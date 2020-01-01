EYWA (EYWA) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o EYWA (EYWA) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
EYWA (EYWA) informácie

EYWA is a unified cross-chain liquidity market and we solve two major problems of the DeFi market: liquidity fragmentation and insecure cross-chain communications. CrossCurve is EYWA’s cross-chain trading and yield protocol designed to address the issue of fragmented liquidity. By using Curve's deep liquidity, we help both B2B and retail users enjoy low slippage rates when trading single assets and Curve LP tokens.

https://eywa.fi/
https://docs.crosscurve.fi
https://etherscan.io/address/0x8cb8C4263EB26b2349d74ea2cB1B27bc40709e12

EYWA (EYWA) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre EYWA (EYWA) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 240.30K
Celková ponuka:
$ 1.00B
Počet coinov v obehu:
$ 99.91M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 2.41M
Historické maximum:
$ 0.225
Historické minimum:
$ 0.002394726052883413
Aktuálna cena:
$ 0.002405
EYWA (EYWA) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky EYWA (EYWA) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet EYWA tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu EYWA tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili EYWA tokenomiku, preskúmajte cenu EYWA tokenu naživo!

Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.