BurzaDEX+
Kúp kryptomenyTrhySpotFutures500XEarnPodujatia
Viac
Flip Fest
Aktuálna dnešná cena Etherex je 0.1065USD. Trhová kapitalizácia ETHEREX je --USD. Sledujte aktualizácie cien ETHEREX v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Etherex je 0.1065USD. Trhová kapitalizácia ETHEREX je --USD. Sledujte aktualizácie cien ETHEREX v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o ETHEREX

ETHEREX informácie o cene

Čo je ETHEREX

ETHEREX biela kniha

ETHEREX oficiálna webová stránka

ETHEREX tokenomika

ETHEREX predpoveď cien

ETHEREX história

ETHEREX Sprievodca nákupom

ETHEREX-na-fiat prevodník mien

ETHEREX spot

Pre-market

Zarábať

Airdrop+

Novinky

Blog

Zistiť

Etherex Logo

Etherex kurz (ETHEREX)

1 ETHEREX na USD aktuálnu cenu:

$0.1067
$0.1067$0.1067
+2.79%1D
USD
Etherex (ETHEREX) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:36:55 (UTC+8)

Dnešná cena Etherex

Aktuálna dnešná cena Etherex (ETHEREX) je $ 0.1065, s 2.79% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny ETHEREX na USD konverzný kurz je $ 0.1065 za ETHEREX.

Etherex sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- ETHEREX. Počas posledných 24 hodín sa ETHEREXobchodovalo v rozmedzí od $ 0.0967 (low) do $ 0.117 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.

V krátkodobom vývoji sa ETHEREX zmenilo o -0.29% za poslednú hodinu a o -27.21% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 58.71K.

Etherex (ETHEREX) informácie o trhu

--
----

$ 58.71K
$ 58.71K$ 58.71K

$ 37.28M
$ 37.28M$ 37.28M

--
----

350,000,000
350,000,000 350,000,000

LINEA

Aktuálna trhová kapitalizácia Etherex je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 58.71K. Počet coinov v obehu ETHEREX je --, pričom celková zásoba je 350000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 37.28M.

História cien Etherex v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.0967
$ 0.0967$ 0.0967
24 hod Low
$ 0.117
$ 0.117$ 0.117
24 hod High

$ 0.0967
$ 0.0967$ 0.0967

$ 0.117
$ 0.117$ 0.117

--
----

--
----

-0.29%

+2.79%

-27.21%

-27.21%

Etherex (ETHEREX) história cien USD

Sledujte zmeny cien Etherex za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.002896+2.79%
30 dní$ -0.2592-70.88%
60 dní$ -0.4862-82.04%
90 dní$ -0.3491-76.63%
Etherex dnešná zmena ceny

Dnes ETHEREX zaznamenal zmenu o $ +0.002896 (+2.79%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Etherex zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.2592 (-70.88%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Etherex zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal ETHEREX zmenu o $ -0.4862 (-82.04%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Etherex zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.3491 (-76.63%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Etherex (ETHEREX)?

Pozrite si Etherexstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Etherex

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Etherex, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Etherex?

Several key factors influence Etherex (ETHEREX) prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence significantly impact ETHEREX pricing.

Supply & Demand: Token circulation, trading volume, and user adoption directly affect price movements.

Technology Updates: Platform developments, smart contract improvements, and new features can drive price changes.

Regulatory News: Government policies and legal frameworks surrounding cryptocurrencies influence investor behavior.

Bitcoin Performance: As the leading cryptocurrency, Bitcoin's price movements often correlate with altcoin prices including ETHEREX.

Exchange Listings: New exchange partnerships and trading pair additions can increase accessibility and demand.

Community Activity: Social media buzz, developer engagement, and community growth impact market perception.

Macroeconomic Factors: Global economic conditions, inflation rates, and traditional market performance affect crypto investments.

Competition: Performance of similar DeFi projects and alternative platforms influences relative positioning.

Liquidity: Available trading pairs and market depth affect price stability and volatility patterns.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Etherex?

