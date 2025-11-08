BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena ELA je 1.324USD. Trhová kapitalizácia ELA je --USD. Sledujte aktualizácie cien ELA v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

ELA Logo

ELA kurz (ELA)

1 ELA na USD aktuálnu cenu:

$1.324
$1.324
-2.43%1D
USD
ELA (ELA) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:36:04 (UTC+8)

Dnešná cena ELA

Aktuálna dnešná cena ELA (ELA) je $ 1.324, s 2.43% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny ELA na USD konverzný kurz je $ 1.324 za ELA.

ELA sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- ELA. Počas posledných 24 hodín sa ELAobchodovalo v rozmedzí od $ 1.225 (low) do $ 1.479 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.

V krátkodobom vývoji sa ELA zmenilo o -1.27% za poslednú hodinu a o -5.23% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 15.84K.

ELA (ELA) informácie o trhu

--
----

$ 15.84K
$ 15.84K

$ 37.36M
$ 37.36M

--
----

28,220,000
28,220,000

ELASTOS

Aktuálna trhová kapitalizácia ELA je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 15.84K. Počet coinov v obehu ELA je --, pričom celková zásoba je 28220000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 37.36M.

História cien ELA v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 1.225
$ 1.225
24 hod Low
$ 1.479
$ 1.479
24 hod High

$ 1.225
$ 1.225

$ 1.479
$ 1.479

--
----

--
----

-1.27%

-2.42%

-5.23%

-5.23%

ELA (ELA) história cien USD

Sledujte zmeny cien ELA za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ -0.03297-2.42%
30 dní$ -0.472-26.29%
60 dní$ +0.324+32.40%
90 dní$ +0.324+32.40%
ELA dnešná zmena ceny

Dnes ELA zaznamenal zmenu o $ -0.03297 (-2.42%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

ELA zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.472 (-26.29%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

ELA zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal ELA zmenu o $ +0.324 (+32.40%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

ELA zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.324 (+32.40%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby ELA (ELA)?

Pozrite si ELAstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre ELA

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby ELA, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny ELA?

ELA (Elastos) prices are influenced by several key factors:

Technology Development: Progress on Elastos' decentralized internet infrastructure and smart contract capabilities affects investor confidence.

Partnerships: Collaborations with enterprises and blockchain projects can drive adoption and price growth.

Market Sentiment: Overall cryptocurrency market trends significantly impact ELA pricing, especially Bitcoin's performance.

Supply Dynamics: ELA has a fixed supply cap, making scarcity a price factor as demand increases.

Regulatory Environment: Government policies on blockchain and cryptocurrencies affect trading volumes and institutional adoption.

Competition: Performance relative to other blockchain platforms influences investor preference.

Exchange Listings: New exchange listings increase liquidity and accessibility, potentially boosting prices.

Community Activity: Developer engagement and ecosystem growth demonstrate project vitality.

Economic Factors: Global economic conditions and inflation rates impact risk appetite for cryptocurrencies.

Technical Analysis: Trading patterns and support/resistance levels influence short-term price movements.

These factors interact dynamically, creating ELA's price volatility and long-term value proposition.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu ELA?

People want to know ELA price today for several key reasons:

1. Investment decisions - Traders and investors need current prices to buy, sell, or hold ELA tokens effectively.

2. Portfolio tracking - Crypto holders monitor their ELA holdings' value to assess overall portfolio performance.

3. Market timing - Understanding daily price movements helps identify optimal entry or exit points for trading.

4. Risk management - Current pricing helps investors make informed decisions about position sizing and stop-loss orders.

5. DeFi activities - Users engaging in decentralized finance need accurate prices for lending, borrowing, or yield farming with ELA.

6. Tax reporting - Accurate daily prices are essential for calculating capital gains and losses for tax purposes.

Real-time ELA pricing provides the critical information needed for these financial activities in the volatile cryptocurrency market.

Cenové predikcie pre ELA

Cenová predikcia ELA (ELA) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena ELA v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia ELA (ELA) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena ELA mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

MEXC nástroje
Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne ELA v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku ELA cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na ELA Cenové predikcie.

O ELA

Elastos (ELA) is a blockchain-based platform designed to create a new internet powered by blockchain technology. The main goal of Elastos is to establish a digital ecosystem where digital assets and applications are secure, identifiable, and tradable. The platform uses a hybrid consensus mechanism combining Delegated Proof-of-Stake (DPoS) and Auxiliary Proof-of-Work (AuxPoW) to ensure security and efficiency. Elastos also introduces a unique sidechain solution where each application built on Elastos runs on its own sidechain to avoid bloating the main chain. Furthermore, the ELA token is used within the ecosystem for a variety of purposes, such as transaction fees and digital asset exchange.

Ako nakupovať a investovať ELA

Ste pripravení začať s ELA? Nákup ELA na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom ELA. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu ELA (ELA) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a ELA sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť ELA (ELA)

Čo môžete urobiť s ELA

Vlastníctvo ELA vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup ELA (ELA) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je ELA (ELA)

Elastos is building a decentralized internet infrastructure that gives users true digital ownership and privacy, secured by Bitcoin's hashpower.

ELA Zdroj

Pre hlbšie pochopenie ELA zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna ELA webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o ELA

Akú hodnotu bude mať 1 ELA v roku 2030?
Ak by hodnota ELA rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do ELA podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:36:04 (UTC+8)

ELA (ELA) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Top správy

Prečo toľko ľudí stále stráca peniaze počas býčieho trhu?

October 6, 2025

Vzostup Bitcoin Layer 2 sietí: Porozumenie technológii, ktorá preformuje budúcnosť Bitcoinu v roku 2025

October 6, 2025

Altcoiny v 2025: Keď TOTAL3 dosiahne nové maximá, ale váš portfólio sa nepohne

October 5, 2025
Zobraziť viac

$1.324
$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$22.26

$0.00007199

$0.009620

$0.000011700

$0.18219

$0.02375

