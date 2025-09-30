FINE (FINE) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o FINE (FINE) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 14:04:32 (UTC+8)
USD

FINE (FINE) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre FINE (FINE) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 0.00
Celková ponuka:
$ 420.69T
Počet coinov v obehu:
$ 0.00
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 559.56K
Historické maximum:
$ 0.00000007421
Historické minimum:
$ 0.000000000018310705
Aktuálna cena:
$ 0.0000000013301
FINE (FINE) informácie

“This Is Fine” is unique as a meme for two reasons. One, while sometimes modified, it’s most commonly used in an unaltered state. Second, it’s still popular and used, despite now being nearly nine years old.

Oficiálna webová stránka:
https://www.finerc.vip/
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0x75c97384ca209f915381755c582ec0e2ce88c1ba

FINE (FINE) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky FINE (FINE) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet FINE tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu FINE tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili FINE tokenomiku, preskúmajte cenu FINE tokenu naživo!

Ako kúpiť FINE

Máte záujem pridať FINE (FINE) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu FINE vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

FINE (FINE) história cien

Analýza histórie cien FINE pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

FINE cenová predikcia

Chcete vedieť, kam FINE asi smeruje? Naša FINE stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

