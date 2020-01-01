Dypius (DYP) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Dypius (DYP) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Dypius (DYP) informácie

Dypius is a powerful, decentralized ecosystem with a focus on scalability, security, and global adoption through next-gen infrastructure. Dypius offers a variety of products and services that cater to both beginners and advanced users in the digital space, including yield farming, staking, DeFi tools, NFTs, and Metaverse gaming.

Oficiálna webová stránka:
https://dypius.com/
Biela kniha:
https://dyp.finance/about
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0x39b46b212bdf15b42b166779b9d1787a68b9d0c3

Dypius (DYP) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Dypius (DYP) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 1.10M
$ 1.10M
$ 1.10M$ 1.10M
Celková ponuka:
$ 229.93M
$ 229.93M$ 229.93M
Počet coinov v obehu:
$ 184.65M
$ 184.65M
$ 184.65M$ 184.65M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 1.37M
$ 1.37M
$ 1.37M$ 1.37M
Historické maximum:
$ 0.5498
$ 0.5498
$ 0.5498$ 0.5498
Historické minimum:
$ 0.00409764855130774
$ 0.00409764855130774$ 0.00409764855130774
Aktuálna cena:
$ 0.00597
$ 0.00597$ 0.00597

Dypius (DYP) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Dypius (DYP) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet DYP tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu DYP tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili DYP tokenomiku, preskúmajte cenu DYP tokenu naživo!

Ako kúpiť DYP

Máte záujem pridať Dypius (DYP) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu DYP vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Dypius (DYP) história cien

Analýza histórie cien DYP pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

DYP cenová predikcia

Chcete vedieť, kam DYP asi smeruje? Naša DYP stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.