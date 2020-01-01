Fair and Free (FAIR3) tokenomika

Fair and Free (FAIR3) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Fair and Free (FAIR3) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
USD

Fair and Free (FAIR3) informácie

The AI coin advocating for on-chain fairness, led by Wang Xing, has migrated from the SOL chain to the BSC chain.

Oficiálna webová stránka:
https://linktr.ee/fair3community
Biela kniha:
https://fair3.gitbook.io/fair3
Prieskumník blokov:
https://bscscan.com/address/0x6952c5408b9822295ba4a7e694d0c5ffdb8fe320

Fair and Free (FAIR3) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Fair and Free (FAIR3) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 24.02M
$ 24.02M$ 24.02M
Celková ponuka:
$ 935.81M
$ 935.81M$ 935.81M
Počet coinov v obehu:
$ 935.81M
$ 935.81M$ 935.81M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 24.02M
$ 24.02M$ 24.02M
Historické maximum:
$ 0.02874
$ 0.02874$ 0.02874
Historické minimum:
$ 0.010376833874808429
$ 0.010376833874808429$ 0.010376833874808429
Aktuálna cena:
$ 0.02567
$ 0.02567$ 0.02567

Fair and Free (FAIR3) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Fair and Free (FAIR3) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet FAIR3 tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu FAIR3 tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili FAIR3 tokenomiku, preskúmajte cenu FAIR3 tokenu naživo!

Ako kúpiť FAIR3

Máte záujem pridať Fair and Free (FAIR3) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu FAIR3 vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Fair and Free (FAIR3) história cien

Analýza histórie cien FAIR3 pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

FAIR3 cenová predikcia

Chcete vedieť, kam FAIR3 asi smeruje? Naša FAIR3 stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.

Viac ako 4 000 obchodných párov na spotových a futures trhoch
Najrýchlejšie zaradenie tokenov medzi burzami CEX
Najvyššia likvidita v rámci celého odvetvia
Najnižšie poplatky s nepretržitým zákazníckym servisom
100%+ transparentnosť rezervných tokenov pre prostriedky používateľov
Mimoriadne nízke vstupné bariéry: nákup krypta len za 1 USDT
mc_how_why_title
Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.