BurzaDEX+
Kúp kryptomenyTrhySpotFutures500XEarnPodujatia
Viac
Flip Fest
Aktuálna dnešná cena EVAA Protocol je 2.501USD. Trhová kapitalizácia EVAA je 16,551,547.972USD. Sledujte aktualizácie cien EVAA v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena EVAA Protocol je 2.501USD. Trhová kapitalizácia EVAA je 16,551,547.972USD. Sledujte aktualizácie cien EVAA v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o EVAA

EVAA informácie o cene

Čo je EVAA

EVAA biela kniha

EVAA oficiálna webová stránka

EVAA tokenomika

EVAA predpoveď cien

EVAA história

EVAA Sprievodca nákupom

EVAA-na-fiat prevodník mien

EVAA spot

EVAA USDT-M futures

Pre-market

Zarábať

Airdrop+

Novinky

Blog

Zistiť

EVAA Protocol Logo

EVAA Protocol kurz (EVAA)

1 EVAA na USD aktuálnu cenu:

$2.501
$2.501$2.501
+8.03%1D
USD
EVAA Protocol (EVAA) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:37:09 (UTC+8)

Dnešná cena EVAA Protocol

Aktuálna dnešná cena EVAA Protocol (EVAA) je $ 2.501, s 8.03% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny EVAA na USD konverzný kurz je $ 2.501 za EVAA.

EVAA Protocol sa v súčasnosti radí na #891 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 16.55M, pričom počet coinov v obehu je 6.62M EVAA. Počas posledných 24 hodín sa EVAAobchodovalo v rozmedzí od $ 2.265 (low) do $ 2.897 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 13.61297177645488, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 1.4583095338977914.

V krátkodobom vývoji sa EVAA zmenilo o -1.50% za poslednú hodinu a o -75.25% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 1.01M.

EVAA Protocol (EVAA) informácie o trhu

No.891

$ 16.55M
$ 16.55M$ 16.55M

$ 1.01M
$ 1.01M$ 1.01M

$ 125.05M
$ 125.05M$ 125.05M

6.62M
6.62M 6.62M

50,000,000
50,000,000 50,000,000

50,000,000
50,000,000 50,000,000

13.23%

BSC

Aktuálna trhová kapitalizácia EVAA Protocol je $ 16.55M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 1.01M. Počet coinov v obehu EVAA je 6.62M, pričom celková zásoba je 50000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 125.05M.

História cien EVAA Protocol v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 2.265
$ 2.265$ 2.265
24 hod Low
$ 2.897
$ 2.897$ 2.897
24 hod High

$ 2.265
$ 2.265$ 2.265

$ 2.897
$ 2.897$ 2.897

$ 13.61297177645488
$ 13.61297177645488$ 13.61297177645488

$ 1.4583095338977914
$ 1.4583095338977914$ 1.4583095338977914

-1.50%

+8.03%

-75.25%

-75.25%

EVAA Protocol (EVAA) história cien USD

Sledujte zmeny cien EVAA Protocol za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.1859+8.03%
30 dní$ -1.246-33.26%
60 dní$ +0.501+25.05%
90 dní$ +0.501+25.05%
EVAA Protocol dnešná zmena ceny

Dnes EVAA zaznamenal zmenu o $ +0.1859 (+8.03%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

EVAA Protocol zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -1.246 (-33.26%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

EVAA Protocol zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal EVAA zmenu o $ +0.501 (+25.05%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

EVAA Protocol zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.501 (+25.05%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby EVAA Protocol (EVAA)?

Pozrite si EVAA Protocolstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre EVAA Protocol

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby EVAA Protocol, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny EVAA Protocol?

EVAA Protocol token prices are influenced by several key factors:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence significantly impact EVAA prices.

Protocol Adoption: User growth, total value locked (TVL), and platform usage directly affect token demand.

Utility & Governance: EVAA's role in protocol governance and staking rewards drives holding incentives.

DeFi Trends: Performance of the broader DeFi sector influences lending protocol tokens like EVAA.

Tokenomics: Supply mechanisms, inflation rates, and token distribution schedules affect price dynamics.

Competition: Performance relative to other lending protocols impacts investor preference.

Technical Developments: Protocol upgrades, new features, and security improvements influence confidence.

