TEH EPIK DUCK (EPIK) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o TEH EPIK DUCK (EPIK) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
TEH EPIK DUCK (EPIK) informácie

Memecoin created on a livestream by Mando (@rektmando) as a joke using pump.fun which ended up blowing up in popularity. The meme is related to a duck which was popular in gaming circles 15 years ago.

Oficiálna webová stránka:
https://epikduckcoin.com/
Prieskumník blokov:
https://solscan.io/token/3BgwJ8b7b9hHX4sgfZ2KJhv9496CoVfsMK2YePevsBRw

TEH EPIK DUCK (EPIK) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre TEH EPIK DUCK (EPIK) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 0.00
$ 0.00
Celková ponuka:
$ 846.67M
$ 846.67M
Počet coinov v obehu:
$ 0.00
$ 0.00
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 3.05M
$ 3.05M
Historické maximum:
$ 0.043943
$ 0.043943
Historické minimum:
$ 0.001254185296328304
$ 0.001254185296328304
Aktuálna cena:
$ 0.003598
$ 0.003598

TEH EPIK DUCK (EPIK) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky TEH EPIK DUCK (EPIK) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet EPIK tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu EPIK tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili EPIK tokenomiku, preskúmajte cenu EPIK tokenu naživo!

