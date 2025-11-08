Aktuálna dnešná cena ELA je 1.324USD. Trhová kapitalizácia ELA je --USD. Sledujte aktualizácie cien ELA v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena ELA je 1.324USD. Trhová kapitalizácia ELA je --USD. Sledujte aktualizácie cien ELA v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena ELA (ELA) je $ 1.324, s 2.43% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny ELA na USD konverzný kurz je $ 1.324 za ELA.
ELA sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- ELA. Počas posledných 24 hodín sa ELAobchodovalo v rozmedzí od $ 1.225 (low) do $ 1.479 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.
V krátkodobom vývoji sa ELA zmenilo o -1.27% za poslednú hodinu a o -5.23% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 15.84K.
ELA (ELA) informácie o trhu
--
----
$ 15.84K
$ 15.84K$ 15.84K
$ 37.36M
$ 37.36M$ 37.36M
--
----
28,220,000
28,220,000 28,220,000
ELASTOS
Aktuálna trhová kapitalizácia ELA je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 15.84K. Počet coinov v obehu ELA je --, pričom celková zásoba je 28220000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 37.36M.
História cien ELA v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 1.225
$ 1.225$ 1.225
24 hod Low
$ 1.479
$ 1.479$ 1.479
24 hod High
$ 1.225
$ 1.225$ 1.225
$ 1.479
$ 1.479$ 1.479
--
----
--
----
-1.27%
-2.42%
-5.23%
-5.23%
ELA (ELA) história cien USD
Sledujte zmeny cien ELA za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ -0.03297
-2.42%
30 dní
$ -0.472
-26.29%
60 dní
$ +0.324
+32.40%
90 dní
$ +0.324
+32.40%
ELA dnešná zmena ceny
Dnes ELA zaznamenal zmenu o $ -0.03297 (-2.42%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
ELA zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.472 (-26.29%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
ELA zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal ELA zmenu o $ +0.324 (+32.40%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
ELA zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.324 (+32.40%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby ELA (ELA)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby ELA, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny ELA?
ELA (Elastos) prices are influenced by several key factors:
Technology Development: Progress on Elastos' decentralized internet infrastructure and smart contract capabilities affects investor confidence.
Partnerships: Collaborations with enterprises and blockchain projects can drive adoption and price growth.
Market Sentiment: Overall cryptocurrency market trends significantly impact ELA pricing, especially Bitcoin's performance.
Supply Dynamics: ELA has a fixed supply cap, making scarcity a price factor as demand increases.
Regulatory Environment: Government policies on blockchain and cryptocurrencies affect trading volumes and institutional adoption.
Competition: Performance relative to other blockchain platforms influences investor preference.
Exchange Listings: New exchange listings increase liquidity and accessibility, potentially boosting prices.
Community Activity: Developer engagement and ecosystem growth demonstrate project vitality.
Economic Factors: Global economic conditions and inflation rates impact risk appetite for cryptocurrencies.
These factors interact dynamically, creating ELA's price volatility and long-term value proposition.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu ELA?
People want to know ELA price today for several key reasons:
1. Investment decisions - Traders and investors need current prices to buy, sell, or hold ELA tokens effectively.
2. Portfolio tracking - Crypto holders monitor their ELA holdings' value to assess overall portfolio performance.
3. Market timing - Understanding daily price movements helps identify optimal entry or exit points for trading.
4. Risk management - Current pricing helps investors make informed decisions about position sizing and stop-loss orders.
5. DeFi activities - Users engaging in decentralized finance need accurate prices for lending, borrowing, or yield farming with ELA.
6. Tax reporting - Accurate daily prices are essential for calculating capital gains and losses for tax purposes.
Real-time ELA pricing provides the critical information needed for these financial activities in the volatile cryptocurrency market.
Cenové predikcie pre ELA
Cenová predikcia ELA (ELA) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena ELA v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia ELA (ELA) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena ELA mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne ELA v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku ELA cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na ELA Cenové predikcie.
O ELA
Elastos (ELA) is a blockchain-based platform designed to create a new internet powered by blockchain technology. The main goal of Elastos is to establish a digital ecosystem where digital assets and applications are secure, identifiable, and tradable. The platform uses a hybrid consensus mechanism combining Delegated Proof-of-Stake (DPoS) and Auxiliary Proof-of-Work (AuxPoW) to ensure security and efficiency. Elastos also introduces a unique sidechain solution where each application built on Elastos runs on its own sidechain to avoid bloating the main chain. Furthermore, the ELA token is used within the ecosystem for a variety of purposes, such as transaction fees and digital asset exchange.
Elastos (ELA) is a blockchain-based platform designed to create a new internet powered by blockchain technology. The main goal of Elastos is to establish a digital ecosystem where digital assets and applications are secure, identifiable, and tradable. The platform uses a hybrid consensus mechanism combining Delegated Proof-of-Stake (DPoS) and Auxiliary Proof-of-Work (AuxPoW) to ensure security and efficiency. Elastos also introduces a unique sidechain solution where each application built on Elastos runs on its own sidechain to avoid bloating the main chain. Furthermore, the ELA token is used within the ecosystem for a variety of purposes, such as transaction fees and digital asset exchange.
Ako nakupovať a investovať ELA
Ste pripravení začať s ELA? Nákup ELA na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom ELA. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu ELA (ELA) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a ELA sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s ELA
Vlastníctvo ELA vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Ak by hodnota ELA rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do ELA podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíELA?
Dnešná cena ELA je $ 1.324. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je ELA stále dobrou investíciou?
ELA zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do ELA, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s ELA?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo ELA v hodnote $ 15.84K.
Aká je aktuálna cena ELA?
Živá cena ELA sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu ELA vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena ELA, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu ELA?
Cenu ELA ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
102,930.54
+2.11%
ETH
3,434.89
+4.16%
SOL
163.34
+5.10%
COAI
1.2148
+11.17%
USDC
1.0004
-0.01%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre ELA na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár ELA/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena ELA pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena ELA v tomto roku?
Cena ELA by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu ELA (ELA).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:36:04 (UTC+8)
ELA (ELA) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.