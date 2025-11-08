Aktuálna dnešná cena EtherFloki je 0.0000003419USD. Trhová kapitalizácia EFLOKI je 0USD. Sledujte aktualizácie cien EFLOKI v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena EtherFloki je 0.0000003419USD. Trhová kapitalizácia EFLOKI je 0USD. Sledujte aktualizácie cien EFLOKI v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
EtherFloki sa v súčasnosti radí na #4550 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 0.00, pričom počet coinov v obehu je 0.00 EFLOKI. Počas posledných 24 hodín sa EFLOKIobchodovalo v rozmedzí od $ 0.000000341 (low) do $ 0.0000003438 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.000016875718926705, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.000000342492083022.
V krátkodobom vývoji sa EFLOKI zmenilo o +0.26% za poslednú hodinu a o -17.62% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 53.74K.
EtherFloki (EFLOKI) informácie o trhu
No.4550
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 53.74K
$ 53.74K$ 53.74K
$ 341.90K
$ 341.90K$ 341.90K
0.00
0.00 0.00
1,000,000,000,000
1,000,000,000,000 1,000,000,000,000
500,000,000,000
500,000,000,000 500,000,000,000
0.00%
ETH
Aktuálna trhová kapitalizácia EtherFloki je $ 0.00, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 53.74K. Počet coinov v obehu EFLOKI je 0.00, pričom celková zásoba je 500000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 341.90K.
História cien EtherFloki v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.000000341
$ 0.000000341$ 0.000000341
24 hod Low
$ 0.0000003438
$ 0.0000003438$ 0.0000003438
24 hod High
$ 0.000000341
$ 0.000000341$ 0.000000341
$ 0.0000003438
$ 0.0000003438$ 0.0000003438
$ 0.000016875718926705
$ 0.000016875718926705$ 0.000016875718926705
$ 0.000000342492083022
$ 0.000000342492083022$ 0.000000342492083022
+0.26%
0.00%
-17.62%
-17.62%
EtherFloki (EFLOKI) história cien USD
Sledujte zmeny cien EtherFloki za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ 0
0.00%
30 dní
$ -0.000000204
-37.37%
60 dní
$ -0.0000019181
-84.88%
90 dní
$ -0.0000056581
-94.31%
EtherFloki dnešná zmena ceny
Dnes EFLOKI zaznamenal zmenu o $ 0 (0.00%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
EtherFloki zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.000000204 (-37.37%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
EtherFloki zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal EFLOKI zmenu o $ -0.0000019181 (-84.88%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
EtherFloki zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.0000056581 (-94.31%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby EtherFloki (EFLOKI)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby EtherFloki, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny EtherFloki?
EtherFloki (EFLOKI) prices are influenced by several key factors:
Market sentiment and investor speculation drive significant price volatility. Social media hype, celebrity endorsements, and community engagement heavily impact meme coin valuations.
Trading volume and liquidity affect price stability. Higher volumes typically reduce volatility while low liquidity can cause dramatic price swings.
Broader cryptocurrency market trends influence EFLOKI, as altcoins often follow Bitcoin and Ethereum movements.
Project developments, partnerships, and utility announcements can create positive price momentum.
Whale activity and large holder movements significantly impact prices due to relatively smaller market caps.
Regulatory news and exchange listings also affect accessibility and demand for the token.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu EtherFloki?
People want to know EtherFloki (EFLOKI) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, monitoring market trends, and assessing potential profits or losses. Real-time price data helps investors time their trades effectively and manage risk in the volatile cryptocurrency market.
Cenové predikcie pre EtherFloki
Cenová predikcia EtherFloki (EFLOKI) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena EFLOKI v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia EtherFloki (EFLOKI) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena EtherFloki mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne EtherFloki v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku EFLOKI cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na EtherFloki Cenové predikcie.
O EtherFloki
EFLOKI is a cryptocurrency token that operates on the Ethereum platform. It is a decentralized finance (DeFi) token that is part of the broader ecosystem of tokens inspired by the Shiba Inu-themed cryptocurrency, Dogecoin. The primary purpose of EFLOKI is to offer a democratized, community-driven digital asset that allows for peer-to-peer transactions. It operates on a proof-of-stake consensus mechanism, which is a more energy-efficient alternative to the traditional proof-of-work model. The token's supply is predetermined and deflationary, with a portion of each transaction being burned to reduce the overall supply over time. This token is typically used within its own ecosystem for transactions, staking, and participating in community decisions.
Ako nakupovať a investovať EtherFloki
Ste pripravení začať s EtherFloki? Nákup EFLOKI na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom EtherFloki. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu EtherFloki (EFLOKI) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako 0.00 tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a EtherFloki sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s EtherFloki
Vlastníctvo EtherFloki vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC
Nákup EtherFloki (EFLOKI) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.
Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.
Čo je EtherFloki (EFLOKI)
Join the Bored Dog Club’s epic raid! EFLOKI is the fiercest Floki memecoin, with 50% supply BURNED and a wild Viking community ready to conquer the crypto moon! HODL tight, meme hard, and let’s pillage the charts!
EtherFloki Zdroj
Pre hlbšie pochopenie EtherFloki zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ak by hodnota EtherFloki rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do EtherFloki podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíEtherFloki?
Dnešná cena EtherFloki je $ 0.0000003419. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je EtherFloki stále dobrou investíciou?
EtherFloki zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do EFLOKI, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s EtherFloki?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo EtherFloki v hodnote $ 53.74K.
Aká je aktuálna cena EtherFloki?
Živá cena EFLOKI sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu EtherFloki vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena EFLOKI, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu EtherFloki?
Cenu EFLOKI ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
102,926.77
+2.10%
ETH
3,434.4
+4.15%
SOL
163.46
+5.17%
COAI
1.2084
+10.58%
USDC
1.0005
0.00%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre EFLOKI na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár EFLOKI/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena EtherFloki pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena EtherFloki v tomto roku?
Cena EtherFloki by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu EtherFloki (EFLOKI).
EtherFloki (EFLOKI) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.