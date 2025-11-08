BurzaDEX+
Kúp kryptomenyTrhySpotFutures500XEarnPodujatia
Viac
Flip Fest
Aktuálna dnešná cena FINANCE je 0.0003567USD. Trhová kapitalizácia FINANCE je --USD. Sledujte aktualizácie cien FINANCE v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena FINANCE je 0.0003567USD. Trhová kapitalizácia FINANCE je --USD. Sledujte aktualizácie cien FINANCE v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o FINANCE

FINANCE informácie o cene

Čo je FINANCE

FINANCE tokenomika

FINANCE predpoveď cien

FINANCE história

FINANCE Sprievodca nákupom

FINANCE-na-fiat prevodník mien

FINANCE spot

Pre-market

Zarábať

Airdrop+

Novinky

Blog

Zistiť

FINANCE Logo

FINANCE kurz (FINANCE)

1 FINANCE na USD aktuálnu cenu:

$0.0003567
$0.0003567$0.0003567
+10.70%1D
USD
FINANCE (FINANCE) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:38:06 (UTC+8)

Dnešná cena FINANCE

Aktuálna dnešná cena FINANCE (FINANCE) je $ 0.0003567, s 10.70% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny FINANCE na USD konverzný kurz je $ 0.0003567 za FINANCE.

FINANCE sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- FINANCE. Počas posledných 24 hodín sa FINANCEobchodovalo v rozmedzí od $ 0.0003126 (low) do $ 0.0004502 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.

V krátkodobom vývoji sa FINANCE zmenilo o +1.97% za poslednú hodinu a o -26.50% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 55.65K.

FINANCE (FINANCE) informácie o trhu

--
----

$ 55.65K
$ 55.65K$ 55.65K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

Aktuálna trhová kapitalizácia FINANCE je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 55.65K. Počet coinov v obehu FINANCE je --, pričom celková zásoba je --. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je --.

História cien FINANCE v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.0003126
$ 0.0003126$ 0.0003126
24 hod Low
$ 0.0004502
$ 0.0004502$ 0.0004502
24 hod High

$ 0.0003126
$ 0.0003126$ 0.0003126

$ 0.0004502
$ 0.0004502$ 0.0004502

--
----

--
----

+1.97%

+10.70%

-26.50%

-26.50%

FINANCE (FINANCE) história cien USD

Sledujte zmeny cien FINANCE za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.000034478+10.70%
30 dní$ -0.0008313-69.98%
60 dní$ -0.0004433-55.42%
90 dní$ -0.0004433-55.42%
FINANCE dnešná zmena ceny

Dnes FINANCE zaznamenal zmenu o $ +0.000034478 (+10.70%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

FINANCE zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.0008313 (-69.98%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

FINANCE zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal FINANCE zmenu o $ -0.0004433 (-55.42%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

FINANCE zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.0004433 (-55.42%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby FINANCE (FINANCE)?

Pozrite si FINANCEstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre FINANCE

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby FINANCE, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny FINANCE?

Several key factors influence FINANCE token prices:

Supply and Demand: Token circulation, burning mechanisms, and market demand directly impact price movements.

Market Sentiment: Investor confidence, news, and overall crypto market trends affect valuation.

Utility and Adoption: Real-world use cases, platform growth, and user adoption drive long-term value.

Trading Volume: Higher liquidity typically leads to more stable pricing and reduced volatility.

Regulatory Environment: Government policies and legal frameworks significantly impact investor behavior.

Technical Developments: Platform updates, partnerships, and technological improvements influence market perception.

Whale Activity: Large holder transactions can cause significant price fluctuations due to concentrated ownership.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu FINANCE?

People want to know FINANCE token price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, monitoring market trends, and assessing investment timing. Real-time price data helps traders capitalize on volatility, manage risk, and optimize their cryptocurrency strategies in the fast-moving DeFi market.

Cenové predikcie pre FINANCE

Cenová predikcia FINANCE (FINANCE) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena FINANCE v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia FINANCE (FINANCE) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena FINANCE mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

MEXC nástroje
Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne FINANCE v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku FINANCE cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na FINANCE Cenové predikcie.

O FINANCE

FINANCE (FINANCE) is a decentralized finance (DeFi) token that operates on the Ethereum blockchain. It is primarily used within the DeFi ecosystem to facilitate a range of financial transactions and services, including lending, borrowing, and yield farming. FINANCE utilizes an Automated Market Maker (AMM) model, which allows for direct peer-to-peer transactions without the need for intermediaries. The token's supply and issuance model is determined by smart contracts, which are designed to regulate the creation and distribution of tokens based on predefined rules and conditions. As part of the broader DeFi movement, FINANCE aims to democratize access to financial services and create a more inclusive and efficient financial system.

Ako nakupovať a investovať FINANCE

Ste pripravení začať s FINANCE? Nákup FINANCE na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom FINANCE. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu FINANCE (FINANCE) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a FINANCE sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť FINANCE (FINANCE)

Čo môžete urobiť s FINANCE

Vlastníctvo FINANCE vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup FINANCE (FINANCE) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Obchodné spotové poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ
Obchodné futures poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ

Pozrite si konkurenčné obchodné poplatky MEXC

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

FINANCE Zdroj

Pre hlbšie pochopenie FINANCE zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o FINANCE

Akú hodnotu bude mať 1 FINANCE v roku 2030?
Ak by hodnota FINANCE rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do FINANCE podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:38:06 (UTC+8)

FINANCE (FINANCE) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Top správy

Prečo toľko ľudí stále stráca peniaze počas býčieho trhu?

October 6, 2025

Vzostup Bitcoin Layer 2 sietí: Porozumenie technológii, ktorá preformuje budúcnosť Bitcoinu v roku 2025

October 6, 2025

Altcoiny v 2025: Keď TOTAL3 dosiahne nové maximá, ale váš portfólio sa nepohne

October 5, 2025
Zobraziť viac

Pozrite si viac informácií o FINANCE

FINANCE USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície FINANCE s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s FINANCE USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s FINANCE (FINANCE) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem FINANCE a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
FINANCE/USDT
$0.0003567
$0.0003567$0.0003567
+10.67%
0.00% (USDT)

Ďalšie kryptomeny na preskúmanie

Top kryptomeny s trhovými údajmi dostupnými na MEXC

HOT

Aktuálne trendové kryptomeny, ktoré získavajú významnú pozornosť trhu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

Novo pridané

Nedávno uvedené kryptomeny, ktoré sú dostupné na obchodovanie

BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN51

SN51

SN51

$22.26
$22.26$22.26

+122.60%

Top ziskové kryptomeny

Dnešné top krypto pumpy

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00007046
$0.00007046$0.00007046

+1,309.20%

ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.009568
$0.009568$0.009568

+139.20%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000011700
$0.000011700$0.000011700

+95.00%

Flux

Flux

FLUX

$0.18783
$0.18783$0.18783

+71.80%

Solidus Ai Tech

Solidus Ai Tech

AITECH

$0.02492
$0.02492$0.02492

+54.11%

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

FINANCE-na-USD kalkulačka

Suma

FINANCE
FINANCE
USD
USD

1 FINANCE = 0.0003567 USD