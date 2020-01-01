EX Sports (EXS) tokenomika

EX Sports (EXS) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o EX Sports (EXS) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
USD

EX Sports (EXS) informácie

EX-Sports is a Web3 sports platform that's revolutionizing the world of niche sports. They combine mobile gaming, live streaming, and NFTs to create an ecosystem where athletes and fans can connect, compete, and earn rewards. Their mission is to enhance fan engagement and create new revenue streams for athletes by offering a unique ecosystem where users can connect, compete, and own a piece of the action.

Oficiálna webová stránka:
https://exstoken.io/
Biela kniha:
https://docsend.com/view/qmx4m9hurxuyueev
Prieskumník blokov:
https://bscscan.com/token/0xF8e4FB7f8729518e48e0Ac7FD9249E1B8503Edae

EX Sports (EXS) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre EX Sports (EXS) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
--
----
Celková ponuka:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Počet coinov v obehu:
--
----
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 4.99M
$ 4.99M$ 4.99M
Historické maximum:
$ 0.09
$ 0.09$ 0.09
Historické minimum:
--
----
Aktuálna cena:
$ 0.004989
$ 0.004989$ 0.004989

EX Sports (EXS) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky EX Sports (EXS) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet EXS tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu EXS tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili EXS tokenomiku, preskúmajte cenu EXS tokenu naživo!

Ako kúpiť EXS

Máte záujem pridať EX Sports (EXS) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu EXS vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

EX Sports (EXS) história cien

Analýza histórie cien EXS pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

EXS cenová predikcia

Chcete vedieť, kam EXS asi smeruje? Naša EXS stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.

Viac ako 4 000 obchodných párov na spotových a futures trhoch
Najrýchlejšie zaradenie tokenov medzi burzami CEX
Najvyššia likvidita v rámci celého odvetvia
Najnižšie poplatky s nepretržitým zákazníckym servisom
100%+ transparentnosť rezervných tokenov pre prostriedky používateľov
Mimoriadne nízke vstupné bariéry: nákup krypta len za 1 USDT
mc_how_why_title
Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.