Regulatory Environment: Crypto regulations and compliance requirements affect institutional adoption.

Trading Volume: Liquidity and exchange listings impact price stability and accessibility.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu EVAA Protocol?

People want to know EVAA Protocol price today for several key reasons: trading decisions, portfolio tracking, market analysis, and investment timing. Real-time pricing helps traders identify entry/exit points, monitor profits/losses, and assess market volatility. Investors use current prices to evaluate performance against other cryptocurrencies and make informed decisions about buying, selling, or holding their EVAA tokens.

Cenové predikcie pre EVAA Protocol

Cenová predikcia EVAA Protocol (EVAA) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena EVAA v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia EVAA Protocol (EVAA) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena EVAA Protocol mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

MEXC nástroje
Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne EVAA Protocol v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku EVAA cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na EVAA Protocol Cenové predikcie.

O EVAA Protocol

EVAA (EVA) is a cryptocurrency designed to facilitate transactions within the EVA ecosystem. As an integral part of this decentralized platform, EVAA aims to provide a secure and efficient medium of exchange for users, enabling them to participate in various activities and services offered within the ecosystem. The asset operates on a blockchain, utilizing a consensus mechanism to validate transactions and maintain the integrity of the network. It is typically used for transactions within the EVA platform, including but not limited to, purchasing goods and services, participating in community voting, and earning rewards. The issuance of EVAA is predetermined and transparent, adhering to a set schedule that is publicly available.

Ako nakupovať a investovať EVAA Protocol

Ste pripravení začať s EVAA Protocol? Nákup EVAA na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom EVAA Protocol. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu EVAA Protocol (EVAA) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako 6.62M tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a EVAA Protocol sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť EVAA Protocol (EVAA)

Čo môžete urobiť s EVAA Protocol

Vlastníctvo EVAA Protocol vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup EVAA Protocol (EVAA) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Obchodné spotové poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ
Obchodné futures poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ

Pozrite si konkurenčné obchodné poplatky MEXC

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je EVAA Protocol (EVAA)

EVAA is a Telegram-native open-sourced decentralized liquidity protocol on TON Blockchain that allows users to act as depositors, earning passive income by providing liquidity, or as borrowers, who can secure overcollateralised loans.

EVAA Protocol Zdroj

Pre hlbšie pochopenie EVAA Protocol zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna EVAA Protocol webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o EVAA Protocol

Akú hodnotu bude mať 1 EVAA Protocol v roku 2030?
Ak by hodnota EVAA Protocol rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do EVAA Protocol podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:37:09 (UTC+8)

EVAA Protocol (EVAA) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Top správy

Prečo toľko ľudí stále stráca peniaze počas býčieho trhu?

October 6, 2025

Vzostup Bitcoin Layer 2 sietí: Porozumenie technológii, ktorá preformuje budúcnosť Bitcoinu v roku 2025

October 6, 2025

Altcoiny v 2025: Keď TOTAL3 dosiahne nové maximá, ale váš portfólio sa nepohne

October 5, 2025
Zobraziť viac

Pozrite si viac informácií o EVAA Protocol

EVAA USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície EVAA s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s EVAA USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s EVAA Protocol (EVAA) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem EVAA Protocol a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
EVAA/USDT
$2.501
$2.501$2.501
+8.12%
0.00% (USDT)

Ďalšie kryptomeny na preskúmanie

Top kryptomeny s trhovými údajmi dostupnými na MEXC

HOT

Aktuálne trendové kryptomeny, ktoré získavajú významnú pozornosť trhu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

Novo pridané

Nedávno uvedené kryptomeny, ktoré sú dostupné na obchodovanie

BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN51

SN51

SN51

$22.26
$22.26$22.26

+122.60%

Top ziskové kryptomeny

Dnešné top krypto pumpy

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00007090
$0.00007090$0.00007090

+1,318.00%

ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.009613
$0.009613$0.009613

+140.32%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000011700
$0.000011700$0.000011700

+95.00%

Flux

Flux

FLUX

$0.18601
$0.18601$0.18601

+70.13%

Solidus Ai Tech

Solidus Ai Tech

AITECH

$0.02447
$0.02447$0.02447

+51.32%

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

EVAA-na-USD kalkulačka

Suma

EVAA
EVAA
USD
USD

1 EVAA = 2.501 USD