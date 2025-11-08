Aktuálna dnešná cena ERA je 0.2638USD. Trhová kapitalizácia ERA je 39,174,300USD. Sledujte aktualizácie cien ERA v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena ERA je 0.2638USD. Trhová kapitalizácia ERA je 39,174,300USD. Sledujte aktualizácie cien ERA v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena ERA (ERA) je $ 0.2638, s 3.41% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny ERA na USD konverzný kurz je $ 0.2638 za ERA.
ERA sa v súčasnosti radí na #585 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 39.17M, pričom počet coinov v obehu je 148.50M ERA. Počas posledných 24 hodín sa ERAobchodovalo v rozmedzí od $ 0.2425 (low) do $ 0.2649 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 2.002420427794785, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.22166194220154517.
V krátkodobom vývoji sa ERA zmenilo o +0.72% za poslednú hodinu a o -2.88% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 304.20K.
ERA (ERA) informácie o trhu
No.585
$ 39.17M
$ 304.20K
$ 263.80M
148.50M
1,000,000,000
1,000,000,000
14.85%
ETH
Aktuálna trhová kapitalizácia ERA je $ 39.17M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 304.20K. Počet coinov v obehu ERA je 148.50M, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 263.80M.
História cien ERA v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.2425
24 hod Low
$ 0.2649
24 hod High
$ 0.2425
$ 0.2649
$ 2.002420427794785
$ 0.22166194220154517
+0.72%
+3.41%
-2.88%
-2.88%
ERA (ERA) história cien USD
Sledujte zmeny cien ERA za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.008699
+3.41%
30 dní
$ -0.271
-50.68%
60 dní
$ -0.4671
-63.91%
90 dní
$ -0.7604
-74.25%
ERA dnešná zmena ceny
Dnes ERA zaznamenal zmenu o $ +0.008699 (+3.41%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
ERA zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.271 (-50.68%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
ERA zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal ERA zmenu o $ -0.4671 (-63.91%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
ERA zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.7604 (-74.25%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby ERA (ERA)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby ERA, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny ERA?
ERA token prices are influenced by several key factors:
Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence significantly impact ERA prices.
Adoption Rate: Increased usage of ERA's blockchain network and ecosystem drives demand.
Technology Development: Platform upgrades, new features, and technical improvements affect value.
Trading Volume: Higher liquidity and trading activity influence price stability and movement.
Partnerships: Strategic alliances and integrations with other projects boost investor interest.
Regulatory News: Government policies and regulatory clarity in key markets impact prices.
Competition: Performance relative to other Layer 2 solutions and blockchain platforms.
Token Utility: Real-world use cases and staking rewards create demand pressure.
Market Capitalization: Supply dynamics and token distribution affect price discovery.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu ERA?
People want to know ERA price today for several key reasons: making informed trading decisions, timing buy/sell orders, portfolio management, and risk assessment. Cryptocurrency prices are highly volatile, so real-time pricing helps traders capitalize on opportunities or minimize losses.
Cenové predikcie pre ERA
Cenová predikcia ERA (ERA) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena ERA v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia ERA (ERA) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena ERA mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne ERA v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku ERA cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na ERA Cenové predikcie.
O ERA
ERA (ERA) is a digital asset that operates on its own blockchain network. It is designed to facilitate fast and secure transactions across the globe, with a particular focus on providing a decentralized solution for the real estate industry. The ERA network uses a Proof of Stake (PoS) consensus mechanism, which aims to provide a more energy-efficient alternative to the traditional Proof of Work systems. ERA's primary use case is to streamline and simplify real estate transactions by eliminating intermediaries, reducing costs, and increasing transparency. It also offers smart contract functionality, enabling automated, self-executing contracts that can be used for a variety of applications within the real estate sector.
Ako nakupovať a investovať ERA
Ste pripravení začať s ERA? Nákup ERA na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom ERA. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu ERA (ERA) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako 148.50M tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a ERA sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s ERA
Vlastníctvo ERA vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.
Čo je ERA (ERA)
Caldera is The Internet of Rollups, a protocol that’s making crypto faster, cheaper, and more interconnected than ever before. With Caldera, projects launch dedicated blockchains, connected seamlessly—where you can move assets, trade, and interact with apps across chains without friction.
ERA Zdroj
Pre hlbšie pochopenie ERA zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ak by hodnota ERA rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do ERA podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíERA?
Dnešná cena ERA je $ 0.2638. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je ERA stále dobrou investíciou?
ERA zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do ERA, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s ERA?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo ERA v hodnote $ 304.20K.
Aká je aktuálna cena ERA?
Živá cena ERA sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu ERA vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena ERA, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu ERA?
Cenu ERA ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
102,995.25
+2.17%
ETH
3,438.09
+4.26%
SOL
163.56
+5.24%
COAI
1.2159
+11.27%
USDC
1.0004
-0.01%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre ERA na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár ERA/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena ERA pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena ERA v tomto roku?
Cena ERA by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu ERA (ERA).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:36:26 (UTC+8)
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.