Aktuálna dnešná cena Etarn je 0.01297USD. Trhová kapitalizácia ETAN je 754,103.75035USD. Sledujte aktualizácie cien ETAN v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Etarn Logo

Etarn kurz (ETAN)

1 ETAN na USD aktuálnu cenu:

$0.01295
+5.11%1D
USD
Etarn (ETAN) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:36:47 (UTC+8)

Dnešná cena Etarn

Aktuálna dnešná cena Etarn (ETAN) je $ 0.01297, s 5.11% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny ETAN na USD konverzný kurz je $ 0.01297 za ETAN.

Etarn sa v súčasnosti radí na #1589 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 754.10K, pričom počet coinov v obehu je 58.14M ETAN. Počas posledných 24 hodín sa ETANobchodovalo v rozmedzí od $ 0.01181 (low) do $ 0.01359 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.09926169822293524, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.06178386169721456.

V krátkodobom vývoji sa ETAN zmenilo o +0.85% za poslednú hodinu a o +3.10% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 154.49K.

Etarn (ETAN) informácie o trhu

No.1589

$ 754.10K
$ 154.49K
$ 12.97M
58.14M
1,000,000,000
1,000,000,000
5.81%

BSC

Aktuálna trhová kapitalizácia Etarn je $ 754.10K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 154.49K. Počet coinov v obehu ETAN je 58.14M, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 12.97M.

História cien Etarn v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.01181
24 hod Low
$ 0.01359
24 hod High

$ 0.01181
$ 0.01359
$ 0.09926169822293524
$ 0.06178386169721456
+0.85%

+5.11%

+3.10%

+3.10%

Etarn (ETAN) história cien USD

Sledujte zmeny cien Etarn za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.0006296+5.11%
30 dní$ -0.06173-82.64%
60 dní$ -0.03703-74.06%
90 dní$ -0.03703-74.06%
Etarn dnešná zmena ceny

Dnes ETAN zaznamenal zmenu o $ +0.0006296 (+5.11%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Etarn zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.06173 (-82.64%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Etarn zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal ETAN zmenu o $ -0.03703 (-74.06%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Etarn zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.03703 (-74.06%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Etarn (ETAN)?

Pozrite si Etarnstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Etarn

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Etarn, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Etarn?

Several key factors influence Etarn (ETAN) prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact ETAN pricing.

Supply & Demand: Token circulation, trading volume, and holder behavior affect price dynamics.

Technology Updates: Platform developments, partnerships, and roadmap progress can drive price movements.

Regulatory News: Government policies and legal developments in crypto markets influence investor decisions.

Bitcoin Correlation: Like most altcoins, ETAN often follows Bitcoin's price trends.

Exchange Listings: New exchange additions typically increase liquidity and accessibility.

Community Activity: Social media buzz, developer engagement, and ecosystem growth impact market perception.

Utility & Adoption: Real-world use cases and platform adoption rates affect long-term value.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Etarn?

People want to know Etarn (ETAN) price today for several key reasons: making informed trading decisions, timing buy/sell orders, portfolio valuation, tracking investment performance, and assessing market trends. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility and manage risk effectively.

Cenové predikcie pre Etarn

Cenová predikcia Etarn (ETAN) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena ETAN v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Etarn (ETAN) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Etarn mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

MEXC nástroje
Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Etarn v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku ETAN cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Etarn Cenové predikcie.

O Etarn

ETAN is a digital asset that operates on a decentralized blockchain platform. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions with a focus on privacy and security. ETAN employs a consensus mechanism that ensures transactions are validated in a secure and efficient manner. The asset's issuance model is designed to control the supply and maintain the value of the token. Typical uses of ETAN include secure online transactions, data protection, and as a medium of exchange within its ecosystem. The asset's underlying technology also allows for the development of decentralized applications, providing a platform for developers to create and deploy their own projects.

Ako nakupovať a investovať Etarn

Ste pripravení začať s Etarn? Nákup ETAN na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Etarn. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Etarn (ETAN) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako 58.14M tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Etarn sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť Etarn (ETAN)

Čo môžete urobiť s Etarn

Vlastníctvo Etarn vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup Etarn (ETAN) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Obchodné spotové poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ
Obchodné futures poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ

Pozrite si konkurenčné obchodné poplatky MEXC

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je Etarn (ETAN)

Etarn (ETAN) is a Web3 sustainability project that transforms public sanitation into a self-sustaining ecosystem through its innovative “Toilet-to-Earn” model.

Etarn Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Etarn zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna Etarn webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Etarn

Akú hodnotu bude mať 1 Etarn v roku 2030?
Ak by hodnota Etarn rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Etarn podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:36:47 (UTC+8)

Top správy

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti.

