Aktuálna dnešná cena Edwin je 0.000911USD. Trhová kapitalizácia EDWIN je 911,000USD. Sledujte aktualizácie cien EDWIN v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o EDWIN

EDWIN informácie o cene

Čo je EDWIN

EDWIN biela kniha

EDWIN oficiálna webová stránka

EDWIN tokenomika

EDWIN predpoveď cien

EDWIN história

EDWIN Sprievodca nákupom

EDWIN-na-fiat prevodník mien

EDWIN spot

Edwin Logo

Edwin kurz (EDWIN)

1 EDWIN na USD aktuálnu cenu:

$0.000911
+4.59%1D
USD
Edwin (EDWIN) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:35:41 (UTC+8)

Dnešná cena Edwin

Aktuálna dnešná cena Edwin (EDWIN) je $ 0.000911, s 4.59% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny EDWIN na USD konverzný kurz je $ 0.000911 za EDWIN.

Edwin sa v súčasnosti radí na #2192 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 911.00K, pričom počet coinov v obehu je 1.00B EDWIN. Počas posledných 24 hodín sa EDWINobchodovalo v rozmedzí od $ 0.000836 (low) do $ 0.000935 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.01385086645919871, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.000137537924593378.

V krátkodobom vývoji sa EDWIN zmenilo o +0.88% za poslednú hodinu a o +4.47% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 6.12K.

Edwin (EDWIN) informácie o trhu

No.2192

$ 911.00K
$ 6.12K
$ 911.00K
1.00B
1,000,000,000
SOL

Aktuálna trhová kapitalizácia Edwin je $ 911.00K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 6.12K. Počet coinov v obehu EDWIN je 1.00B, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 911.00K.

História cien Edwin v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.000836
24 hod Low
$ 0.000935
24 hod High

$ 0.000836
$ 0.000935
$ 0.01385086645919871
$ 0.000137537924593378
+0.88%

+4.59%

+4.47%

+4.47%

Edwin (EDWIN) história cien USD

Sledujte zmeny cien Edwin za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.00003998+4.59%
30 dní$ -0.002103-69.78%
60 dní$ -0.002798-75.44%
90 dní$ -0.003411-78.93%
Edwin dnešná zmena ceny

Dnes EDWIN zaznamenal zmenu o $ +0.00003998 (+4.59%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Edwin zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.002103 (-69.78%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Edwin zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal EDWIN zmenu o $ -0.002798 (-75.44%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Edwin zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.003411 (-78.93%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Edwin (EDWIN)?

Pozrite si Edwinstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Edwin

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Edwin, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Edwin?

Several key factors influence EDWIN token prices:

1. Market Sentiment - Overall crypto market trends and investor confidence affect EDWIN's value.

2. Supply and Demand - Token circulation, trading volume, and holder behavior impact price movements.

3. Project Development - Updates, partnerships, and roadmap progress can drive price changes.

4. Utility and Adoption - Real-world use cases and platform growth influence long-term value.

5. External Events - Regulatory news, market volatility, and macroeconomic factors affect pricing.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Edwin?

People want to know Edwin (EDWIN) price today for several key reasons: making informed trading decisions, portfolio management, market timing for buying or selling, tracking investment performance, and staying updated on market trends. Real-time price data helps investors assess profitability, manage risk, and determine optimal entry or exit points in the volatile cryptocurrency market.

Cenové predikcie pre Edwin

Cenová predikcia Edwin (EDWIN) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena EDWIN v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Edwin (EDWIN) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Edwin mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Edwin v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku EDWIN cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Edwin Cenové predikcie.

O Edwin

EDWIN is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain network. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions with a focus on speed, security, and scalability. The EDWIN network employs a unique consensus mechanism, though specifics are not widely known. The asset is typically used for transactions within its ecosystem, serving as a medium of exchange for goods and services. EDWIN's issuance model is also not widely disclosed, but it is understood that the supply is controlled to maintain stability within the network. The asset's primary role is to provide a decentralized, digital alternative to traditional currencies, while leveraging blockchain technology to ensure transparency and security in transactions.

Ako nakupovať a investovať Edwin

Ste pripravení začať s Edwin? Nákup EDWIN na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Edwin. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Edwin (EDWIN) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako 1.00B tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Edwin sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť Edwin (EDWIN)

Čo môžete urobiť s Edwin

Vlastníctvo Edwin vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup Edwin (EDWIN) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Obchodné spotové poplatky:
Pozrite si konkurenčné obchodné poplatky MEXC

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je Edwin (EDWIN)

Edwin connects your favorite AI assistants directly to DeFi protocols. By providing a secure bridge and handling blockchain operations invisibly, Edwin allows ChatGPT, Claude, and other AI interfaces to manage your investments, giving you access to tomorrow's trading interface.

Edwin Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Edwin zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna Edwin webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Edwin

Akú hodnotu bude mať 1 Edwin v roku 2030?
Ak by hodnota Edwin rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Edwin podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Edwin (EDWIN) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Pozrite si viac informácií o Edwin

EDWIN USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície EDWIN s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s EDWIN USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s Edwin (EDWIN) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem Edwin a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
EDWIN/USDT
$0.000911
$0.000911$0.000911
+4.59%
0.00% (USDT)

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

