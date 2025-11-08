Aktuálna dnešná cena Fireverse je 0.0322USD. Trhová kapitalizácia FIR je 4,402,062USD. Sledujte aktualizácie cien FIR v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Fireverse je 0.0322USD. Trhová kapitalizácia FIR je 4,402,062USD. Sledujte aktualizácie cien FIR v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Fireverse (FIR) je $ 0.0322, s 0.30% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny FIR na USD konverzný kurz je $ 0.0322 za FIR.
Fireverse sa v súčasnosti radí na #1385 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 4.40M, pričom počet coinov v obehu je 136.71M FIR. Počas posledných 24 hodín sa FIRobchodovalo v rozmedzí od $ 0.03189 (low) do $ 0.03673 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.13227499641836485, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.03134127854543523.
V krátkodobom vývoji sa FIR zmenilo o +0.68% za poslednú hodinu a o -35.94% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 53.32K.
Fireverse (FIR) informácie o trhu
No.1385
$ 4.40M
$ 53.32K
$ 32.20M
136.71M
1,000,000,000
1,000,000,000
13.67%
BSC
Aktuálna trhová kapitalizácia Fireverse je $ 4.40M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 53.32K. Počet coinov v obehu FIR je 136.71M, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 32.20M.
História cien Fireverse v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.03189
24 hod Low
$ 0.03673
24 hod High
$ 0.03189
$ 0.03673
$ 0.13227499641836485
$ 0.03134127854543523
+0.68%
-0.30%
-35.94%
-35.94%
Fireverse (FIR) história cien USD
Sledujte zmeny cien Fireverse za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ -0.0000969
-0.30%
30 dní
$ -0.04827
-59.99%
60 dní
$ -0.05439
-62.82%
90 dní
$ -0.0877
-73.15%
Fireverse dnešná zmena ceny
Dnes FIR zaznamenal zmenu o $ -0.0000969 (-0.30%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Fireverse zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.04827 (-59.99%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Fireverse zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal FIR zmenu o $ -0.05439 (-62.82%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Fireverse zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.0877 (-73.15%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Fireverse (FIR)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Fireverse, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Fireverse?
Fireverse (FIR) prices are influenced by several key factors:
Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact FIR pricing.
Gaming Adoption: As a gaming-focused token, user engagement and game popularity drive demand.
Token Utility: In-game purchases, staking rewards, and platform features affect token value.
Partnerships: Collaborations with gaming studios, platforms, or major crypto projects boost credibility.
Development Progress: Roadmap milestones, new features, and technical updates impact investor confidence.
Regulatory News: Crypto regulations, especially gaming-related policies, affect market perception.
Competition: Performance relative to other gaming tokens and metaverse projects.
Trading Volume: Liquidity on exchanges and trading activity influence price stability.
Community Growth: Active user base, social media presence, and community engagement drive organic demand.
These factors interact dynamically, creating price volatility typical of emerging gaming cryptocurrencies.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Fireverse?
People want to know Fireverse (FIR) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market trends, and managing investment risk. Real-time price data helps traders capitalize on volatility and opportunities in the crypto market.
Cenové predikcie pre Fireverse
Cenová predikcia Fireverse (FIR) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena FIR v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Fireverse (FIR) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Fireverse mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Fireverse v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku FIR cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Fireverse Cenové predikcie.
O Fireverse
FIR is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain network. The primary purpose of FIR is to facilitate transactions within its ecosystem, serving as a medium of exchange between participants. It employs a proof-of-stake consensus mechanism, which allows holders of the asset to validate transactions and earn rewards. The supply model of FIR is fixed, with a predetermined number of tokens that were issued at its inception. The asset is typically used in decentralized applications (dApps) built on its platform, enabling users to interact with these applications and perform transactions. As a blockchain-based asset, FIR also offers the potential for transparency and security in transactions, contributing to its use in various sectors.
Ako nakupovať a investovať Fireverse
Ste pripravení začať s Fireverse? Nákup FIR na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Fireverse. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Fireverse (FIR) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako 136.71M tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Fireverse sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s Fireverse
Vlastníctvo Fireverse vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.
Čo je Fireverse (FIR)
Fireverse is a revolutionary music creation platform dedicated to transforming the industry through cutting-edge artificial intelligence and decentralized blockchain solutions. Fireverse redefines the music landscape, empowering both professional and amateur musicians to create, share, and profit from their unique compositions.
Fireverse Zdroj
Pre hlbšie pochopenie Fireverse zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ak by hodnota Fireverse rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Fireverse podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíFireverse?
Dnešná cena Fireverse je $ 0.0322. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Fireverse stále dobrou investíciou?
Fireverse zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do FIR, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Fireverse?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Fireverse v hodnote $ 53.32K.
Aká je aktuálna cena Fireverse?
Živá cena FIR sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Fireverse vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena FIR, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Fireverse?
Cenu FIR ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
102,998.3
+2.18%
ETH
3,439.21
+4.29%
SOL
163.77
+5.37%
COAI
1.2189
+11.54%
USDC
1.0005
0.00%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre FIR na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár FIR/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Fireverse pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Fireverse v tomto roku?
Cena Fireverse by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Fireverse (FIR).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:38:14 (UTC+8)
Fireverse (FIR) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
