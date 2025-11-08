Aktuálna dnešná cena ArAIstotlebyVirtuals je 0.0455USD. Trhová kapitalizácia FACY je --USD. Sledujte aktualizácie cien FACY v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena ArAIstotlebyVirtuals je 0.0455USD. Trhová kapitalizácia FACY je --USD. Sledujte aktualizácie cien FACY v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena ArAIstotlebyVirtuals (FACY) je $ 0.0455, s 31.48% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny FACY na USD konverzný kurz je $ 0.0455 za FACY.
ArAIstotlebyVirtuals sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- FACY. Počas posledných 24 hodín sa FACYobchodovalo v rozmedzí od $ 0.03031 (low) do $ 0.04951 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.
V krátkodobom vývoji sa FACY zmenilo o +6.65% za poslednú hodinu a o -20.21% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 70.47K.
ArAIstotlebyVirtuals (FACY) informácie o trhu
--
----
$ 70.47K
$ 70.47K$ 70.47K
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
--
----
--
----
BASE
Aktuálna trhová kapitalizácia ArAIstotlebyVirtuals je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 70.47K. Počet coinov v obehu FACY je --, pričom celková zásoba je --. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je --.
História cien ArAIstotlebyVirtuals v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.03031
$ 0.03031$ 0.03031
24 hod Low
$ 0.04951
$ 0.04951$ 0.04951
24 hod High
$ 0.03031
$ 0.03031$ 0.03031
$ 0.04951
$ 0.04951$ 0.04951
--
----
--
----
+6.65%
+31.48%
-20.21%
-20.21%
ArAIstotlebyVirtuals (FACY) história cien USD
Sledujte zmeny cien ArAIstotlebyVirtuals za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.0109275
+31.48%
30 dní
$ -0.01054
-18.81%
60 dní
$ +0.0355
+355.00%
90 dní
$ +0.0355
+355.00%
ArAIstotlebyVirtuals dnešná zmena ceny
Dnes FACY zaznamenal zmenu o $ +0.0109275 (+31.48%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
ArAIstotlebyVirtuals zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.01054 (-18.81%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
ArAIstotlebyVirtuals zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal FACY zmenu o $ +0.0355 (+355.00%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
ArAIstotlebyVirtuals zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.0355 (+355.00%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby ArAIstotlebyVirtuals (FACY)?
Analýza umelej inteligencie pre ArAIstotlebyVirtuals
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby ArAIstotlebyVirtuals, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Utility & Adoption: Real-world use cases, platform activity, and user growth drive fundamental value.
Regulatory News: Crypto regulations and policy changes can create volatility.
Community Activity: Social media buzz, developer engagement, and ecosystem growth impact perception.
Competition: Performance relative to other AI-crypto projects affects positioning.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu ArAIstotlebyVirtuals?
People want to know FACY price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, assessing market trends, and managing investment risk. Real-time price data helps traders time their entries and exits effectively.
Cenové predikcie pre ArAIstotlebyVirtuals
Cenová predikcia ArAIstotlebyVirtuals (FACY) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena FACY v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia ArAIstotlebyVirtuals (FACY) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena ArAIstotlebyVirtuals mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne ArAIstotlebyVirtuals v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku FACY cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na ArAIstotlebyVirtuals Cenové predikcie.
O ArAIstotlebyVirtuals
FACY is a digital asset that operates on a decentralized network. It is primarily designed to facilitate peer-to-peer transactions, allowing users to send and receive payments in a secure and efficient manner. FACY employs a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency and scalability benefits. The asset's supply and issuance model is predetermined and transparent, ensuring a fair distribution of tokens. FACY is typically used within its native ecosystem for various transactions and services, including but not limited to, online purchases, remittances, and decentralized finance (DeFi) applications. Its decentralized nature and focus on security and privacy make it a viable alternative to traditional financial systems.
FACY is a digital asset that operates on a decentralized network. It is primarily designed to facilitate peer-to-peer transactions, allowing users to send and receive payments in a secure and efficient manner. FACY employs a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency and scalability benefits. The asset's supply and issuance model is predetermined and transparent, ensuring a fair distribution of tokens. FACY is typically used within its native ecosystem for various transactions and services, including but not limited to, online purchases, remittances, and decentralized finance (DeFi) applications. Its decentralized nature and focus on security and privacy make it a viable alternative to traditional financial systems.
Ako nakupovať a investovať ArAIstotlebyVirtuals
Ste pripravení začať s ArAIstotlebyVirtuals? Nákup FACY na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom ArAIstotlebyVirtuals. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu ArAIstotlebyVirtuals (FACY) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a ArAIstotlebyVirtuals sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s ArAIstotlebyVirtuals
Vlastníctvo ArAIstotlebyVirtuals vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC
Nákup ArAIstotlebyVirtuals (FACY) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.
Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.
Čo je ArAIstotlebyVirtuals (FACY)
$FACY is the token of AI Seer’s fact-checking platform Facticity, used for community rewards. The platform has about 3,000 weekly active users, including research and government organizations. Its bot @ArAIstotle focuses on fact-checking in the Web3 space. Starting September 9, 16.7% of tokens will unlock and be distributed based on points, which can be earned by holding $FACY, interacting with the bot, or providing correct information.
$FACY is the token of AI Seer’s fact-checking platform Facticity, used for community rewards. The platform has about 3,000 weekly active users, including research and government organizations. Its bot @ArAIstotle focuses on fact-checking in the Web3 space. Starting September 9, 16.7% of tokens will unlock and be distributed based on points, which can be earned by holding $FACY, interacting with the bot, or providing correct information.
ArAIstotlebyVirtuals Zdroj
Pre hlbšie pochopenie ArAIstotlebyVirtuals zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o ArAIstotlebyVirtuals
Akú hodnotu bude mať 1 ArAIstotlebyVirtuals v roku 2030?
Ak by hodnota ArAIstotlebyVirtuals rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do ArAIstotlebyVirtuals podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíArAIstotlebyVirtuals?
Dnešná cena ArAIstotlebyVirtuals je $ 0.0455. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je ArAIstotlebyVirtuals stále dobrou investíciou?
ArAIstotlebyVirtuals zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do FACY, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s ArAIstotlebyVirtuals?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo ArAIstotlebyVirtuals v hodnote $ 70.47K.
Aká je aktuálna cena ArAIstotlebyVirtuals?
Živá cena FACY sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu ArAIstotlebyVirtuals vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena FACY, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu ArAIstotlebyVirtuals?
Cenu FACY ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
102,985.59
+2.16%
ETH
3,439.56
+4.30%
SOL
163.83
+5.41%
COAI
1.2279
+12.37%
USDC
1.0004
-0.01%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre FACY na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár FACY/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena ArAIstotlebyVirtuals pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena ArAIstotlebyVirtuals v tomto roku?
Cena ArAIstotlebyVirtuals by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu ArAIstotlebyVirtuals (FACY).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:37:31 (UTC+8)
ArAIstotlebyVirtuals (FACY) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.