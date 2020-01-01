ESCG (ESCG) tokenomika

ESCG (ESCG) informácie

ESCG - Govern. Earn. Stabilize. ESCG is the core utility and governance token designed to support a sustainable and community-driven DeFi environment. It delivers three essential functions: Governance Rights, Yield Opportunities, Stabilization Mechanisms. The Triple-Utility Token Powering the ESCC Ecosystem.

Oficiálna webová stránka:
https://www.escc.io/
Biela kniha:
https://escg.gitbook.io/escg
Prieskumník blokov:
https://solscan.io/token/3D536LszhuDmS4eB2DdXpH2aLmeEbpH6owTGLLYe8up3

ESCG (ESCG) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre ESCG (ESCG) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
--
----
Celková ponuka:
$ 3.00B
$ 3.00B$ 3.00B
Počet coinov v obehu:
--
----
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 314.78M
$ 314.78M$ 314.78M
Historické maximum:
$ 1.45
$ 1.45$ 1.45
Historické minimum:
--
----
Aktuálna cena:
$ 0.104925
$ 0.104925$ 0.104925

ESCG (ESCG) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky ESCG (ESCG) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet ESCG tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu ESCG tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili ESCG tokenomiku, preskúmajte cenu ESCG tokenu naživo!

Ako kúpiť ESCG

Máte záujem pridať ESCG (ESCG) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu ESCG vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

ESCG (ESCG) história cien

Analýza histórie cien ESCG pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

ESCG cenová predikcia

Chcete vedieť, kam ESCG asi smeruje? Naša ESCG stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.