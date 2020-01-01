Eternal AI (EAI) tokenomika

Eternal AI (EAI) tokenomika

Eternal AI (EAI) informácie

Eternal AI is the first Bitcoin L2 designed as an open infrastructure for decentralized AI that allows anyone to create, power and use AI models trustlessly on Bitcoin.

Oficiálna webová stránka:
https://eternalai.org/
Biela kniha:
https://cdn.eternalai.org/docs/whitepaper.pdf
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0xa84f95eb3dabdc1bbd613709ef5f2fd42ce5be8d

Eternal AI (EAI) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Eternal AI (EAI) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 2.57M
Celková ponuka:
$ 1.00B
Počet coinov v obehu:
$ 228.00M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 11.26M
Historické maximum:
$ 0.3
Historické minimum:
$ 0.006397257988923091
Aktuálna cena:
$ 0.01126
Eternal AI (EAI) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Eternal AI (EAI) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet EAI tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu EAI tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili EAI tokenomiku, preskúmajte cenu EAI tokenu naživo!

Ako kúpiť EAI

Máte záujem pridať Eternal AI (EAI) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu EAI vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Eternal AI (EAI) história cien

Analýza histórie cien EAI pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

EAI cenová predikcia

Chcete vedieť, kam EAI asi smeruje? Naša EAI stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.