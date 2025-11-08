BurzaDEX+
Kúp kryptomenyTrhySpotFutures500XEarnPodujatia
Viac
Flip Fest
Aktuálna dnešná cena Elympics je 0.003445USD. Trhová kapitalizácia ELP je --USD. Sledujte aktualizácie cien ELP v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Elympics je 0.003445USD. Trhová kapitalizácia ELP je --USD. Sledujte aktualizácie cien ELP v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o ELP

ELP informácie o cene

Čo je ELP

ELP biela kniha

ELP oficiálna webová stránka

ELP tokenomika

ELP predpoveď cien

ELP história

ELP Sprievodca nákupom

ELP-na-fiat prevodník mien

ELP spot

Pre-market

Zarábať

Airdrop+

Novinky

Blog

Zistiť

Elympics Logo

Elympics kurz (ELP)

1 ELP na USD aktuálnu cenu:

$0.003445
$0.003445$0.003445
+15.02%1D
USD
Elympics (ELP) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:36:11 (UTC+8)

Dnešná cena Elympics

Aktuálna dnešná cena Elympics (ELP) je $ 0.003445, s 15.02% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny ELP na USD konverzný kurz je $ 0.003445 za ELP.

Elympics sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- ELP. Počas posledných 24 hodín sa ELPobchodovalo v rozmedzí od $ 0.002947 (low) do $ 0.004164 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.

V krátkodobom vývoji sa ELP zmenilo o +4.07% za poslednú hodinu a o +3.79% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 2.62K.

Elympics (ELP) informácie o trhu

--
----

$ 2.62K
$ 2.62K$ 2.62K

$ 12.06M
$ 12.06M$ 12.06M

--
----

3,500,000,000
3,500,000,000 3,500,000,000

ETH

Aktuálna trhová kapitalizácia Elympics je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 2.62K. Počet coinov v obehu ELP je --, pričom celková zásoba je 3500000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 12.06M.

História cien Elympics v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.002947
$ 0.002947$ 0.002947
24 hod Low
$ 0.004164
$ 0.004164$ 0.004164
24 hod High

$ 0.002947
$ 0.002947$ 0.002947

$ 0.004164
$ 0.004164$ 0.004164

--
----

--
----

+4.07%

+15.02%

+3.79%

+3.79%

Elympics (ELP) história cien USD

Sledujte zmeny cien Elympics za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.00044987+15.02%
30 dní$ +0.000445+14.83%
60 dní$ -0.001185-25.60%
90 dní$ +0.000059+1.74%
Elympics dnešná zmena ceny

Dnes ELP zaznamenal zmenu o $ +0.00044987 (+15.02%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Elympics zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ +0.000445 (+14.83%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Elympics zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal ELP zmenu o $ -0.001185 (-25.60%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Elympics zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.000059 (+1.74%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Elympics (ELP)?

Pozrite si Elympicsstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Elympics

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Elympics, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Elympics?

Several key factors influence Elympics (ELP) token prices:

1. Gaming ecosystem adoption - User growth and game developer integration directly impact demand
2. Tournament activity - Higher participation in competitive gaming events increases token utility
3. Staking rewards - Attractive yield opportunities affect token holding patterns
4. Partnership announcements - Collaborations with gaming studios or platforms drive sentiment
5. Market sentiment - Overall crypto market trends and gaming sector performance
6. Token supply dynamics - Burning mechanisms and release schedules affect scarcity
7. Platform development - New features, updates, and roadmap progress influence investor confidence
8. Competition - Performance relative to other gaming and esports tokens

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Elympics?

People want to know Elympics (ELP) price today for several key reasons: trading decisions, portfolio tracking, market analysis, and investment timing. Active traders need real-time prices to execute buy/sell orders profitably. Investors monitor their holdings' current value and performance. Price movements indicate market sentiment and project developments. Many also track ELP to identify entry/exit points or assess the gaming token's adoption in the competitive esports ecosystem.

Cenové predikcie pre Elympics

Cenová predikcia Elympics (ELP) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena ELP v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Elympics (ELP) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Elympics mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

MEXC nástroje
Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Elympics v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku ELP cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Elympics Cenové predikcie.

O Elympics

ELP is a digital asset that operates on its own native blockchain. It is designed to facilitate transactions and operations within the Ellipticoin network, a decentralized platform that uses a Proof-of-Work (PoW) consensus mechanism. ELP's primary role is to act as the network's native currency, used for transaction fees and as a reward for miners who validate transactions and add them to the blockchain. The asset's issuance model is based on mining, with a fixed supply limit set at the inception of the network. The Ellipticoin network and its ELP token are typically used in decentralized applications (dApps) and smart contracts, providing a secure and efficient environment for developers and users alike.

Ako nakupovať a investovať Elympics

Ste pripravení začať s Elympics? Nákup ELP na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Elympics. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Elympics (ELP) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Elympics sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť Elympics (ELP)

Čo môžete urobiť s Elympics

Vlastníctvo Elympics vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup Elympics (ELP) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Obchodné spotové poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ
Obchodné futures poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ

Pozrite si konkurenčné obchodné poplatky MEXC

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je Elympics (ELP)

Elympics is multichain entertainment infrastructure designed to onboard millions of people to crypto by bridging brands & IP’s to web3 and enabling developers to easily build and deploy blockchain-enabled skill-based games distributed across popular superapps, social platforms and wallets.

Elympics Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Elympics zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna Elympics webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Elympics

Akú hodnotu bude mať 1 Elympics v roku 2030?
Ak by hodnota Elympics rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Elympics podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:36:11 (UTC+8)

Elympics (ELP) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Top správy

Prečo toľko ľudí stále stráca peniaze počas býčieho trhu?

October 6, 2025

Vzostup Bitcoin Layer 2 sietí: Porozumenie technológii, ktorá preformuje budúcnosť Bitcoinu v roku 2025

October 6, 2025

Altcoiny v 2025: Keď TOTAL3 dosiahne nové maximá, ale váš portfólio sa nepohne

October 5, 2025
Zobraziť viac

Pozrite si viac informácií o Elympics

ELP USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície ELP s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s ELP USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s Elympics (ELP) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem Elympics a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
ELP/USDT
$0.003445
$0.003445$0.003445
+15.02%
0.00% (USDT)

Ďalšie kryptomeny na preskúmanie

Top kryptomeny s trhovými údajmi dostupnými na MEXC

HOT

Aktuálne trendové kryptomeny, ktoré získavajú významnú pozornosť trhu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

Novo pridané

Nedávno uvedené kryptomeny, ktoré sú dostupné na obchodovanie

BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN51

SN51

SN51

$22.26
$22.26$22.26

+122.60%

Top ziskové kryptomeny

Dnešné top krypto pumpy

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00007199
$0.00007199$0.00007199

+1,339.80%

ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.009621
$0.009621$0.009621

+140.52%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000011700
$0.000011700$0.000011700

+95.00%

Flux

Flux

FLUX

$0.18228
$0.18228$0.18228

+66.72%

Solidus Ai Tech

Solidus Ai Tech

AITECH

$0.02409
$0.02409$0.02409

+48.97%

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

ELP-na-USD kalkulačka

Suma

ELP
ELP
USD
USD

1 ELP = 0.003445 USD