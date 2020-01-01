ETHW (ETHW) tokenomika

ETHW (ETHW) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o ETHW (ETHW) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
ETHW (ETHW) informácie

EthereumPoW (ETHW) is a hard fork of Ethereum blockchain with the Ethereum Merge. The Merge will see Ethereum transition to proof-of-stake, while the forked version would remain on proof-of-work.

Oficiálna webová stránka:
https://ethereumpow.org/
Prieskumník blokov:
https://ethwscan.com

ETHW (ETHW) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre ETHW (ETHW) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 146.42M
$ 146.42M$ 146.42M
Celková ponuka:
$ 107.82M
$ 107.82M$ 107.82M
Počet coinov v obehu:
$ 107.82M
$ 107.82M$ 107.82M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 146.42M
$ 146.42M$ 146.42M
Historické maximum:
$ 130
$ 130$ 130
Historické minimum:
$ 0.9976494131002414
$ 0.9976494131002414$ 0.9976494131002414
Aktuálna cena:
$ 1.358
$ 1.358$ 1.358

ETHW (ETHW) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky ETHW (ETHW) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet ETHW tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu ETHW tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili ETHW tokenomiku, preskúmajte cenu ETHW tokenu naživo!

Ako kúpiť ETHW

Máte záujem pridať ETHW (ETHW) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu ETHW vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

ETHW (ETHW) história cien

Analýza histórie cien ETHW pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

ETHW cenová predikcia

Chcete vedieť, kam ETHW asi smeruje? Naša ETHW stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.