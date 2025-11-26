ERA (ERA) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o ERA (ERA) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-26 04:36:37 (UTC+8)
USD

ERA (ERA) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre ERA (ERA) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 40.36M
Celková ponuka:
$ 1.00B
Počet coinov v obehu:
$ 148.50M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 271.80M
Historické maximum:
$ 1.992
Historické minimum:
$ 0.2158036236564075
Aktuálna cena:
$ 0.2718
ERA (ERA) informácie

Caldera is The Internet of Rollups, a protocol that’s making crypto faster, cheaper, and more interconnected than ever before. With Caldera, projects launch dedicated blockchains, connected seamlessly—where you can move assets, trade, and interact with apps across chains without friction.

Oficiálna webová stránka:
https://www.caldera.xyz
Biela kniha:
https://docs.google.com/document/d/1eonRqRbuxcAseUf8CyVt5XKbIKMb5K9ryLU6KMKoHT8/edit?usp=sharing
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0xE2AD0BF751834f2fbdC62A41014f84d67cA1de2A

ERA (ERA) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky ERA (ERA) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet ERA tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu ERA tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili ERA tokenomiku, preskúmajte cenu ERA tokenu naživo!