People want to know Etherex price today for several key reasons: making informed trading decisions, timing buy/sell orders, portfolio valuation, market trend analysis, and risk management. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility, assess profit/loss, and determine optimal entry/exit points.

Cenové predikcie pre Etherex

Cenová predikcia Etherex (ETHEREX) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena ETHEREX v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Etherex (ETHEREX) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Etherex mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

MEXC nástroje
Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Etherex v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku ETHEREX cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Etherex Cenové predikcie.

O Etherex

ETHEREX is a decentralized cryptocurrency that operates on a unique blockchain platform. The primary role of ETHEREX is to facilitate and streamline peer-to-peer transactions, allowing users to send and receive payments in a secure and efficient manner. It employs a consensus mechanism known as Proof-of-Stake (PoS) to validate transactions and maintain the integrity of its blockchain. Furthermore, ETHEREX also supports the development and execution of smart contracts, providing a versatile platform for a wide range of decentralized applications. Its issuance model is based on a fixed supply, ensuring scarcity and potentially enhancing its value over time. The ETHEREX ecosystem is designed to be open and inclusive, fostering innovation and growth in the decentralized finance (DeFi) sector.

Ako nakupovať a investovať Etherex

Ste pripravení začať s Etherex? Nákup ETHEREX na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Etherex. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Etherex (ETHEREX) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Etherex sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť Etherex (ETHEREX)

Čo môžete urobiť s Etherex

Vlastníctvo Etherex vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup Etherex (ETHEREX) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Obchodné spotové poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ
Obchodné futures poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ

Pozrite si konkurenčné obchodné poplatky MEXC

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je Etherex (ETHEREX)

Etherex is an evolution of Nile on Linea, incorporating the highly successful tokenomics and incentive structures made famous by Ramses v3 technology (e.g. Shadow on Sonic). With 100% of fees and incentives going to token holders, and no team unlocks, Etherex, true to its name, is maximally user aligned.

Etherex Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Etherex zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna Etherex webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Etherex

Akú hodnotu bude mať 1 Etherex v roku 2030?
Ak by hodnota Etherex rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Etherex podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:36:55 (UTC+8)

Etherex (ETHEREX) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Top správy

Prečo toľko ľudí stále stráca peniaze počas býčieho trhu?

October 6, 2025

Vzostup Bitcoin Layer 2 sietí: Porozumenie technológii, ktorá preformuje budúcnosť Bitcoinu v roku 2025

October 6, 2025

Altcoiny v 2025: Keď TOTAL3 dosiahne nové maximá, ale váš portfólio sa nepohne

October 5, 2025
Zobraziť viac

Pozrite si viac informácií o Etherex

ETHEREX USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície ETHEREX s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s ETHEREX USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s Etherex (ETHEREX) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem Etherex a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
ETHEREX/USDT
$0.1067
$0.1067$0.1067
+2.89%
0.00% (USDT)

Ďalšie kryptomeny na preskúmanie

Top kryptomeny s trhovými údajmi dostupnými na MEXC

HOT

Aktuálne trendové kryptomeny, ktoré získavajú významnú pozornosť trhu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

Novo pridané

Nedávno uvedené kryptomeny, ktoré sú dostupné na obchodovanie

BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN51

SN51

SN51

$22.26
$22.26$22.26

+122.60%

Top ziskové kryptomeny

Dnešné top krypto pumpy

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00007090
$0.00007090$0.00007090

+1,318.00%

ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.009621
$0.009621$0.009621

+140.52%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000011700
$0.000011700$0.000011700

+95.00%

Flux

Flux

FLUX

$0.18565
$0.18565$0.18565

+69.80%

Solidus Ai Tech

Solidus Ai Tech

AITECH

$0.02442
$0.02442$0.02442

+51.02%

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

ETHEREX-na-USD kalkulačka

Suma

ETHEREX
ETHEREX
USD
USD

1 ETHEREX = 0.1065 USD