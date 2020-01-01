Equilibrium (EQ) tokenomika

Equilibrium (EQ) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Equilibrium (EQ) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
USD

Equilibrium (EQ) informácie

Equilibrium is a one-stop DeFi platform on Polkadot that allows for high leverage in trading and borrowing digital assets. It combines a full-fledged money market with an orderbook-based DEX.

Oficiálna webová stránka:
https://equilibrium.io/en/eq-token
Biela kniha:
https://equilibrium.io/docs/Equilibrium_WP.pdf
Prieskumník blokov:
https://equilibrium.subscan.io/

Equilibrium (EQ) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Equilibrium (EQ) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Celková ponuka:
$ 12.00B
$ 12.00B$ 12.00B
Počet coinov v obehu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 62.65K
$ 62.65K$ 62.65K
Historické maximum:
$ 0.007938
$ 0.007938$ 0.007938
Historické minimum:
$ 0.000005668539328994
$ 0.000005668539328994$ 0.000005668539328994
Aktuálna cena:
$ 0.000005221
$ 0.000005221$ 0.000005221

Equilibrium (EQ) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Equilibrium (EQ) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet EQ tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu EQ tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili EQ tokenomiku, preskúmajte cenu EQ tokenu naživo!

Ako kúpiť EQ

Máte záujem pridať Equilibrium (EQ) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu EQ vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Equilibrium (EQ) história cien

Analýza histórie cien EQ pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

EQ cenová predikcia

Chcete vedieť, kam EQ asi smeruje? Naša EQ stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

