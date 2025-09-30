FEG Token (FEG) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o FEG Token (FEG) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 12:57:35 (UTC+8)
FEG Token (FEG) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre FEG Token (FEG) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 6.41M
$ 6.41M
Celková ponuka:
$ 96.87B
$ 96.87B
Počet coinov v obehu:
$ 84.61B
$ 84.61B
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 7.57M
$ 7.57M
Historické maximum:
$ 0.0013849
$ 0.0013849
Historické minimum:
$ 0.000000099927831158
$ 0.000000099927831158
Aktuálna cena:
$ 0.00007573
$ 0.00007573

FEG Token (FEG) informácie

FEG Token is the Asset-Backed & Passive Income earning Governance token of its fully Decentralized ecosystem, operating on the Ethereum blockchain (ERC-20) & Binance Smart Chain (BEP-20) and launched from our fully audited SmartDeFi ™ token launchpad. Please note that the same name exists for this project, kindly pay attention to the information identification such as the official website.

Oficiálna webová stránka:
https://www.feg.io/
Biela kniha:
https://docs.feg.io/
Prieskumník blokov:
https://bscscan.com/address/0xf3c7cecf8cbc3066f9a87b310cebe198d00479ac

FEG Token (FEG) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky FEG Token (FEG) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet FEG tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu FEG tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili FEG tokenomiku, preskúmajte cenu FEG tokenu naživo!

Ako kúpiť FEG

Máte záujem pridať FEG Token (FEG) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu FEG vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

FEG Token (FEG) história cien

Analýza histórie cien FEG pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

FEG cenová predikcia

Chcete vedieť, kam FEG asi smeruje? Naša FEG stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

