Flamingo (FLM) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Flamingo (FLM) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
USD

Flamingo (FLM) informácie

Flamingo is an interoperable, full-stack decentralized finance protocol built on the Neo blockchain. The FLM token is the governance token of Flamingo. FLM holders can vote for changes in platform parameters, issuance of new FLM tokens, etc.

Oficiálna webová stránka:
https://flamingo.finance/
Biela kniha:
https://docs.flamingo.finance/
Prieskumník blokov:
https://neotube.io/nep5/4d9eab13620fe3569ba3b0e56e2877739e4145e3/page/1

Flamingo (FLM) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Flamingo (FLM) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 13.79M
Celková ponuka:
$ 557.28M
Počet coinov v obehu:
$ 557.28M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 24.74M
Historické maximum:
$ 4.99
Historické minimum:
$ 0.013609467044339166
Aktuálna cena:
$ 0.02474
Flamingo (FLM) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Flamingo (FLM) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet FLM tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu FLM tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili FLM tokenomiku, preskúmajte cenu FLM tokenu naživo!

Zrieknutie sa zodpovednosti

