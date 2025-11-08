Aktuálna dnešná cena Elympics je 0.003445USD. Trhová kapitalizácia ELP je --USD. Sledujte aktualizácie cien ELP v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Elympics je 0.003445USD. Trhová kapitalizácia ELP je --USD. Sledujte aktualizácie cien ELP v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Elympics (ELP) je $ 0.003445, s 15.02% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny ELP na USD konverzný kurz je $ 0.003445 za ELP.
Elympics sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- ELP. Počas posledných 24 hodín sa ELPobchodovalo v rozmedzí od $ 0.002947 (low) do $ 0.004164 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.
V krátkodobom vývoji sa ELP zmenilo o +4.07% za poslednú hodinu a o +3.79% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 2.62K.
Elympics (ELP) informácie o trhu
--
----
$ 2.62K
$ 2.62K$ 2.62K
$ 12.06M
$ 12.06M$ 12.06M
--
----
3,500,000,000
3,500,000,000 3,500,000,000
ETH
Aktuálna trhová kapitalizácia Elympics je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 2.62K. Počet coinov v obehu ELP je --, pričom celková zásoba je 3500000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 12.06M.
História cien Elympics v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.002947
$ 0.002947$ 0.002947
24 hod Low
$ 0.004164
$ 0.004164$ 0.004164
24 hod High
$ 0.002947
$ 0.002947$ 0.002947
$ 0.004164
$ 0.004164$ 0.004164
--
----
--
----
+4.07%
+15.02%
+3.79%
+3.79%
Elympics (ELP) história cien USD
Sledujte zmeny cien Elympics za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.00044987
+15.02%
30 dní
$ +0.000445
+14.83%
60 dní
$ -0.001185
-25.60%
90 dní
$ +0.000059
+1.74%
Elympics dnešná zmena ceny
Dnes ELP zaznamenal zmenu o $ +0.00044987 (+15.02%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Elympics zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ +0.000445 (+14.83%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Elympics zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal ELP zmenu o $ -0.001185 (-25.60%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Elympics zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.000059 (+1.74%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Elympics (ELP)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Elympics, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Elympics?
Several key factors influence Elympics (ELP) token prices:
1. Gaming ecosystem adoption - User growth and game developer integration directly impact demand 2. Tournament activity - Higher participation in competitive gaming events increases token utility 3. Staking rewards - Attractive yield opportunities affect token holding patterns 4. Partnership announcements - Collaborations with gaming studios or platforms drive sentiment 5. Market sentiment - Overall crypto market trends and gaming sector performance 6. Token supply dynamics - Burning mechanisms and release schedules affect scarcity 7. Platform development - New features, updates, and roadmap progress influence investor confidence 8. Competition - Performance relative to other gaming and esports tokens
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Elympics?
People want to know Elympics (ELP) price today for several key reasons: trading decisions, portfolio tracking, market analysis, and investment timing. Active traders need real-time prices to execute buy/sell orders profitably. Investors monitor their holdings' current value and performance. Price movements indicate market sentiment and project developments. Many also track ELP to identify entry/exit points or assess the gaming token's adoption in the competitive esports ecosystem.
Cenové predikcie pre Elympics
Cenová predikcia Elympics (ELP) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena ELP v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Elympics (ELP) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Elympics mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Elympics v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku ELP cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Elympics Cenové predikcie.
O Elympics
ELP is a digital asset that operates on its own native blockchain. It is designed to facilitate transactions and operations within the Ellipticoin network, a decentralized platform that uses a Proof-of-Work (PoW) consensus mechanism. ELP's primary role is to act as the network's native currency, used for transaction fees and as a reward for miners who validate transactions and add them to the blockchain. The asset's issuance model is based on mining, with a fixed supply limit set at the inception of the network. The Ellipticoin network and its ELP token are typically used in decentralized applications (dApps) and smart contracts, providing a secure and efficient environment for developers and users alike.
ELP is a digital asset that operates on its own native blockchain. It is designed to facilitate transactions and operations within the Ellipticoin network, a decentralized platform that uses a Proof-of-Work (PoW) consensus mechanism. ELP's primary role is to act as the network's native currency, used for transaction fees and as a reward for miners who validate transactions and add them to the blockchain. The asset's issuance model is based on mining, with a fixed supply limit set at the inception of the network. The Ellipticoin network and its ELP token are typically used in decentralized applications (dApps) and smart contracts, providing a secure and efficient environment for developers and users alike.
Ako nakupovať a investovať Elympics
Ste pripravení začať s Elympics? Nákup ELP na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Elympics. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Elympics (ELP) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Elympics sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s Elympics
Vlastníctvo Elympics vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.
Čo je Elympics (ELP)
Elympics is multichain entertainment infrastructure designed to onboard millions of people to crypto by bridging brands & IP’s to web3 and enabling developers to easily build and deploy blockchain-enabled skill-based games distributed across popular superapps, social platforms and wallets.
Elympics is multichain entertainment infrastructure designed to onboard millions of people to crypto by bridging brands & IP’s to web3 and enabling developers to easily build and deploy blockchain-enabled skill-based games distributed across popular superapps, social platforms and wallets.
Elympics Zdroj
Pre hlbšie pochopenie Elympics zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ak by hodnota Elympics rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Elympics podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíElympics?
Dnešná cena Elympics je $ 0.003445. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Elympics stále dobrou investíciou?
Elympics zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do ELP, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Elympics?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Elympics v hodnote $ 2.62K.
Aká je aktuálna cena Elympics?
Živá cena ELP sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Elympics vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena ELP, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Elympics?
Cenu ELP ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
102,930.54
+2.11%
ETH
3,434.21
+4.14%
SOL
163.32
+5.08%
COAI
1.2128
+10.99%
USDC
1.0004
-0.01%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre ELP na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár ELP/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Elympics pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Elympics v tomto roku?
Cena Elympics by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Elympics (ELP).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:36:11 (UTC+8)
Elympics (ELP) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.