Aktuálna dnešná cena Edwin je 0.000911USD. Trhová kapitalizácia EDWIN je 911,000USD. Sledujte aktualizácie cien EDWIN v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Edwin je 0.000911USD. Trhová kapitalizácia EDWIN je 911,000USD. Sledujte aktualizácie cien EDWIN v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Edwin (EDWIN) je $ 0.000911, s 4.59% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny EDWIN na USD konverzný kurz je $ 0.000911 za EDWIN.
Edwin sa v súčasnosti radí na #2192 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 911.00K, pričom počet coinov v obehu je 1.00B EDWIN. Počas posledných 24 hodín sa EDWINobchodovalo v rozmedzí od $ 0.000836 (low) do $ 0.000935 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.01385086645919871, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.000137537924593378.
V krátkodobom vývoji sa EDWIN zmenilo o +0.88% za poslednú hodinu a o +4.47% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 6.12K.
Edwin (EDWIN) informácie o trhu
No.2192
$ 911.00K
$ 6.12K
$ 911.00K
1.00B
1,000,000,000
SOL
Aktuálna trhová kapitalizácia Edwin je $ 911.00K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 6.12K. Počet coinov v obehu EDWIN je 1.00B, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 911.00K.
História cien Edwin v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.000836
24 hod Low
$ 0.000935
24 hod High
$ 0.000836
$ 0.000935
$ 0.01385086645919871
$ 0.000137537924593378
+0.88%
+4.59%
+4.47%
+4.47%
Edwin (EDWIN) história cien USD
Sledujte zmeny cien Edwin za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.00003998
+4.59%
30 dní
$ -0.002103
-69.78%
60 dní
$ -0.002798
-75.44%
90 dní
$ -0.003411
-78.93%
Edwin dnešná zmena ceny
Dnes EDWIN zaznamenal zmenu o $ +0.00003998 (+4.59%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Edwin zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.002103 (-69.78%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Edwin zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal EDWIN zmenu o $ -0.002798 (-75.44%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Edwin zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.003411 (-78.93%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Edwin (EDWIN)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Edwin, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
People want to know Edwin (EDWIN) price today for several key reasons: making informed trading decisions, portfolio management, market timing for buying or selling, tracking investment performance, and staying updated on market trends. Real-time price data helps investors assess profitability, manage risk, and determine optimal entry or exit points in the volatile cryptocurrency market.
Cenové predikcie pre Edwin
Cenová predikcia Edwin (EDWIN) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena EDWIN v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Edwin (EDWIN) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Edwin mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Edwin v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku EDWIN cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Edwin Cenové predikcie.
O Edwin
EDWIN is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain network. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions with a focus on speed, security, and scalability. The EDWIN network employs a unique consensus mechanism, though specifics are not widely known. The asset is typically used for transactions within its ecosystem, serving as a medium of exchange for goods and services. EDWIN's issuance model is also not widely disclosed, but it is understood that the supply is controlled to maintain stability within the network. The asset's primary role is to provide a decentralized, digital alternative to traditional currencies, while leveraging blockchain technology to ensure transparency and security in transactions.
Ako nakupovať a investovať Edwin
Ste pripravení začať s Edwin? Nákup EDWIN na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Edwin. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Edwin (EDWIN) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako 1.00B tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Edwin sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s Edwin
Vlastníctvo Edwin vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.
Čo je Edwin (EDWIN)
Edwin connects your favorite AI assistants directly to DeFi protocols. By providing a secure bridge and handling blockchain operations invisibly, Edwin allows ChatGPT, Claude, and other AI interfaces to manage your investments, giving you access to tomorrow's trading interface.
Edwin Zdroj
Pre hlbšie pochopenie Edwin zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ak by hodnota Edwin rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Edwin podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíEdwin?
Dnešná cena Edwin je $ 0.000911. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Edwin stále dobrou investíciou?
Edwin zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do EDWIN, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Edwin?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Edwin v hodnote $ 6.12K.
Aká je aktuálna cena Edwin?
Živá cena EDWIN sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Edwin vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena EDWIN, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Edwin?
Cenu EDWIN ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
102,926.77
+2.10%
ETH
3,434.4
+4.15%
SOL
163.46
+5.17%
COAI
1.2084
+10.58%
USDC
1.0005
0.00%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre EDWIN na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár EDWIN/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Edwin pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Edwin v tomto roku?
Cena Edwin by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Edwin (EDWIN).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:35:41 (UTC+8)
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.