Euler Finance (EUL) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Euler Finance (EUL) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
USD

Euler Finance (EUL) informácie

Euler is a non-custodial permissionless lending protocol on Ethereum that helps users to earn interest on their crypto assets or hedge against volatile markets without the need for a trusted third-party.

Oficiálna webová stránka:
https://www.euler.finance/
Biela kniha:
https://docs.euler.finance/
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0xd9fcd98c322942075a5c3860693e9f4f03aae07b

Euler Finance (EUL) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Euler Finance (EUL) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 181.61M
$ 181.61M
Celková ponuka:
$ 27.18M
$ 27.18M
Počet coinov v obehu:
$ 19.82M
$ 19.82M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 249.13M
$ 249.13M
Historické maximum:
$ 16.985
$ 16.985
Historické minimum:
$ 1.4404454386373047
$ 1.4404454386373047
Aktuálna cena:
$ 9.165
$ 9.165

Euler Finance (EUL) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Euler Finance (EUL) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet EUL tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu EUL tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili EUL tokenomiku, preskúmajte cenu EUL tokenu naživo!

Ako kúpiť EUL

Máte záujem pridať Euler Finance (EUL) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu EUL vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Euler Finance (EUL) história cien

Analýza histórie cien EUL pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

EUL cenová predikcia

Chcete vedieť, kam EUL asi smeruje? Naša EUL stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.