset that operates within the realm of artificial intelligence (AI) and blockchain technology. Its primary purpose is to facilitate the development and deployment of AI models on the blockchain, thereby democratizing access to AI technology. FLUXAI utilizes a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency compared to proof-of-work systems. The asset is typically used by developers and data scientists who wish to leverage the benefits of AI in a decentralized and secure manner. By integrating AI with blockchain, FLUXAI aims to provide a platform where AI models can be built, shared, and monetized in a transparent and equitable ecosystem.

Ako nakupovať a investovať Flux AI

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je Flux AI (FLUXAI)

The Future of Creativity: Al Meets Imagination #FLUXAI

Flux AI Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Flux AI zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna Flux AI webová stránka
Prieskumník blokov

$0.0000185
$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$22.26

$0.00007098

$0.009501

$0.000011700

$0.18881

$0.02488

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

