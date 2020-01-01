Elixir Games (ELIX) tokenomika

Elixir Games (ELIX) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Elixir Games (ELIX) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Elixir Games (ELIX) informácie

Elixir Games is the largest game platform on web3 with more than 130 games. One-stop platform for all web3 games, safe, frictionless and backed by gaming giants such as Square Enix, GameStop and WeMade.

Oficiálna webová stránka:
https://elixir.games/
Biela kniha:
https://whitepaper.elixir.games/
Prieskumník blokov:
https://solscan.io/token/5cbq1HriesW4zHpFEk9Gc8UT4ccmfHcBTDCa2XcBduTo

Elixir Games (ELIX) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Elixir Games (ELIX) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 849.43K
$ 849.43K
Celková ponuka:
$ 1.50B
$ 1.50B
Počet coinov v obehu:
$ 245.93M
$ 245.93M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 5.18M
$ 5.18M
Historické maximum:
$ 0.23604
$ 0.23604
Historické minimum:
$ 0.002354886590692024
$ 0.002354886590692024
Aktuálna cena:
$ 0.003454
$ 0.003454

Elixir Games (ELIX) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Elixir Games (ELIX) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet ELIX tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu ELIX tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili ELIX tokenomiku, preskúmajte cenu ELIX tokenu naživo!

Elixir Games (ELIX) história cien

Analýza histórie cien ELIX pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

ELIX cenová predikcia

Chcete vedieť, kam ELIX asi smeruje? Naša ELIX stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.