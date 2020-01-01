Friend3 (F3) tokenomika

Friend3 (F3) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Friend3 (F3) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Friend3 (F3) informácie

Friend3 is a leading social dApp where anyone can make friends and profits in the Web3 world. We're revolutionizing the social monetization landscape by offering customizable pay-per-group communities and introducing a decentralized donation mechanism, enabling passive income for all. This boosts direct financial incentives for content creators, thereby completing the creator economy's ecological loop.

Oficiálna webová stránka:
https://friend3.group/
Biela kniha:
https://docs.friend3.group/
Prieskumník blokov:
https://bscscan.com/token/0x9e57e83ad79ac5312ba82940ba037ed30600e167

Friend3 (F3) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Friend3 (F3) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Celková ponuka:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Počet coinov v obehu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 1.83M
$ 1.83M$ 1.83M
Historické maximum:
$ 0.2615
$ 0.2615$ 0.2615
Historické minimum:
$ 0.001718522036051513
$ 0.001718522036051513$ 0.001718522036051513
Aktuálna cena:
$ 0.00183
$ 0.00183$ 0.00183

Friend3 (F3) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Friend3 (F3) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet F3 tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu F3 tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili F3 tokenomiku, preskúmajte cenu F3 tokenu naživo!

Ako kúpiť F3

Máte záujem pridať Friend3 (F3) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu F3 vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Friend3 (F3) história cien

Analýza histórie cien F3 pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

F3 cenová predikcia

Chcete vedieť, kam F3 asi smeruje? Naša F3 stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

