Aktuálna dnešná cena FAFO je 0.00011548USD. Trhová kapitalizácia FAFO je --USD. Sledujte aktualizácie cien FAFO v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o FAFO

FAFO informácie o cene

Čo je FAFO

FAFO tokenomika

FAFO predpoveď cien

FAFO história

FAFO Sprievodca nákupom

FAFO Logo

FAFO kurz (FAFO)

1 FAFO na USD aktuálnu cenu:

$0.00011548
$0.00011548
-0.12%1D
USD
FAFO (FAFO) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2026-01-24 23:25:48 (UTC+8)

Dnešná cena FAFO

Aktuálna dnešná cena FAFO (FAFO) je $ 0.00011548, s 0.12% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny FAFO na USD konverzný kurz je $ 0.00011548 za FAFO.

FAFO sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- FAFO. Počas posledných 24 hodín sa FAFOobchodovalo v rozmedzí od $ 0.00009574 (low) do $ 0.00014915 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.

V krátkodobom vývoji sa FAFO zmenilo o -4.93% za poslednú hodinu a o +54.38% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 51.96K.

FAFO (FAFO) informácie o trhu

--
----

$ 51.96K
$ 51.96K

$ 0.00
$ 0.00

--
----

--
----

SOL

Aktuálna trhová kapitalizácia FAFO je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 51.96K. Počet coinov v obehu FAFO je --, pričom celková zásoba je --. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je --.

História cien FAFO v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.00009574
$ 0.00009574
24 hod Low
$ 0.00014915
$ 0.00014915
24 hod High

$ 0.00009574
$ 0.00009574

$ 0.00014915
$ 0.00014915

--
----

--
----

-4.93%

-0.12%

+54.38%

+54.38%

FAFO (FAFO) história cien USD

Sledujte zmeny cien FAFO za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ -0.0000001387-0.12%
30 dní$ -0.00088452-88.46%
60 dní$ -0.00088452-88.46%
90 dní$ -0.00088452-88.46%
FAFO dnešná zmena ceny

Dnes FAFO zaznamenal zmenu o $ -0.0000001387 (-0.12%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

FAFO zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.00088452 (-88.46%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

FAFO zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal FAFO zmenu o $ -0.00088452 (-88.46%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

FAFO zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.00088452 (-88.46%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby FAFO (FAFO)?

Pozrite si FAFOstránku histórie cien.

Cenové predikcie pre FAFO

Cenová predikcia FAFO (FAFO) pre rok 2030 (o 4 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena FAFO v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
FAFO (FAFO) Cenová predikcia pre 2040 (o 14 roky)

V roku 2040 by cena FAFO mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne FAFO v 2026–2027? Navštívte našu stránku FAFO cenová predikcia pre roky 2026–2027 a to kliknutím na FAFO Cenová predikcia.

Ako nakupovať a investovať FAFO

Ste pripravení začať s FAFO? Nákup FAFO na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom FAFO. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu FAFO (FAFO) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.
Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a FAFO sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť FAFO (FAFO)

Čo môžete urobiť s FAFO

Vlastníctvo FAFO vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

  • Preskúmajte spotový trh MEXC

    Preskúmajte spotový trh MEXC

    Obchodujte s viac ako 2,800 tokenmi s veľmi nízkymi poplatkami.

    Obchodovanie s futures

    Obchodovanie s futures

    Obchodujte s až 500-násobnou pákou a vysokou likviditou.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Vkladajte tokeny a získavajte úžasné airdropy.

    MEXC Pre-Market

    MEXC Pre-Market

    Kupujte a predávajte nové tokeny ešte pred ich oficiálnym uvedením na burzu.

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup FAFO (FAFO) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Obchodné spotové poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ
Obchodné futures poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ

FAFO Zdroj

Pre hlbšie pochopenie FAFO zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Prieskumník blokov

Posledná aktualizácia stránky: 2026-01-24 23:25:48 (UTC+8)

FAFO (FAFO) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
01-22 19:16:51Aktualizácie odvetvia
Over $2.1 Billion in Crypto Options Expiring Tomorrow, BTC Maximum Pain Point at $92,000
01-22 13:05:02Aktualizácie odvetvia
U.S. spot Ethereum ETFs saw net outflows of $287 million yesterday, marking two consecutive trading days of net outflows
01-22 12:06:30Aktualizácie odvetvia
Bitcoin deposit sentiment intensifies, with a net inflow of 7,111.20 BTC into CEX in the past 24 hours
01-20 22:09:49Aktualizácie odvetvia
Spot gold surged in the short term, breaking through $4,740/oz, hitting a new high
01-20 13:14:57Aktualizácie odvetvia
Trump Comments on EU Tariffs, Gold Breaks New All-Time High, Bitcoin Drops Briefly
01-19 16:31:41Aktualizácie odvetvia
Privacy Sector Sees Relay Rally, DUSK Surges Over 120% in a Single Day

FAFO Top správy

Prečo toľko ľudí stále stráca peniaze počas býčieho trhu?

Prečo toľko ľudí stále stráca peniaze počas býčieho trhu?

October 6, 2025
Vzostup Bitcoin Layer 2 sietí: Porozumenie technológii, ktorá preformuje budúcnosť Bitcoinu v roku 2025

Vzostup Bitcoin Layer 2 sietí: Porozumenie technológii, ktorá preformuje budúcnosť Bitcoinu v roku 2025

October 6, 2025
Altcoiny v 2025: Keď TOTAL3 dosiahne nové maximá, ale váš portfólio sa nepohne

Altcoiny v 2025: Keď TOTAL3 dosiahne nové maximá, ale váš portfólio sa nepohne

October 5, 2025
Pozrite si viac informácií o FAFO

FAFO USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície FAFO s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s FAFO USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s FAFO (FAFO) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem FAFO a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
FAFO/USDT
$0.00011548
$0.00011548
-0.08%
0.00% (USDT)

