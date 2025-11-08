BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena Exotic Markets je 0.5823USD. Trhová kapitalizácia EXO je --USD. Sledujte aktualizácie cien EXO v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

$0.5825
Exotic Markets (EXO) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:37:24 (UTC+8)

Dnešná cena Exotic Markets

Aktuálna dnešná cena Exotic Markets (EXO) je $ 0.5823, s 0.70% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny EXO na USD konverzný kurz je $ 0.5823 za EXO.

Exotic Markets sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- EXO. Počas posledných 24 hodín sa EXOobchodovalo v rozmedzí od $ 0.5685 (low) do $ 0.6742 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.

V krátkodobom vývoji sa EXO zmenilo o +0.32% za poslednú hodinu a o -26.57% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 56.61K.

Exotic Markets (EXO) informácie o trhu

$ 56.61K
$ 56.61K

$ 0.00
$ 0.00

SOL

Aktuálna trhová kapitalizácia Exotic Markets je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 56.61K. Počet coinov v obehu EXO je --, pričom celková zásoba je --. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je --.

História cien Exotic Markets v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
24 hod Low
24 hod High

+0.32%

+0.70%

-26.57%

-26.57%

Exotic Markets (EXO) história cien USD

Sledujte zmeny cien Exotic Markets za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.004049+0.70%
30 dní$ -2.3897-80.41%
60 dní$ -4.4177-88.36%
90 dní$ -4.4177-88.36%
Exotic Markets dnešná zmena ceny

Dnes EXO zaznamenal zmenu o $ +0.004049 (+0.70%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Exotic Markets zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -2.3897 (-80.41%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Exotic Markets zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal EXO zmenu o $ -4.4177 (-88.36%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Exotic Markets zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -4.4177 (-88.36%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Exotic Markets (EXO)?

Pozrite si Exotic Marketsstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Exotic Markets

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Exotic Markets, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Exotic Markets?

EXO token prices are influenced by several key factors:

Supply & Demand: Trading volume and token circulation directly impact price movements.

Market Sentiment: Investor confidence, news, and overall crypto market trends affect valuation.

Utility & Adoption: Real-world use cases and platform growth drive demand.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Exotic Markets?

People want to know Exotic Markets (EXO) price today for several key reasons: making informed trading decisions, portfolio management, and timing market entries or exits. Real-time pricing helps traders identify profit opportunities, assess investment performance, and manage risk effectively.

Cenové predikcie pre Exotic Markets

Cenová predikcia Exotic Markets (EXO) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena EXO v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Exotic Markets (EXO) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Exotic Markets mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

O Exotic Markets

EXO (Exosis) is a multi-purpose blockchain platform designed to provide a variety of services while maintaining a decentralized approach. The platform aims to address the issues of centralization in the cryptocurrency space by offering five services within one platform: a decentralized exchange, a decentralized e-commerce site, an over-the-counter platform, a multiplatform e-wallet, and a coin that is built to withstand inflation. Exosis operates on a proof-of-work consensus mechanism, with its native EXO coin serving as the fuel for transactions and services within the ecosystem. The platform's design allows users to leverage the benefits of different blockchain services while maintaining the principles of decentralization and privacy.

Pre hlbšie pochopenie Exotic Markets zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Prieskumník blokov

Prieskumník blokov

Akú hodnotu bude mať 1 Exotic Markets v roku 2030?
Ak by hodnota Exotic Markets rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Exotic Markets podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:37:24 (UTC+8)

Exotic Markets (EXO) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Top správy

