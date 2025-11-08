Aktuálna dnešná cena Flux AI je 0.0000185USD. Trhová kapitalizácia FLUXAI je --USD. Sledujte aktualizácie cien FLUXAI v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Flux AI je 0.0000185USD. Trhová kapitalizácia FLUXAI je --USD. Sledujte aktualizácie cien FLUXAI v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Flux AI (FLUXAI) je $ 0.0000185, s 25.00% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny FLUXAI na USD konverzný kurz je $ 0.0000185 za FLUXAI.
Flux AI sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- FLUXAI. Počas posledných 24 hodín sa FLUXAIobchodovalo v rozmedzí od $ 0.0000148 (low) do $ 0.000022 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.
V krátkodobom vývoji sa FLUXAI zmenilo o -1.60% za poslednú hodinu a o -89.85% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 5.37K.
Flux AI (FLUXAI) informácie o trhu
--
----
$ 5.37K
$ 5.37K$ 5.37K
$ 18.50K
$ 18.50K$ 18.50K
--
----
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
BASE
Aktuálna trhová kapitalizácia Flux AI je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 5.37K. Počet coinov v obehu FLUXAI je --, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 18.50K.
História cien Flux AI v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.0000148
$ 0.0000148$ 0.0000148
24 hod Low
$ 0.000022
$ 0.000022$ 0.000022
24 hod High
$ 0.0000148
$ 0.0000148$ 0.0000148
$ 0.000022
$ 0.000022$ 0.000022
--
----
--
----
-1.60%
+25.00%
-89.85%
-89.85%
Flux AI (FLUXAI) história cien USD
Sledujte zmeny cien Flux AI za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.0000037
+25.00%
30 dní
$ -0.0232515
-99.93%
60 dní
$ -0.0009815
-98.15%
90 dní
$ -0.0009815
-98.15%
Flux AI dnešná zmena ceny
Dnes FLUXAI zaznamenal zmenu o $ +0.0000037 (+25.00%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Flux AI zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.0232515 (-99.93%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Flux AI zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal FLUXAI zmenu o $ -0.0009815 (-98.15%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Flux AI zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.0009815 (-98.15%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Flux AI (FLUXAI)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Flux AI, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Flux AI?
Several key factors influence Flux AI (FLUXAI) token prices:
Technology Development: Progress in AI integration, platform updates, and new feature releases drive price movements.
Adoption Rate: Increased usage of Flux AI services and partnerships with other projects boost demand.
Trading Volume: Higher liquidity and trading activity typically correlate with price stability and growth.
Competition: Performance relative to other AI-focused cryptocurrencies affects market positioning.
Regulatory News: Government policies regarding AI and cryptocurrency regulations influence investor behavior.
Token Utility: Real-world use cases and staking rewards create intrinsic value demand.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Flux AI?
People want to know Flux AI (FLUXAI) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entry or exit points, assessing profit/loss positions, and staying updated on market volatility. Real-time pricing helps investors manage risk.
Cenové predikcie pre Flux AI
Cenová predikcia Flux AI (FLUXAI) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena FLUXAI v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Flux AI (FLUXAI) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Flux AI mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Flux AI v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku FLUXAI cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Flux AI Cenové predikcie.
O Flux AI
FLUXAI is a digital asset that operates within the realm of artificial intelligence (AI) and blockchain technology. Its primary purpose is to facilitate the development and deployment of AI models on the blockchain, thereby democratizing access to AI technology. FLUXAI utilizes a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency compared to proof-of-work systems. The asset is typically used by developers and data scientists who wish to leverage the benefits of AI in a decentralized and secure manner. By integrating AI with blockchain, FLUXAI aims to provide a platform where AI models can be built, shared, and monetized in a transparent and equitable ecosystem.
FLUXAI is a digital asset that operates within the realm of artificial intelligence (AI) and blockchain technology. Its primary purpose is to facilitate the development and deployment of AI models on the blockchain, thereby democratizing access to AI technology. FLUXAI utilizes a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency compared to proof-of-work systems. The asset is typically used by developers and data scientists who wish to leverage the benefits of AI in a decentralized and secure manner. By integrating AI with blockchain, FLUXAI aims to provide a platform where AI models can be built, shared, and monetized in a transparent and equitable ecosystem.
Ako nakupovať a investovať Flux AI
Ste pripravení začať s Flux AI? Nákup FLUXAI na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Flux AI. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Flux AI (FLUXAI) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Flux AI sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s Flux AI
Vlastníctvo Flux AI vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Ak by hodnota Flux AI rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Flux AI podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíFlux AI?
Dnešná cena Flux AI je $ 0.0000185. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Flux AI stále dobrou investíciou?
Flux AI zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do FLUXAI, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Flux AI?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Flux AI v hodnote $ 5.37K.
Aká je aktuálna cena Flux AI?
Živá cena FLUXAI sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Flux AI vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena FLUXAI, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Flux AI?
Cenu FLUXAI ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,031.74
+2.21%
ETH
3,441.29
+4.36%
SOL
163.78
+5.38%
COAI
1.2185
+11.51%
USDC
1.0005
0.00%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre FLUXAI na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár FLUXAI/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Flux AI pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Flux AI v tomto roku?
Cena Flux AI by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Flux AI (FLUXAI).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:38:35 (UTC+8)
Flux AI (FLUXAI) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
