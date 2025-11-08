Aktuálna dnešná cena EVAA Protocol je 2.501USD. Trhová kapitalizácia EVAA je 16,551,547.972USD. Sledujte aktualizácie cien EVAA v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena EVAA Protocol je 2.501USD. Trhová kapitalizácia EVAA je 16,551,547.972USD. Sledujte aktualizácie cien EVAA v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena EVAA Protocol (EVAA) je $ 2.501, s 8.03% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny EVAA na USD konverzný kurz je $ 2.501 za EVAA.
EVAA Protocol sa v súčasnosti radí na #891 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 16.55M, pričom počet coinov v obehu je 6.62M EVAA. Počas posledných 24 hodín sa EVAAobchodovalo v rozmedzí od $ 2.265 (low) do $ 2.897 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 13.61297177645488, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 1.4583095338977914.
V krátkodobom vývoji sa EVAA zmenilo o -1.50% za poslednú hodinu a o -75.25% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 1.01M.
EVAA Protocol (EVAA) informácie o trhu
No.891
$ 16.55M
$ 1.01M
$ 125.05M
6.62M
50,000,000
50,000,000
13.23%
BSC
Aktuálna trhová kapitalizácia EVAA Protocol je $ 16.55M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 1.01M. Počet coinov v obehu EVAA je 6.62M, pričom celková zásoba je 50000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 125.05M.
História cien EVAA Protocol v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 2.265
24 hod Low
$ 2.897
24 hod High
$ 2.265
$ 2.897
$ 13.61297177645488
$ 1.4583095338977914
-1.50%
+8.03%
-75.25%
-75.25%
EVAA Protocol (EVAA) história cien USD
Sledujte zmeny cien EVAA Protocol za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.1859
+8.03%
30 dní
$ -1.246
-33.26%
60 dní
$ +0.501
+25.05%
90 dní
$ +0.501
+25.05%
EVAA Protocol dnešná zmena ceny
Dnes EVAA zaznamenal zmenu o $ +0.1859 (+8.03%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
EVAA Protocol zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -1.246 (-33.26%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
EVAA Protocol zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal EVAA zmenu o $ +0.501 (+25.05%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
EVAA Protocol zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.501 (+25.05%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby EVAA Protocol (EVAA)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby EVAA Protocol, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny EVAA Protocol?
EVAA Protocol token prices are influenced by several key factors:
Protocol Adoption: User growth, total value locked (TVL), and platform usage directly affect token demand.
Utility & Governance: EVAA's role in protocol governance and staking rewards drives holding incentives.
DeFi Trends: Performance of the broader DeFi sector influences lending protocol tokens like EVAA.
Tokenomics: Supply mechanisms, inflation rates, and token distribution schedules affect price dynamics.
Competition: Performance relative to other lending protocols impacts investor preference.
Technical Developments: Protocol upgrades, new features, and security improvements influence confidence.
Regulatory Environment: Crypto regulations and compliance requirements affect institutional adoption.
Trading Volume: Liquidity and exchange listings impact price stability and accessibility.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu EVAA Protocol?
People want to know EVAA Protocol price today for several key reasons: trading decisions, portfolio tracking, market analysis, and investment timing. Real-time pricing helps traders identify entry/exit points, monitor profits/losses, and assess market volatility. Investors use current prices to evaluate performance against other cryptocurrencies and make informed decisions about buying, selling, or holding their EVAA tokens.
Cenové predikcie pre EVAA Protocol
Cenová predikcia EVAA Protocol (EVAA) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena EVAA v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia EVAA Protocol (EVAA) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena EVAA Protocol mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne EVAA Protocol v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku EVAA cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na EVAA Protocol Cenové predikcie.
O EVAA Protocol
EVAA (EVA) is a cryptocurrency designed to facilitate transactions within the EVA ecosystem. As an integral part of this decentralized platform, EVAA aims to provide a secure and efficient medium of exchange for users, enabling them to participate in various activities and services offered within the ecosystem. The asset operates on a blockchain, utilizing a consensus mechanism to validate transactions and maintain the integrity of the network. It is typically used for transactions within the EVA platform, including but not limited to, purchasing goods and services, participating in community voting, and earning rewards. The issuance of EVAA is predetermined and transparent, adhering to a set schedule that is publicly available.
EVAA is a Telegram-native open-sourced decentralized liquidity protocol on TON Blockchain that allows users to act as depositors, earning passive income by providing liquidity, or as borrowers, who can secure overcollateralised loans.
EVAA Protocol Zdroj
Pre hlbšie pochopenie EVAA Protocol zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o EVAA Protocol
Akú hodnotu bude mať 1 EVAA Protocol v roku 2030?
Ak by hodnota EVAA Protocol rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do EVAA Protocol podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíEVAA Protocol?
Dnešná cena EVAA Protocol je $ 2.501. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je EVAA Protocol stále dobrou investíciou?
EVAA Protocol zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do EVAA, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s EVAA Protocol?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo EVAA Protocol v hodnote $ 1.01M.
Aká je aktuálna cena EVAA Protocol?
Živá cena EVAA sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu EVAA Protocol vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena EVAA, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu EVAA Protocol?
Cenu EVAA ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
102,995.24
+2.17%
ETH
3,439.14
+4.29%
SOL
163.77
+5.37%
COAI
1.2213
+11.76%
USDC
1.0004
-0.01%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre EVAA na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár EVAA/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena EVAA Protocol pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena EVAA Protocol v tomto roku?
Cena EVAA Protocol by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu EVAA Protocol (EVAA).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:37:09 (UTC+8)
EVAA Protocol (EVAA) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
