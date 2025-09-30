EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 12:55:10 (UTC+8)
USD

EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 0.00
$ 0.00
Celková ponuka:
$ 2.50B
$ 2.50B
Počet coinov v obehu:
$ 0.00
$ 0.00
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 141.24M
$ 141.24M
Historické maximum:
$ 0.10582
$ 0.10582
Historické minimum:
$ 0.003159490790773429
$ 0.003159490790773429
Aktuálna cena:
$ 0.014124
$ 0.014124

EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) informácie

edeXa is the first HYBRID business blockchain used by companies, organizations and authorities. Thanks to a robust, secure and energy-efficient Business Blockchain, edeXa offers companies and public authorities an ecosystem that can build trust through secure and traceable processes. Intending to make blockchain technology easy for companies and organizations, edeXa provides numerous services and interfaces (APIs) available to customers.

Oficiálna webová stránka:
https://edexa.network/
Biela kniha:
https://edexa.network/documents/Whitepaper.pdf
Prieskumník blokov:
https://polygonscan.com/address/0xC114678C6e4654d041B2006C90f08478b444c4E2

EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet EDX tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu EDX tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili EDX tokenomiku, preskúmajte cenu EDX tokenu naživo!

