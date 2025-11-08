Aktuálna dnešná cena FactualAI je 0.00013USD. Trhová kapitalizácia FCTAI je --USD. Sledujte aktualizácie cien FCTAI v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena FactualAI je 0.00013USD. Trhová kapitalizácia FCTAI je --USD. Sledujte aktualizácie cien FCTAI v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena FactualAI (FCTAI) je $ 0.00013, s 0.00% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny FCTAI na USD konverzný kurz je $ 0.00013 za FCTAI.
FactualAI sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- FCTAI. Počas posledných 24 hodín sa FCTAIobchodovalo v rozmedzí od $ 0.00012 (low) do $ 0.00014 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.
V krátkodobom vývoji sa FCTAI zmenilo o 0.00% za poslednú hodinu a o +8.33% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 20.08.
FactualAI (FCTAI) informácie o trhu
--
----
$ 20.08
$ 20.08$ 20.08
$ 1.30M
$ 1.30M$ 1.30M
--
----
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
BSC
Aktuálna trhová kapitalizácia FactualAI je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 20.08. Počet coinov v obehu FCTAI je --, pričom celková zásoba je 10000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 1.30M.
História cien FactualAI v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.00012
$ 0.00012$ 0.00012
24 hod Low
$ 0.00014
$ 0.00014$ 0.00014
24 hod High
$ 0.00012
$ 0.00012$ 0.00012
$ 0.00014
$ 0.00014$ 0.00014
--
----
--
----
0.00%
0.00%
+8.33%
+8.33%
FactualAI (FCTAI) história cien USD
Sledujte zmeny cien FactualAI za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ 0
0.00%
30 dní
$ -0.00001
-7.15%
60 dní
$ -0.00122
-90.38%
90 dní
$ -0.01237
-98.96%
FactualAI dnešná zmena ceny
Dnes FCTAI zaznamenal zmenu o $ 0 (0.00%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
FactualAI zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.00001 (-7.15%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
FactualAI zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal FCTAI zmenu o $ -0.00122 (-90.38%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
FactualAI zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.01237 (-98.96%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby FactualAI (FCTAI)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby FactualAI, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny FactualAI?
FactualAI (FCTAI) prices are influenced by several key factors:
1. Market sentiment and investor confidence in AI-related cryptocurrencies 2. Overall crypto market trends and Bitcoin's performance 3. Supply and demand dynamics, including token circulation and trading volume 4. Development progress and technological advancements of the FactualAI platform 5. Partnerships and adoption by businesses or institutions 6. Regulatory news affecting AI or cryptocurrency sectors 7. Competition from other AI-focused blockchain projects 8. General economic conditions and risk appetite for speculative assets
These factors interact to create price volatility typical of emerging cryptocurrencies.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu FactualAI?
People want to know FactualAI (FCTAI) price today for several key reasons: making informed trading decisions, monitoring portfolio performance, assessing market trends, and timing buy/sell orders. Real-time pricing helps investors evaluate potential profits or losses, compare with other cryptocurrencies, and respond to market volatility quickly.
Cenové predikcie pre FactualAI
Cenová predikcia FactualAI (FCTAI) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena FCTAI v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia FactualAI (FCTAI) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena FactualAI mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne FactualAI v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku FCTAI cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na FactualAI Cenové predikcie.
O FactualAI
FCTAI is a digital asset that operates within the realm of decentralized finance (DeFi). It is designed to facilitate various financial transactions and services on the blockchain, providing a decentralized platform for users to interact with financial applications without the need for traditional intermediaries. The asset employs a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency and scalability. FCTAI's primary use cases include lending, borrowing, and yield farming, among other DeFi applications. It aims to democratize access to financial services and foster financial inclusion by leveraging the power of blockchain technology.
FCTAI is a digital asset that operates within the realm of decentralized finance (DeFi). It is designed to facilitate various financial transactions and services on the blockchain, providing a decentralized platform for users to interact with financial applications without the need for traditional intermediaries. The asset employs a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency and scalability. FCTAI's primary use cases include lending, borrowing, and yield farming, among other DeFi applications. It aims to democratize access to financial services and foster financial inclusion by leveraging the power of blockchain technology.
Ako nakupovať a investovať FactualAI
Ste pripravení začať s FactualAI? Nákup FCTAI na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom FactualAI. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu FactualAI (FCTAI) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a FactualAI sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s FactualAI
Vlastníctvo FactualAI vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.
Čo je FactualAI (FCTAI)
FactualAI is an AI-powered truth verification protocol designed to filter noise from the Web3 ecosystem by transforming unverified market rumors into actionable intelligence. Built on the Binance Smart Chain (BSC), the platform combines real-time blockchain data, social signals, and news feeds with advanced AI credibility scoring models to evaluate the trustworthiness of crypto-related information.
FactualAI is an AI-powered truth verification protocol designed to filter noise from the Web3 ecosystem by transforming unverified market rumors into actionable intelligence. Built on the Binance Smart Chain (BSC), the platform combines real-time blockchain data, social signals, and news feeds with advanced AI credibility scoring models to evaluate the trustworthiness of crypto-related information.
FactualAI Zdroj
Pre hlbšie pochopenie FactualAI zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ak by hodnota FactualAI rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do FactualAI podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíFactualAI?
Dnešná cena FactualAI je $ 0.00013. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je FactualAI stále dobrou investíciou?
FactualAI zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do FCTAI, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s FactualAI?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo FactualAI v hodnote $ 20.08.
Aká je aktuálna cena FactualAI?
Živá cena FCTAI sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu FactualAI vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena FCTAI, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu FactualAI?
Cenu FCTAI ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
102,992.01
+2.17%
ETH
3,439.03
+4.29%
SOL
163.75
+5.36%
COAI
1.2251
+12.11%
USDC
1.0004
-0.01%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre FCTAI na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár FCTAI/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena FactualAI pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena FactualAI v tomto roku?
Cena FactualAI by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu FactualAI (FCTAI).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:37:52 (UTC+8)
FactualAI (FCTAI) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.