FANC (FANC) informácie

fanC Token(FANC) is a reward-type blockchain project for creators and users who use the short-form content platform CELEBe. Creators and users can also experience a new environment to promote and trade NFT content as a service to share everyday moments and receive platform activity rewards. In addition, it provides access to exclusive NFT content created by influencers, Metaverse, and various blockchain-based services such as Watch to Earn, Staking (DeFi), and Governance.

Oficiálna webová stránka:
https://fanc.io/
Biela kniha:
https://fanc-1.gitbook.io/fanc-whitepaper
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0xbB126042235E6bD38B17744cb31a8bF4A206c045

FANC (FANC) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre FANC (FANC) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 5.77M
Celková ponuka:
$ 2.00B
Počet coinov v obehu:
$ 1.45B
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 7.97M
Historické maximum:
$ 7.499
Historické minimum:
$ 0.00315495771500025
Aktuálna cena:
$ 0.003986
FANC (FANC) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky FANC (FANC) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet FANC tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu FANC tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili FANC tokenomiku, preskúmajte cenu FANC tokenu naživo!

