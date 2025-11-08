Aktuálna dnešná cena Etherex je 0.1065USD. Trhová kapitalizácia ETHEREX je --USD. Sledujte aktualizácie cien ETHEREX v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Etherex je 0.1065USD. Trhová kapitalizácia ETHEREX je --USD. Sledujte aktualizácie cien ETHEREX v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Etherex (ETHEREX) je $ 0.1065, s 2.79% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny ETHEREX na USD konverzný kurz je $ 0.1065 za ETHEREX.
Etherex sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- ETHEREX. Počas posledných 24 hodín sa ETHEREXobchodovalo v rozmedzí od $ 0.0967 (low) do $ 0.117 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.
V krátkodobom vývoji sa ETHEREX zmenilo o -0.29% za poslednú hodinu a o -27.21% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 58.71K.
Etherex (ETHEREX) informácie o trhu
--
----
$ 58.71K
$ 58.71K$ 58.71K
$ 37.28M
$ 37.28M$ 37.28M
--
----
350,000,000
350,000,000 350,000,000
LINEA
Aktuálna trhová kapitalizácia Etherex je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 58.71K. Počet coinov v obehu ETHEREX je --, pričom celková zásoba je 350000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 37.28M.
História cien Etherex v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.0967
$ 0.0967$ 0.0967
24 hod Low
$ 0.117
$ 0.117$ 0.117
24 hod High
$ 0.0967
$ 0.0967$ 0.0967
$ 0.117
$ 0.117$ 0.117
--
----
--
----
-0.29%
+2.79%
-27.21%
-27.21%
Etherex (ETHEREX) história cien USD
Sledujte zmeny cien Etherex za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.002896
+2.79%
30 dní
$ -0.2592
-70.88%
60 dní
$ -0.4862
-82.04%
90 dní
$ -0.3491
-76.63%
Etherex dnešná zmena ceny
Dnes ETHEREX zaznamenal zmenu o $ +0.002896 (+2.79%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Etherex zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.2592 (-70.88%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Etherex zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal ETHEREX zmenu o $ -0.4862 (-82.04%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Etherex zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.3491 (-76.63%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Etherex (ETHEREX)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Etherex, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Etherex?
Several key factors influence Etherex (ETHEREX) prices:
Supply & Demand: Token circulation, trading volume, and user adoption directly affect price movements.
Technology Updates: Platform developments, smart contract improvements, and new features can drive price changes.
Regulatory News: Government policies and legal frameworks surrounding cryptocurrencies influence investor behavior.
Bitcoin Performance: As the leading cryptocurrency, Bitcoin's price movements often correlate with altcoin prices including ETHEREX.
Exchange Listings: New exchange partnerships and trading pair additions can increase accessibility and demand.
Community Activity: Social media buzz, developer engagement, and community growth impact market perception.
Macroeconomic Factors: Global economic conditions, inflation rates, and traditional market performance affect crypto investments.
Competition: Performance of similar DeFi projects and alternative platforms influences relative positioning.
Liquidity: Available trading pairs and market depth affect price stability and volatility patterns.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Etherex?
People want to know Etherex price today for several key reasons: making informed trading decisions, timing buy/sell orders, portfolio valuation, market trend analysis, and risk management. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility, assess profit/loss, and determine optimal entry/exit points.
Cenové predikcie pre Etherex
Cenová predikcia Etherex (ETHEREX) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena ETHEREX v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Etherex (ETHEREX) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Etherex mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Etherex v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku ETHEREX cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Etherex Cenové predikcie.
O Etherex
ETHEREX is a decentralized cryptocurrency that operates on a unique blockchain platform. The primary role of ETHEREX is to facilitate and streamline peer-to-peer transactions, allowing users to send and receive payments in a secure and efficient manner. It employs a consensus mechanism known as Proof-of-Stake (PoS) to validate transactions and maintain the integrity of its blockchain. Furthermore, ETHEREX also supports the development and execution of smart contracts, providing a versatile platform for a wide range of decentralized applications. Its issuance model is based on a fixed supply, ensuring scarcity and potentially enhancing its value over time. The ETHEREX ecosystem is designed to be open and inclusive, fostering innovation and growth in the decentralized finance (DeFi) sector.
Ako nakupovať a investovať Etherex
Ste pripravení začať s Etherex? Nákup ETHEREX na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Etherex. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Etherex (ETHEREX) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Etherex sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s Etherex
Vlastníctvo Etherex vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.
Čo je Etherex (ETHEREX)
Etherex is an evolution of Nile on Linea, incorporating the highly successful tokenomics and incentive structures made famous by Ramses v3 technology (e.g. Shadow on Sonic). With 100% of fees and incentives going to token holders, and no team unlocks, Etherex, true to its name, is maximally user aligned.
Etherex Zdroj
Pre hlbšie pochopenie Etherex zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ak by hodnota Etherex rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Etherex podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíEtherex?
Dnešná cena Etherex je $ 0.1065. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Etherex stále dobrou investíciou?
Etherex zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do ETHEREX, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Etherex?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Etherex v hodnote $ 58.71K.
Aká je aktuálna cena Etherex?
Živá cena ETHEREX sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Etherex vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena ETHEREX, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Etherex?
Cenu ETHEREX ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
102,991.89
+2.17%
ETH
3,439.89
+4.31%
SOL
163.76
+5.37%
COAI
1.2199
+11.64%
USDC
1.0005
0.00%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre ETHEREX na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár ETHEREX/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Etherex pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Etherex v tomto roku?
Cena Etherex by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Etherex (ETHEREX).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:36:55 (UTC+8)
