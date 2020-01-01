Finblox (FINBLOX) tokenomika

Finblox (FINBLOX) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Finblox (FINBLOX) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
USD

Finblox (FINBLOX) informácie

At Finblox, we strive to provide our end-users with convenient and safe ways to store and trade digital crypto assets.

Oficiálna webová stránka:
https://finblox.com
Biela kniha:
https://docs.finblox.com/getting-started/finblox-litepaper
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/address/0x5de597849cf72c72f073e9085bdd0dadd8e6c199

Finblox (FINBLOX) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Finblox (FINBLOX) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 9.61K
$ 9.61K
Celková ponuka:
$ 9.47B
$ 9.47B
Počet coinov v obehu:
$ 2.00B
$ 2.00B
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 48.00K
$ 48.00K
Historické maximum:
$ 0.0185
$ 0.0185
Historické minimum:
$ 0.000011425261328791
$ 0.000011425261328791
Aktuálna cena:
$ 0.0000048
$ 0.0000048

Finblox (FINBLOX) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Finblox (FINBLOX) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet FINBLOX tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu FINBLOX tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili FINBLOX tokenomiku, preskúmajte cenu FINBLOX tokenu naživo!

Ako kúpiť FINBLOX

Máte záujem pridať Finblox (FINBLOX) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu FINBLOX vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Finblox (FINBLOX) história cien

Analýza histórie cien FINBLOX pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

FINBLOX cenová predikcia

Chcete vedieť, kam FINBLOX asi smeruje? Naša FINBLOX stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.