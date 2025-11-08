Aktuálna dnešná cena Fleek je 0.1584USD. Trhová kapitalizácia FLK je 3,168,000USD. Sledujte aktualizácie cien FLK v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Fleek je 0.1584USD. Trhová kapitalizácia FLK je 3,168,000USD. Sledujte aktualizácie cien FLK v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Fleek (FLK) je $ 0.1584, s 16.60% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny FLK na USD konverzný kurz je $ 0.1584 za FLK.
Fleek sa v súčasnosti radí na #1616 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 3.17M, pričom počet coinov v obehu je 20.00M FLK. Počas posledných 24 hodín sa FLKobchodovalo v rozmedzí od $ 0.1302 (low) do $ 0.1708 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.6289933396082115, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.11349214572806128.
V krátkodobom vývoji sa FLK zmenilo o +0.57% za poslednú hodinu a o -9.02% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 100.15K.
Fleek (FLK) informácie o trhu
No.1616
$ 3.17M
$ 100.15K
$ 15.84M
20.00M
100,000,000
100,000,000
20.00%
BASE
Aktuálna trhová kapitalizácia Fleek je $ 3.17M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 100.15K. Počet coinov v obehu FLK je 20.00M, pričom celková zásoba je 100000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 15.84M.
História cien Fleek v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.1302
24 hod Low
$ 0.1708
24 hod High
$ 0.1302
$ 0.1708
$ 0.6289933396082115
$ 0.11349214572806128
+0.57%
+16.60%
-9.02%
-9.02%
Fleek (FLK) história cien USD
Sledujte zmeny cien Fleek za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.022494
+16.60%
30 dní
$ -0.0916
-36.64%
60 dní
$ -0.0916
-36.64%
90 dní
$ -0.0916
-36.64%
Fleek dnešná zmena ceny
Dnes FLK zaznamenal zmenu o $ +0.022494 (+16.60%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Fleek zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.0916 (-36.64%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Fleek zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal FLK zmenu o $ -0.0916 (-36.64%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Fleek zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.0916 (-36.64%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Fleek (FLK)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Fleek, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Fleek?
Several key factors influence Fleek (FLK) token prices:
Market Demand: User adoption of Fleek's decentralized web hosting and storage services drives token utility and demand.
Platform Growth: Number of websites hosted, storage usage, and developer activity on the Fleek network.
Token Utility: FLK's use for payments, staking, and governance within the ecosystem.
Competition: Performance against other decentralized hosting platforms like IPFS-based services.
Partnerships: Integrations with Web3 projects and blockchain networks.
Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence in decentralized web infrastructure.
Technology Updates: Platform improvements, new features, and scalability enhancements.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Fleek?
People want to know Fleek (FLK) price today for several key reasons: trading decisions, portfolio management, market timing, and investment planning. Active traders need real-time prices to execute profitable buy/sell orders. Investors track daily performance to assess their holdings' value and make informed decisions about position sizing. Price movements indicate market sentiment and potential opportunities. Additionally, understanding current prices helps evaluate project fundamentals and compare FLK against other cryptocurrencies for diversification strategies.
Cenové predikcie pre Fleek
Cenová predikcia Fleek (FLK) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena FLK v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Fleek (FLK) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Fleek mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Fleek v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku FLK cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Fleek Cenové predikcie.
Čo je Fleek (FLK)
The Platform is an AI social platform enabling users to generate and enhance content with AI and share it on social media. It is among the first social platforms that incorporates both AI and blockchain to create unique new social experiences.
The Platform is an AI social platform enabling users to generate and enhance content with AI and share it on social media. It is among the first social platforms that incorporates both AI and blockchain to create unique new social experiences.
Fleek Zdroj
Pre hlbšie pochopenie Fleek zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ak by hodnota Fleek rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Fleek podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíFleek?
Dnešná cena Fleek je $ 0.1584. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Fleek stále dobrou investíciou?
Fleek zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do FLK, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Fleek?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Fleek v hodnote $ 100.15K.
Aká je aktuálna cena Fleek?
Živá cena FLK sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Fleek vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena FLK, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Fleek?
Cenu FLK ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
102,963.75
+2.14%
ETH
3,419.85
+3.71%
SOL
161.21
+3.73%
COAI
1.1989
+9.71%
USDC
1.0006
0.00%
Zvýši sa cena Fleek v tomto roku?
Cena Fleek by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Fleek (FLK).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 08:36:09 (UTC+8)
Fleek (FLK) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.