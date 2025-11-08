BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena Fireverse je 0.0322USD. Trhová kapitalizácia FIR je 4,402,062USD. Sledujte aktualizácie cien FIR v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Fireverse Logo

Fireverse kurz (FIR)

1 FIR na USD aktuálnu cenu:

$0.0322
$0.0322
-0.30%1D
USD
Fireverse (FIR) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:38:14 (UTC+8)

Dnešná cena Fireverse

Aktuálna dnešná cena Fireverse (FIR) je $ 0.0322, s 0.30% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny FIR na USD konverzný kurz je $ 0.0322 za FIR.

Fireverse sa v súčasnosti radí na #1385 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 4.40M, pričom počet coinov v obehu je 136.71M FIR. Počas posledných 24 hodín sa FIRobchodovalo v rozmedzí od $ 0.03189 (low) do $ 0.03673 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.13227499641836485, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.03134127854543523.

V krátkodobom vývoji sa FIR zmenilo o +0.68% za poslednú hodinu a o -35.94% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 53.32K.

Fireverse (FIR) informácie o trhu

No.1385

$ 4.40M
$ 4.40M

$ 53.32K
$ 53.32K

$ 32.20M
$ 32.20M

136.71M
136.71M

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

13.67%

BSC

Aktuálna trhová kapitalizácia Fireverse je $ 4.40M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 53.32K. Počet coinov v obehu FIR je 136.71M, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 32.20M.

História cien Fireverse v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.03189
$ 0.03189
24 hod Low
$ 0.03673
$ 0.03673
24 hod High

$ 0.03189
$ 0.03189

$ 0.03673
$ 0.03673

$ 0.13227499641836485
$ 0.13227499641836485

$ 0.03134127854543523
$ 0.03134127854543523

+0.68%

-0.30%

-35.94%

-35.94%

Fireverse (FIR) história cien USD

Sledujte zmeny cien Fireverse za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ -0.0000969-0.30%
30 dní$ -0.04827-59.99%
60 dní$ -0.05439-62.82%
90 dní$ -0.0877-73.15%
Fireverse dnešná zmena ceny

Dnes FIR zaznamenal zmenu o $ -0.0000969 (-0.30%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Fireverse zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.04827 (-59.99%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Fireverse zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal FIR zmenu o $ -0.05439 (-62.82%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Fireverse zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.0877 (-73.15%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Fireverse (FIR)?

Pozrite si Fireversestránku histórie cien.

O Fireverse

FIR is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain network. The primary purpose of FIR is to facilitate transactions within its ecosystem, serving as a medium of exchange between participants. It employs a proof-of-stake consensus mechanism, which allows holders of the asset to validate transactions and earn rewards. The supply model of FIR is fixed, with a predetermined number of tokens that were issued at its inception. The asset is typically used in decentralized applications (dApps) built on its platform, enabling users to interact with these applications and perform transactions. As a blockchain-based asset, FIR also offers the potential for transparency and security in transactions, contributing to its use in various sectors.

Ako nakupovať a investovať Fireverse

Ste pripravení začať s Fireverse? Nákup FIR na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Fireverse. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Fireverse (FIR) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako 136.71M tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Fireverse sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť Fireverse (FIR)

Čo môžete urobiť s Fireverse

Čo je Fireverse (FIR)

Fireverse is a revolutionary music creation platform dedicated to transforming the industry through cutting-edge artificial intelligence and decentralized blockchain solutions. Fireverse redefines the music landscape, empowering both professional and amateur musicians to create, share, and profit from their unique compositions.

Fireverse Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Fireverse zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna Fireverse webová stránka
Prieskumník blokov

$0.0322
