BurzaDEX+
Kúp kryptomenyTrhySpotFutures500XEarnPodujatia
Viac
Flip Fest
Aktuálna dnešná cena ERA je 0.2638USD. Trhová kapitalizácia ERA je 39,174,300USD. Sledujte aktualizácie cien ERA v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena ERA je 0.2638USD. Trhová kapitalizácia ERA je 39,174,300USD. Sledujte aktualizácie cien ERA v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o ERA

ERA informácie o cene

Čo je ERA

ERA biela kniha

ERA oficiálna webová stránka

ERA tokenomika

ERA predpoveď cien

ERA história

ERA Sprievodca nákupom

ERA-na-fiat prevodník mien

ERA spot

ERA USDT-M futures

Pre-market

Zarábať

Airdrop+

Novinky

Blog

Zistiť

ERA Logo

ERA kurz (ERA)

1 ERA na USD aktuálnu cenu:

$0.2638
$0.2638$0.2638
+3.41%1D
USD
ERA (ERA) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:36:26 (UTC+8)

Dnešná cena ERA

Aktuálna dnešná cena ERA (ERA) je $ 0.2638, s 3.41% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny ERA na USD konverzný kurz je $ 0.2638 za ERA.

ERA sa v súčasnosti radí na #585 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 39.17M, pričom počet coinov v obehu je 148.50M ERA. Počas posledných 24 hodín sa ERAobchodovalo v rozmedzí od $ 0.2425 (low) do $ 0.2649 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 2.002420427794785, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.22166194220154517.

V krátkodobom vývoji sa ERA zmenilo o +0.72% za poslednú hodinu a o -2.88% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 304.20K.

ERA (ERA) informácie o trhu

No.585

$ 39.17M
$ 39.17M$ 39.17M

$ 304.20K
$ 304.20K$ 304.20K

$ 263.80M
$ 263.80M$ 263.80M

148.50M
148.50M 148.50M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

14.85%

ETH

Aktuálna trhová kapitalizácia ERA je $ 39.17M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 304.20K. Počet coinov v obehu ERA je 148.50M, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 263.80M.

História cien ERA v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.2425
$ 0.2425$ 0.2425
24 hod Low
$ 0.2649
$ 0.2649$ 0.2649
24 hod High

$ 0.2425
$ 0.2425$ 0.2425

$ 0.2649
$ 0.2649$ 0.2649

$ 2.002420427794785
$ 2.002420427794785$ 2.002420427794785

$ 0.22166194220154517
$ 0.22166194220154517$ 0.22166194220154517

+0.72%

+3.41%

-2.88%

-2.88%

ERA (ERA) história cien USD

Sledujte zmeny cien ERA za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.008699+3.41%
30 dní$ -0.271-50.68%
60 dní$ -0.4671-63.91%
90 dní$ -0.7604-74.25%
ERA dnešná zmena ceny

Dnes ERA zaznamenal zmenu o $ +0.008699 (+3.41%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

ERA zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.271 (-50.68%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

ERA zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal ERA zmenu o $ -0.4671 (-63.91%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

ERA zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.7604 (-74.25%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby ERA (ERA)?

Pozrite si ERAstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre ERA

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby ERA, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny ERA?

ERA token prices are influenced by several key factors:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence significantly impact ERA prices.

Adoption Rate: Increased usage of ERA's blockchain network and ecosystem drives demand.

Technology Development: Platform upgrades, new features, and technical improvements affect value.

Trading Volume: Higher liquidity and trading activity influence price stability and movement.

Partnerships: Strategic alliances and integrations with other projects boost investor interest.

Regulatory News: Government policies and regulatory clarity in key markets impact prices.

Competition: Performance relative to other Layer 2 solutions and blockchain platforms.

Token Utility: Real-world use cases and staking rewards create demand pressure.

Market Capitalization: Supply dynamics and token distribution affect price discovery.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu ERA?

People want to know ERA price today for several key reasons: making informed trading decisions, timing buy/sell orders, portfolio management, and risk assessment. Cryptocurrency prices are highly volatile, so real-time pricing helps traders capitalize on opportunities or minimize losses.

Cenové predikcie pre ERA

Cenová predikcia ERA (ERA) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena ERA v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia ERA (ERA) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena ERA mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

MEXC nástroje
Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne ERA v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku ERA cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na ERA Cenové predikcie.

O ERA

ERA (ERA) is a digital asset that operates on its own blockchain network. It is designed to facilitate fast and secure transactions across the globe, with a particular focus on providing a decentralized solution for the real estate industry. The ERA network uses a Proof of Stake (PoS) consensus mechanism, which aims to provide a more energy-efficient alternative to the traditional Proof of Work systems. ERA's primary use case is to streamline and simplify real estate transactions by eliminating intermediaries, reducing costs, and increasing transparency. It also offers smart contract functionality, enabling automated, self-executing contracts that can be used for a variety of applications within the real estate sector.

Ako nakupovať a investovať ERA

Ste pripravení začať s ERA? Nákup ERA na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom ERA. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu ERA (ERA) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako 148.50M tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a ERA sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť ERA (ERA)

Čo môžete urobiť s ERA

Vlastníctvo ERA vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup ERA (ERA) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Obchodné spotové poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ
Obchodné futures poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ

Pozrite si konkurenčné obchodné poplatky MEXC

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je ERA (ERA)

Caldera is The Internet of Rollups, a protocol that’s making crypto faster, cheaper, and more interconnected than ever before. With Caldera, projects launch dedicated blockchains, connected seamlessly—where you can move assets, trade, and interact with apps across chains without friction.

ERA Zdroj

Pre hlbšie pochopenie ERA zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna ERA webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o ERA

Akú hodnotu bude mať 1 ERA v roku 2030?
Ak by hodnota ERA rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do ERA podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:36:26 (UTC+8)

ERA (ERA) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Top správy

Prečo toľko ľudí stále stráca peniaze počas býčieho trhu?

October 6, 2025

Vzostup Bitcoin Layer 2 sietí: Porozumenie technológii, ktorá preformuje budúcnosť Bitcoinu v roku 2025

October 6, 2025

Altcoiny v 2025: Keď TOTAL3 dosiahne nové maximá, ale váš portfólio sa nepohne

October 5, 2025
Zobraziť viac

Pozrite si viac informácií o ERA

ERA USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície ERA s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s ERA USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s ERA (ERA) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem ERA a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
ERA/USDC
$0.2635
$0.2635$0.2635
+3.49%
0.00% (USDT)
ERA/USDT
$0.2638
$0.2638$0.2638
+3.57%
0.00% (USDT)

Ďalšie kryptomeny na preskúmanie

Top kryptomeny s trhovými údajmi dostupnými na MEXC

HOT

Aktuálne trendové kryptomeny, ktoré získavajú významnú pozornosť trhu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

Novo pridané

Nedávno uvedené kryptomeny, ktoré sú dostupné na obchodovanie

BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN51

SN51

SN51

$22.26
$22.26$22.26

+122.60%

Top ziskové kryptomeny

Dnešné top krypto pumpy

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00007127
$0.00007127$0.00007127

+1,325.40%

ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.009621
$0.009621$0.009621

+140.52%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000011700
$0.000011700$0.000011700

+95.00%

Flux

Flux

FLUX

$0.18272
$0.18272$0.18272

+67.12%

Solidus Ai Tech

Solidus Ai Tech

AITECH

$0.02425
$0.02425$0.02425

+49.96%

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

ERA-na-USD kalkulačka

Suma

ERA
ERA
USD
USD

1 ERA = 0.2638 USD