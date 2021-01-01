Elk Finance (ELK) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Elk Finance (ELK) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
USD

Elk Finance (ELK) informácie

Elk Finance is at the forefront of blockchain interoperability and abstraction, making Web3 accessible and seamlessly integrated into the internet of tomorrow. Founded in 2021, Elk Finance empowers developers and users across over 30 blockchains. Our ecosystem is powered by the $ELK utility token, providing safe and powerful infrastructure for trading, farming, and building bridges and multichain dApps. Join us on our journey to the multichain future!

Oficiálna webová stránka:
https://elk.finance
Biela kniha:
https://elk.finance/litepaper.html
Prieskumník blokov:
https://polygonscan.com/token/0xeEeEEb57642040bE42185f49C52F7E9B38f8eeeE

Elk Finance (ELK) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Elk Finance (ELK) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Celková ponuka:
$ 42.42M
$ 42.42M$ 42.42M
Počet coinov v obehu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 1.44M
$ 1.44M$ 1.44M
Historické maximum:
$ 0.2
$ 0.2$ 0.2
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuálna cena:
$ 0.034
$ 0.034$ 0.034

Elk Finance (ELK) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Elk Finance (ELK) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet ELK tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu ELK tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili ELK tokenomiku, preskúmajte cenu ELK tokenu naživo!

Ako kúpiť ELK

Máte záujem pridať Elk Finance (ELK) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu ELK vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Elk Finance (ELK) história cien

Analýza histórie cien ELK pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

ELK cenová predikcia

Chcete vedieť, kam ELK asi smeruje? Naša ELK stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.