BurzaDEX+
Kúp kryptomenyTrhySpotFutures500XEarnPodujatia
Viac
Flip Fest
Aktuálna dnešná cena FARMAI je 0.00583USD. Trhová kapitalizácia FARMAI je --USD. Sledujte aktualizácie cien FARMAI v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena FARMAI je 0.00583USD. Trhová kapitalizácia FARMAI je --USD. Sledujte aktualizácie cien FARMAI v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o FARMAI

FARMAI informácie o cene

Čo je FARMAI

FARMAI biela kniha

FARMAI oficiálna webová stránka

FARMAI tokenomika

FARMAI predpoveď cien

FARMAI história

FARMAI Sprievodca nákupom

FARMAI-na-fiat prevodník mien

FARMAI spot

Pre-market

Zarábať

Airdrop+

Novinky

Blog

Zistiť

FARMAI Logo

FARMAI kurz (FARMAI)

1 FARMAI na USD aktuálnu cenu:

$0.00583
$0.00583$0.00583
+9.97%1D
USD
FARMAI (FARMAI) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:37:38 (UTC+8)

Dnešná cena FARMAI

Aktuálna dnešná cena FARMAI (FARMAI) je $ 0.00583, s 9.97% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny FARMAI na USD konverzný kurz je $ 0.00583 za FARMAI.

FARMAI sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- FARMAI. Počas posledných 24 hodín sa FARMAIobchodovalo v rozmedzí od $ 0.005155 (low) do $ 0.006951 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.

V krátkodobom vývoji sa FARMAI zmenilo o +11.79% za poslednú hodinu a o -13.04% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 6.48K.

FARMAI (FARMAI) informácie o trhu

--
----

$ 6.48K
$ 6.48K$ 6.48K

$ 687.94K
$ 687.94K$ 687.94K

--
----

118,000,000
118,000,000 118,000,000

BSC

Aktuálna trhová kapitalizácia FARMAI je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 6.48K. Počet coinov v obehu FARMAI je --, pričom celková zásoba je 118000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 687.94K.

História cien FARMAI v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.005155
$ 0.005155$ 0.005155
24 hod Low
$ 0.006951
$ 0.006951$ 0.006951
24 hod High

$ 0.005155
$ 0.005155$ 0.005155

$ 0.006951
$ 0.006951$ 0.006951

--
----

--
----

+11.79%

+9.97%

-13.04%

-13.04%

FARMAI (FARMAI) história cien USD

Sledujte zmeny cien FARMAI za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.00052855+9.97%
30 dní$ +0.002571+78.88%
60 dní$ +0.00475+439.81%
90 dní$ -0.00001-0.18%
FARMAI dnešná zmena ceny

Dnes FARMAI zaznamenal zmenu o $ +0.00052855 (+9.97%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

FARMAI zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ +0.002571 (+78.88%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

FARMAI zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal FARMAI zmenu o $ +0.00475 (+439.81%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

FARMAI zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.00001 (-0.18%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby FARMAI (FARMAI)?

Pozrite si FARMAIstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre FARMAI

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby FARMAI, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny FARMAI?

FARMAI token prices are influenced by several key factors:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact FARMAI's value.

Utility & Adoption: The token's use cases within the FARMAI ecosystem and real-world adoption rates.

Supply & Demand: Token circulation, staking mechanisms, and trading volume affect price dynamics.

Technology Development: Platform updates, new features, and technical improvements drive investor interest.

Partnerships: Strategic alliances and integrations with other projects or platforms.

Regulatory News: Cryptocurrency regulations and policy changes impact market perception.

Competition: Performance relative to similar AI and farming-focused blockchain projects.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu FARMAI?

People want to know FARMAI price today for several key reasons: making informed trading decisions, timing buy/sell orders, tracking portfolio performance, assessing market volatility, and identifying potential profit opportunities. Real-time pricing helps investors manage risk and capitalize on market movements in this emerging AI-focused cryptocurrency project.

Cenové predikcie pre FARMAI

Cenová predikcia FARMAI (FARMAI) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena FARMAI v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia FARMAI (FARMAI) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena FARMAI mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

MEXC nástroje
Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne FARMAI v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku FARMAI cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na FARMAI Cenové predikcie.

O FARMAI

FarmaTrust (FARMAI) is a blockchain-based global tracking system primarily designed to ensure the authenticity, safety, and efficiency of pharmaceutical products. It leverages blockchain technology, artificial intelligence, and data analysis to eliminate counterfeit drugs and create a secure and transparent pharmaceutical supply chain. The FARMAI token is used within the FarmaTrust ecosystem to facilitate transactions, incentivize participants, and provide access to various services. The project aims to improve public health and patient safety by preventing the distribution of fake medicines, optimizing the supply chain, and enabling the traceability of pharmaceutical products.

Ako nakupovať a investovať FARMAI

Ste pripravení začať s FARMAI? Nákup FARMAI na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom FARMAI. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu FARMAI (FARMAI) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a FARMAI sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť FARMAI (FARMAI)

Čo môžete urobiť s FARMAI

Vlastníctvo FARMAI vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup FARMAI (FARMAI) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Obchodné spotové poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ
Obchodné futures poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ

Pozrite si konkurenčné obchodné poplatky MEXC

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je FARMAI (FARMAI)

FarmAI combines autonomous drones, AI analytics, and blockchain to transform agriculture. More yield, less waste, total transparency—from seed to shelf. The future of farming starts here. FarmAI is where DeSci, ReFi, and AI converge to grow a smarter, greener future.

FARMAI Zdroj

Pre hlbšie pochopenie FARMAI zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna FARMAI webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o FARMAI

Akú hodnotu bude mať 1 FARMAI v roku 2030?
Ak by hodnota FARMAI rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do FARMAI podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:37:38 (UTC+8)

FARMAI (FARMAI) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Top správy

Prečo toľko ľudí stále stráca peniaze počas býčieho trhu?

October 6, 2025

Vzostup Bitcoin Layer 2 sietí: Porozumenie technológii, ktorá preformuje budúcnosť Bitcoinu v roku 2025

October 6, 2025

Altcoiny v 2025: Keď TOTAL3 dosiahne nové maximá, ale váš portfólio sa nepohne

October 5, 2025
Zobraziť viac

Pozrite si viac informácií o FARMAI

FARMAI USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície FARMAI s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s FARMAI USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s FARMAI (FARMAI) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem FARMAI a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
FARMAI/USDT
$0.00583
$0.00583$0.00583
+9.97%
0.00% (USDT)

Ďalšie kryptomeny na preskúmanie

Top kryptomeny s trhovými údajmi dostupnými na MEXC

HOT

Aktuálne trendové kryptomeny, ktoré získavajú významnú pozornosť trhu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

Novo pridané

Nedávno uvedené kryptomeny, ktoré sú dostupné na obchodovanie

BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN51

SN51

SN51

$22.26
$22.26$22.26

+122.60%

Top ziskové kryptomeny

Dnešné top krypto pumpy

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00007046
$0.00007046$0.00007046

+1,309.20%

ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.009568
$0.009568$0.009568

+139.20%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000011700
$0.000011700$0.000011700

+95.00%

Flux

Flux

FLUX

$0.18729
$0.18729$0.18729

+71.30%

Solidus Ai Tech

Solidus Ai Tech

AITECH

$0.02464
$0.02464$0.02464

+52.38%

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

FARMAI-na-USD kalkulačka

Suma

FARMAI
FARMAI
USD
USD

1 FARMAI = 0.00583 USD