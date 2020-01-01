EigenLayer (EIGEN) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o EigenLayer (EIGEN) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
EigenLayer (EIGEN) informácie

EigenLayer is a set of smart contracts on Ethereum that allows consensus layer Ether (ETH) and other stakers of ERC-20s to opt in to validating new software modules built on top of the Ethereum ecosystem.

Oficiálna webová stránka:
https://www.eigenlayer.xyz/
Biela kniha:
https://docs.eigenlayer.xyz/
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/address/0xec53bf9167f50cdeb3ae105f56099aaab9061f83

EigenLayer (EIGEN) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre EigenLayer (EIGEN) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 548.45M
Celková ponuka:
$ 1.75B
Počet coinov v obehu:
$ 339.49M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 2.83B
Historické maximum:
$ 5.66
Historické minimum:
$ 0.6687837939049447
Aktuálna cena:
$ 1.6155
EigenLayer (EIGEN) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky EigenLayer (EIGEN) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet EIGEN tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu EIGEN tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili EIGEN tokenomiku, preskúmajte cenu EIGEN tokenu naživo!

Ako kúpiť EIGEN

Máte záujem pridať EigenLayer (EIGEN) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu EIGEN vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

EigenLayer (EIGEN) história cien

Analýza histórie cien EIGEN pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

EIGEN cenová predikcia

Chcete vedieť, kam EIGEN asi smeruje? Naša EIGEN stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.