Aktuálna dnešná cena Figma je 44.91USD. Trhová kapitalizácia FIGON je 374,529.0505712184USD. Sledujte aktualizácie cien FIGON v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Figma Logo

Figma kurz (FIGON)

1 FIGON na USD aktuálnu cenu:

$44.91
$44.91
+1.76%1D
USD
Figma (FIGON) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:37:59 (UTC+8)

Dnešná cena Figma

Aktuálna dnešná cena Figma (FIGON) je $ 44.91, s 1.76% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny FIGON na USD konverzný kurz je $ 44.91 za FIGON.

Figma sa v súčasnosti radí na #2590 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 374.53K, pričom počet coinov v obehu je 8.34K FIGON. Počas posledných 24 hodín sa FIGONobchodovalo v rozmedzí od $ 43.25 (low) do $ 46.62 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 71.95000313657503, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 43.06696378857847.

V krátkodobom vývoji sa FIGON zmenilo o +0.13% za poslednú hodinu a o -9.44% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 67.80K.

Figma (FIGON) informácie o trhu

No.2590

$ 374.53K
$ 374.53K

$ 67.80K
$ 67.80K

$ 374.53K
$ 374.53K

8.34K
8.34K

8,339.54688424
8,339.54688424

ETH

Aktuálna trhová kapitalizácia Figma je $ 374.53K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 67.80K. Počet coinov v obehu FIGON je 8.34K, pričom celková zásoba je 8339.54688424. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 374.53K.

História cien Figma v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 43.25
$ 43.25
24 hod Low
$ 46.62
$ 46.62
24 hod High

$ 43.25
$ 43.25

$ 46.62
$ 46.62

$ 71.95000313657503
$ 71.95000313657503

$ 43.06696378857847
$ 43.06696378857847

+0.13%

+1.76%

-9.44%

-9.44%

Figma (FIGON) história cien USD

Sledujte zmeny cien Figma za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.7767+1.76%
30 dní$ -26.59-37.19%
60 dní$ +14.91+49.70%
90 dní$ +14.91+49.70%
Figma dnešná zmena ceny

Dnes FIGON zaznamenal zmenu o $ +0.7767 (+1.76%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Figma zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -26.59 (-37.19%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Figma zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal FIGON zmenu o $ +14.91 (+49.70%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Figma zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +14.91 (+49.70%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Figma (FIGON)?

Pozrite si Figmastránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Figma

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Figma, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Figma?

Several key factors influence Figma (FIGON) cryptocurrency prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact FIGON pricing.

Adoption Rate: Increased usage of Figma's platform and services drives demand for FIGON tokens.

Technology Updates: Platform improvements, new features, and technical developments affect token value.

Trading Volume: Higher liquidity and trading activity typically lead to more stable pricing.

Regulatory News: Government policies and crypto regulations influence investor sentiment and price movements.

Competition: Performance relative to other design and collaboration platforms affects market position.

Token Utility: Real-world use cases and utility within the Figma ecosystem drive intrinsic value.

Supply Dynamics: Token distribution, staking mechanisms, and burn events impact available supply.

These factors interact to create price volatility typical of cryptocurrency markets.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Figma?

People want to know Figma (FIGON) price today for several key reasons: investment decisions, portfolio tracking, trading opportunities, and market analysis. Real-time pricing helps traders identify entry/exit points, while investors monitor their holdings' value. Price movements indicate market sentiment and potential trends.

Cenové predikcie pre Figma

Cenová predikcia Figma (FIGON) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena FIGON v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Figma (FIGON) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Figma mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Figma v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku FIGON cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Figma Cenové predikcie.

O Figma

FIGON is a digital asset that operates on a decentralized platform, providing users with the ability to execute smart contracts and decentralized applications (DApps) with minimal transaction fees. It employs a Proof-of-Stake (PoS) consensus mechanism, which is known for its energy efficiency and scalability. FIGON's primary role in the crypto ecosystem is to facilitate seamless and secure peer-to-peer transactions, making it a popular choice for developers looking to build and deploy DApps. Furthermore, it also offers governance features, allowing FIGON holders to participate in the decision-making process regarding the future development of the platform.

Ako nakupovať a investovať Figma

Ste pripravení začať s Figma? Nákup FIGON na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Figma. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Figma (FIGON) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako 8.34K tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Figma sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť Figma (FIGON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Figma Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Figma zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Oficiálna Figma webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Figma

Akú hodnotu bude mať 1 Figma v roku 2030?
Ak by hodnota Figma rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Figma podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:37:59 (UTC+8)

Figma (FIGON) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

