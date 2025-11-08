Aktuálna dnešná cena Etarn je 0.01297USD. Trhová kapitalizácia ETAN je 754,103.75035USD. Sledujte aktualizácie cien ETAN v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Etarn je 0.01297USD. Trhová kapitalizácia ETAN je 754,103.75035USD. Sledujte aktualizácie cien ETAN v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Etarn (ETAN) je $ 0.01297, s 5.11% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny ETAN na USD konverzný kurz je $ 0.01297 za ETAN.
Etarn sa v súčasnosti radí na #1589 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 754.10K, pričom počet coinov v obehu je 58.14M ETAN. Počas posledných 24 hodín sa ETANobchodovalo v rozmedzí od $ 0.01181 (low) do $ 0.01359 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.09926169822293524, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.06178386169721456.
V krátkodobom vývoji sa ETAN zmenilo o +0.85% za poslednú hodinu a o +3.10% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 154.49K.
Etarn (ETAN) informácie o trhu
No.1589
$ 754.10K
$ 754.10K$ 754.10K
$ 154.49K
$ 154.49K$ 154.49K
$ 12.97M
$ 12.97M$ 12.97M
58.14M
58.14M 58.14M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
5.81%
BSC
Aktuálna trhová kapitalizácia Etarn je $ 754.10K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 154.49K. Počet coinov v obehu ETAN je 58.14M, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 12.97M.
História cien Etarn v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.01181
$ 0.01181$ 0.01181
24 hod Low
$ 0.01359
$ 0.01359$ 0.01359
24 hod High
$ 0.01181
$ 0.01181$ 0.01181
$ 0.01359
$ 0.01359$ 0.01359
$ 0.09926169822293524
$ 0.09926169822293524$ 0.09926169822293524
$ 0.06178386169721456
$ 0.06178386169721456$ 0.06178386169721456
+0.85%
+5.11%
+3.10%
+3.10%
Etarn (ETAN) história cien USD
Sledujte zmeny cien Etarn za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.0006296
+5.11%
30 dní
$ -0.06173
-82.64%
60 dní
$ -0.03703
-74.06%
90 dní
$ -0.03703
-74.06%
Etarn dnešná zmena ceny
Dnes ETAN zaznamenal zmenu o $ +0.0006296 (+5.11%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Etarn zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.06173 (-82.64%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Etarn zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal ETAN zmenu o $ -0.03703 (-74.06%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Etarn zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.03703 (-74.06%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Etarn (ETAN)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Etarn, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Etarn?
Several key factors influence Etarn (ETAN) prices:
Technology Updates: Platform developments, partnerships, and roadmap progress can drive price movements.
Regulatory News: Government policies and legal developments in crypto markets influence investor decisions.
Bitcoin Correlation: Like most altcoins, ETAN often follows Bitcoin's price trends.
Exchange Listings: New exchange additions typically increase liquidity and accessibility.
Community Activity: Social media buzz, developer engagement, and ecosystem growth impact market perception.
Utility & Adoption: Real-world use cases and platform adoption rates affect long-term value.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Etarn?
People want to know Etarn (ETAN) price today for several key reasons: making informed trading decisions, timing buy/sell orders, portfolio valuation, tracking investment performance, and assessing market trends. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility and manage risk effectively.
Cenové predikcie pre Etarn
Cenová predikcia Etarn (ETAN) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena ETAN v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Etarn (ETAN) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Etarn mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Etarn v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku ETAN cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Etarn Cenové predikcie.
O Etarn
ETAN is a digital asset that operates on a decentralized blockchain platform. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions with a focus on privacy and security. ETAN employs a consensus mechanism that ensures transactions are validated in a secure and efficient manner. The asset's issuance model is designed to control the supply and maintain the value of the token. Typical uses of ETAN include secure online transactions, data protection, and as a medium of exchange within its ecosystem. The asset's underlying technology also allows for the development of decentralized applications, providing a platform for developers to create and deploy their own projects.
ETAN is a digital asset that operates on a decentralized blockchain platform. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions with a focus on privacy and security. ETAN employs a consensus mechanism that ensures transactions are validated in a secure and efficient manner. The asset's issuance model is designed to control the supply and maintain the value of the token. Typical uses of ETAN include secure online transactions, data protection, and as a medium of exchange within its ecosystem. The asset's underlying technology also allows for the development of decentralized applications, providing a platform for developers to create and deploy their own projects.
Ako nakupovať a investovať Etarn
Ste pripravení začať s Etarn? Nákup ETAN na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Etarn. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Etarn (ETAN) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako 58.14M tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Etarn sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s Etarn
Vlastníctvo Etarn vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Ak by hodnota Etarn rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Etarn podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíEtarn?
Dnešná cena Etarn je $ 0.01297. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Etarn stále dobrou investíciou?
Etarn zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do ETAN, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Etarn?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Etarn v hodnote $ 154.49K.
Aká je aktuálna cena Etarn?
Živá cena ETAN sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Etarn vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena ETAN, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Etarn?
Cenu ETAN ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
102,988.93
+2.17%
ETH
3,439.08
+4.29%
SOL
163.55
+5.23%
COAI
1.22
+11.65%
USDC
1.0005
0.00%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre ETAN na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár ETAN/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Etarn pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Etarn v tomto roku?
Cena Etarn by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Etarn (ETAN).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:36:47 (UTC+8)
Etarn (ETAN) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.