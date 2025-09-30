Evrynet (EVRY) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Evrynet (EVRY) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 14:03:51 (UTC+8)
USD

Evrynet (EVRY) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Evrynet (EVRY) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 85.10K
Celková ponuka:
$ 1.00B
Počet coinov v obehu:
$ 40.39M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 2.11M
Historické maximum:
$ 0.9
Historické minimum:
$ 0.001175738247995547
Aktuálna cena:
$ 0.002107
Evrynet (EVRY) informácie

Evrynet is an intelligent financial service platform that allows “Evryone” to be able to build financial products and services. As our first dApps, Evrynet is building a high-speed hybrid-DEX (Evry.Finance) and cross-chain bridge (EvryHub) to provide a next generation CeDeFi Interexchange for both traditional and digital world with Evrynet as the ecosystem's operating system

Oficiálna webová stránka:
https://evrynet.io
Biela kniha:
https://evrynet.io/pdf/whitepaper.pdf
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0xd7dcd9b99787c619b4d57979521258d1a7267ad7

Evrynet (EVRY) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Evrynet (EVRY) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet EVRY tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu EVRY tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili EVRY tokenomiku, preskúmajte cenu EVRY tokenu naživo!

