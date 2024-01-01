Fractal Bitcoin (FB) tokenomika

Fractal Bitcoin (FB) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Fractal Bitcoin (FB) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
USD

Fractal Bitcoin (FB) informácie

Fractal Bitcoin is the only Bitcoin scaling solution that uses the Bitcoin Core code itself to recursively scale unlimited layers. It enables infinite scalability and seamless integration with Bitcoin, allowing it to support internet-scale applications while maintaining high consistency with Bitcoin's core principles.

Oficiálna webová stránka:
https://fractalbitcoin.io
Biela kniha:
https://www.notion.so/fractal-bitcoin/2024-01-Fractal-Bitcoin-v0-0-9-04c62c379d6846c7b6163fcd1fb9d566
Prieskumník blokov:
https://explorer.unisat.io/fractal-mainnet/

Fractal Bitcoin (FB) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Fractal Bitcoin (FB) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 36.26M
$ 36.26M$ 36.26M
Celková ponuka:
$ 132.74M
$ 132.74M$ 132.74M
Počet coinov v obehu:
$ 85.49M
$ 85.49M$ 85.49M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 89.06M
$ 89.06M$ 89.06M
Historické maximum:
$ 29.01
$ 29.01$ 29.01
Historické minimum:
$ 0.371158255953185
$ 0.371158255953185$ 0.371158255953185
Aktuálna cena:
$ 0.4241
$ 0.4241$ 0.4241

Fractal Bitcoin (FB) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Fractal Bitcoin (FB) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet FB tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu FB tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili FB tokenomiku, preskúmajte cenu FB tokenu naživo!

Ako kúpiť FB

Máte záujem pridať Fractal Bitcoin (FB) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu FB vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Fractal Bitcoin (FB) história cien

Analýza histórie cien FB pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

FB cenová predikcia

Chcete vedieť, kam FB asi smeruje? Naša FB stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.

Viac ako 4 000 obchodných párov na spotových a futures trhoch
Najrýchlejšie zaradenie tokenov medzi burzami CEX
Najvyššia likvidita v rámci celého odvetvia
Najnižšie poplatky s nepretržitým zákazníckym servisom
100%+ transparentnosť rezervných tokenov pre prostriedky používateľov
Mimoriadne nízke vstupné bariéry: nákup krypta len za 1 USDT
mc_how_why_title
Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.