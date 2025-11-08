Aktuálna dnešná cena FARMAI je 0.00583USD. Trhová kapitalizácia FARMAI je --USD. Sledujte aktualizácie cien FARMAI v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena FARMAI je 0.00583USD. Trhová kapitalizácia FARMAI je --USD. Sledujte aktualizácie cien FARMAI v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena FARMAI (FARMAI) je $ 0.00583, s 9.97% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny FARMAI na USD konverzný kurz je $ 0.00583 za FARMAI.
FARMAI sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- FARMAI. Počas posledných 24 hodín sa FARMAIobchodovalo v rozmedzí od $ 0.005155 (low) do $ 0.006951 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.
V krátkodobom vývoji sa FARMAI zmenilo o +11.79% za poslednú hodinu a o -13.04% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 6.48K.
FARMAI (FARMAI) informácie o trhu
--
----
$ 6.48K
$ 6.48K$ 6.48K
$ 687.94K
$ 687.94K$ 687.94K
--
----
118,000,000
118,000,000 118,000,000
BSC
Aktuálna trhová kapitalizácia FARMAI je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 6.48K. Počet coinov v obehu FARMAI je --, pričom celková zásoba je 118000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 687.94K.
História cien FARMAI v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.005155
$ 0.005155$ 0.005155
24 hod Low
$ 0.006951
$ 0.006951$ 0.006951
24 hod High
$ 0.005155
$ 0.005155$ 0.005155
$ 0.006951
$ 0.006951$ 0.006951
--
----
--
----
+11.79%
+9.97%
-13.04%
-13.04%
FARMAI (FARMAI) história cien USD
Sledujte zmeny cien FARMAI za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.00052855
+9.97%
30 dní
$ +0.002571
+78.88%
60 dní
$ +0.00475
+439.81%
90 dní
$ -0.00001
-0.18%
FARMAI dnešná zmena ceny
Dnes FARMAI zaznamenal zmenu o $ +0.00052855 (+9.97%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
FARMAI zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ +0.002571 (+78.88%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
FARMAI zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal FARMAI zmenu o $ +0.00475 (+439.81%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
FARMAI zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.00001 (-0.18%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby FARMAI (FARMAI)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby FARMAI, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny FARMAI?
FARMAI token prices are influenced by several key factors:
Technology Development: Platform updates, new features, and technical improvements drive investor interest.
Partnerships: Strategic alliances and integrations with other projects or platforms.
Regulatory News: Cryptocurrency regulations and policy changes impact market perception.
Competition: Performance relative to similar AI and farming-focused blockchain projects.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu FARMAI?
People want to know FARMAI price today for several key reasons: making informed trading decisions, timing buy/sell orders, tracking portfolio performance, assessing market volatility, and identifying potential profit opportunities. Real-time pricing helps investors manage risk and capitalize on market movements in this emerging AI-focused cryptocurrency project.
Cenové predikcie pre FARMAI
Cenová predikcia FARMAI (FARMAI) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena FARMAI v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia FARMAI (FARMAI) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena FARMAI mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne FARMAI v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku FARMAI cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na FARMAI Cenové predikcie.
O FARMAI
FarmaTrust (FARMAI) is a blockchain-based global tracking system primarily designed to ensure the authenticity, safety, and efficiency of pharmaceutical products. It leverages blockchain technology, artificial intelligence, and data analysis to eliminate counterfeit drugs and create a secure and transparent pharmaceutical supply chain. The FARMAI token is used within the FarmaTrust ecosystem to facilitate transactions, incentivize participants, and provide access to various services. The project aims to improve public health and patient safety by preventing the distribution of fake medicines, optimizing the supply chain, and enabling the traceability of pharmaceutical products.
FarmaTrust (FARMAI) is a blockchain-based global tracking system primarily designed to ensure the authenticity, safety, and efficiency of pharmaceutical products. It leverages blockchain technology, artificial intelligence, and data analysis to eliminate counterfeit drugs and create a secure and transparent pharmaceutical supply chain. The FARMAI token is used within the FarmaTrust ecosystem to facilitate transactions, incentivize participants, and provide access to various services. The project aims to improve public health and patient safety by preventing the distribution of fake medicines, optimizing the supply chain, and enabling the traceability of pharmaceutical products.
Ako nakupovať a investovať FARMAI
Ste pripravení začať s FARMAI? Nákup FARMAI na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom FARMAI. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu FARMAI (FARMAI) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a FARMAI sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s FARMAI
Vlastníctvo FARMAI vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.
Čo je FARMAI (FARMAI)
FarmAI combines autonomous drones, AI analytics, and blockchain to transform agriculture. More yield, less waste, total transparency—from seed to shelf. The future of farming starts here. FarmAI is where DeSci, ReFi, and AI converge to grow a smarter, greener future.
FarmAI combines autonomous drones, AI analytics, and blockchain to transform agriculture. More yield, less waste, total transparency—from seed to shelf. The future of farming starts here. FarmAI is where DeSci, ReFi, and AI converge to grow a smarter, greener future.
FARMAI Zdroj
Pre hlbšie pochopenie FARMAI zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ak by hodnota FARMAI rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do FARMAI podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíFARMAI?
Dnešná cena FARMAI je $ 0.00583. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je FARMAI stále dobrou investíciou?
FARMAI zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do FARMAI, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s FARMAI?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo FARMAI v hodnote $ 6.48K.
Aká je aktuálna cena FARMAI?
Živá cena FARMAI sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu FARMAI vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena FARMAI, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu FARMAI?
Cenu FARMAI ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
102,990.34
+2.17%
ETH
3,439.32
+4.30%
SOL
163.71
+5.34%
COAI
1.2251
+12.11%
USDC
1.0004
-0.01%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre FARMAI na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár FARMAI/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena FARMAI pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena FARMAI v tomto roku?
Cena FARMAI by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu FARMAI (FARMAI).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:37:38 (UTC+8)
FARMAI (FARMAI) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.