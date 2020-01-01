EVDC Network (EVDC) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o EVDC Network (EVDC) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
USD

EVDC Network (EVDC) informácie

The EVDC Application is the world’s first EV charging application that supports its own crypto token: EVDC. The EVDC app will directly connect to the charging stations and let users pay using the EVDC tokens.

Oficiálna webová stránka:
https://evdc.network/
Biela kniha:
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0599/2402/1432/files/EVDC_ROADMAP_22-23.pdf?v=1672096492
Prieskumník blokov:
https://bscscan.com/token/0x93749e69560efe1ad6661903e47df538492c50a4

EVDC Network (EVDC) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre EVDC Network (EVDC) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Celková ponuka:
$ 200.00B
$ 200.00B$ 200.00B
Počet coinov v obehu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 6.15M
$ 6.15M$ 6.15M
Historické maximum:
$ 0.000093
$ 0.000093$ 0.000093
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuálna cena:
$ 0.00003077
$ 0.00003077$ 0.00003077

EVDC Network (EVDC) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky EVDC Network (EVDC) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet EVDC tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu EVDC tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili EVDC tokenomiku, preskúmajte cenu EVDC tokenu naživo!

Ako kúpiť EVDC

Máte záujem pridať EVDC Network (EVDC) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu EVDC vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

EVDC Network (EVDC) história cien

Analýza histórie cien EVDC pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

EVDC cenová predikcia

Chcete vedieť, kam EVDC asi smeruje? Naša EVDC stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.