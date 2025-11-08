BurzaDEX+
Kúp kryptomenyTrhySpotFutures500XEarnPodujatia
Viac
Flip Fest
Aktuálna dnešná cena Egg Smash je 0.00000079USD. Trhová kapitalizácia EGSM je --USD. Sledujte aktualizácie cien EGSM v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Egg Smash je 0.00000079USD. Trhová kapitalizácia EGSM je --USD. Sledujte aktualizácie cien EGSM v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o EGSM

EGSM informácie o cene

Čo je EGSM

EGSM biela kniha

EGSM oficiálna webová stránka

EGSM tokenomika

EGSM predpoveď cien

EGSM história

EGSM Sprievodca nákupom

EGSM-na-fiat prevodník mien

EGSM spot

Pre-market

Zarábať

Airdrop+

Novinky

Blog

Zistiť

Egg Smash Logo

Egg Smash kurz (EGSM)

1 EGSM na USD aktuálnu cenu:

$0.00000079
$0.00000079$0.00000079
0.00%1D
USD
Egg Smash (EGSM) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:35:56 (UTC+8)

Dnešná cena Egg Smash

Aktuálna dnešná cena Egg Smash (EGSM) je $ 0.00000079, s 0.00% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny EGSM na USD konverzný kurz je $ 0.00000079 za EGSM.

Egg Smash sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- EGSM. Počas posledných 24 hodín sa EGSMobchodovalo v rozmedzí od $ 0.00000078 (low) do $ 0.00000147 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.

V krátkodobom vývoji sa EGSM zmenilo o 0.00% za poslednú hodinu a o +19.69% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 1.20K.

Egg Smash (EGSM) informácie o trhu

--
----

$ 1.20K
$ 1.20K$ 1.20K

$ 7.90K
$ 7.90K$ 7.90K

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

BSC

Aktuálna trhová kapitalizácia Egg Smash je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 1.20K. Počet coinov v obehu EGSM je --, pričom celková zásoba je 10000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 7.90K.

História cien Egg Smash v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.00000078
$ 0.00000078$ 0.00000078
24 hod Low
$ 0.00000147
$ 0.00000147$ 0.00000147
24 hod High

$ 0.00000078
$ 0.00000078$ 0.00000078

$ 0.00000147
$ 0.00000147$ 0.00000147

--
----

--
----

0.00%

0.00%

+19.69%

+19.69%

Egg Smash (EGSM) história cien USD

Sledujte zmeny cien Egg Smash za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ 00.00%
30 dní$ -0.00000104-56.84%
60 dní$ -0.00000236-74.93%
90 dní$ -0.00099921-99.93%
Egg Smash dnešná zmena ceny

Dnes EGSM zaznamenal zmenu o $ 0 (0.00%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Egg Smash zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.00000104 (-56.84%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Egg Smash zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal EGSM zmenu o $ -0.00000236 (-74.93%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Egg Smash zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.00099921 (-99.93%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Egg Smash (EGSM)?

Pozrite si Egg Smashstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Egg Smash

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Egg Smash, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Egg Smash?

Several key factors influence Egg Smash (EGSM) token prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact EGSM valuations.

Game Adoption: Player base growth and in-game activity drive demand for EGSM tokens.

Utility & Features: Token use cases within the game ecosystem affect its perceived value.

Supply Mechanics: Token distribution, burning mechanisms, and circulation supply influence price dynamics.

Trading Volume: Liquidity levels on exchanges impact price stability and volatility.

Partnerships: Strategic collaborations and integrations can boost token demand.

Regulatory News: Crypto regulations and policy changes affect investor sentiment.

Competition: Performance of similar gaming tokens influences relative positioning.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Egg Smash?

People want to know Egg Smash (EGSM) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, and staying updated on market trends. Real-time price data helps investors assess volatility, plan entry/exit strategies, and manage risk effectively in the dynamic cryptocurrency market.

Cenové predikcie pre Egg Smash

Cenová predikcia Egg Smash (EGSM) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena EGSM v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Egg Smash (EGSM) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Egg Smash mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

MEXC nástroje
Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Egg Smash v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku EGSM cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Egg Smash Cenové predikcie.

O Egg Smash

EGSM is a digital asset that operates on the Ethereum blockchain. As an ERC-20 token, it is designed to facilitate transactions within a specific ecosystem, providing a means of exchange between users. The token's primary role is to enable seamless transactions, fostering a more efficient and decentralized network. Its issuance and supply model follow the standard protocols of the Ethereum blockchain, ensuring transparency and security. The EGSM token is typically used within its native platform, contributing to the overall functionality and utility of the system. It is part of the broader trend towards decentralized finance and the use of blockchain technology to create more efficient and inclusive financial systems.

Ako nakupovať a investovať Egg Smash

Ste pripravení začať s Egg Smash? Nákup EGSM na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Egg Smash. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Egg Smash (EGSM) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Egg Smash sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť Egg Smash (EGSM)

Čo môžete urobiť s Egg Smash

Vlastníctvo Egg Smash vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup Egg Smash (EGSM) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Obchodné spotové poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ
Obchodné futures poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ

Pozrite si konkurenčné obchodné poplatky MEXC

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je Egg Smash (EGSM)

EGG is an interactive mini-game built on Telegram, offering users a fun and rewarding experience with blockchain integration.

Egg Smash Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Egg Smash zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna Egg Smash webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Egg Smash

Akú hodnotu bude mať 1 Egg Smash v roku 2030?
Ak by hodnota Egg Smash rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Egg Smash podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:35:56 (UTC+8)

Egg Smash (EGSM) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Top správy

Prečo toľko ľudí stále stráca peniaze počas býčieho trhu?

October 6, 2025

Vzostup Bitcoin Layer 2 sietí: Porozumenie technológii, ktorá preformuje budúcnosť Bitcoinu v roku 2025

October 6, 2025

Altcoiny v 2025: Keď TOTAL3 dosiahne nové maximá, ale váš portfólio sa nepohne

October 5, 2025
Zobraziť viac

Pozrite si viac informácií o Egg Smash

EGSM USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície EGSM s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s EGSM USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s Egg Smash (EGSM) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem Egg Smash a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
EGSM/USDT
$0.00000079
$0.00000079$0.00000079
0.00%
0.00% (USDT)

Ďalšie kryptomeny na preskúmanie

Top kryptomeny s trhovými údajmi dostupnými na MEXC

HOT

Aktuálne trendové kryptomeny, ktoré získavajú významnú pozornosť trhu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

Novo pridané

Nedávno uvedené kryptomeny, ktoré sú dostupné na obchodovanie

BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN51

SN51

SN51

$22.26
$22.26$22.26

+122.60%

Top ziskové kryptomeny

Dnešné top krypto pumpy

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00007150
$0.00007150$0.00007150

+1,330.00%

ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.009620
$0.009620$0.009620

+140.50%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000011700
$0.000011700$0.000011700

+95.00%

Flux

Flux

FLUX

$0.18237
$0.18237$0.18237

+66.80%

Solidus Ai Tech

Solidus Ai Tech

AITECH

$0.02371
$0.02371$0.02371

+46.62%

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

EGSM-na-USD kalkulačka

Suma

EGSM
EGSM
USD
USD

1 EGSM = 0.0000 USD