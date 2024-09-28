DYNACHAIN (DYNA) tokenomika

DYNACHAIN (DYNA) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o DYNACHAIN (DYNA) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
USD

DYNACHAIN (DYNA) informácie

DynaChain is a Health-Fi platform that leverages blockchain technology to reward users for adopting healthier lifestyles, targeting individuals who are health-conscious and interested in the benefits of integrating wellness with digital finance.

Oficiálna webová stránka:
https://dynachain.io/
Biela kniha:
https://docsend.com/view/htyn99859awizmea
Prieskumník blokov:
https://bscscan.com/token/0x7EA42e53033B9c4BF975c1afcF17FF7EF25b04a4

DYNACHAIN (DYNA) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre DYNACHAIN (DYNA) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 1.07M
$ 1.07M$ 1.07M
Celková ponuka:
$ 400.00M
$ 400.00M$ 400.00M
Počet coinov v obehu:
$ 39.43M
$ 39.43M$ 39.43M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 13.55M
$ 13.55M$ 13.55M
Historické maximum:
$ 4.23
$ 4.23$ 4.23
Historické minimum:
$ 0.026005607336100172
$ 0.026005607336100172$ 0.026005607336100172
Aktuálna cena:
$ 0.027096
$ 0.027096$ 0.027096

DYNACHAIN (DYNA) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky DYNACHAIN (DYNA) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet DYNA tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu DYNA tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili DYNA tokenomiku, preskúmajte cenu DYNA tokenu naživo!

Ako kúpiť DYNA

Máte záujem pridať DYNACHAIN (DYNA) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu DYNA vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

DYNACHAIN (DYNA) história cien

Analýza histórie cien DYNA pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

DYNA cenová predikcia

Chcete vedieť, kam DYNA asi smeruje? Naša DYNA stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.

Viac ako 4 000 obchodných párov na spotových a futures trhoch
Najrýchlejšie zaradenie tokenov medzi burzami CEX
Najvyššia likvidita v rámci celého odvetvia
Najnižšie poplatky s nepretržitým zákazníckym servisom
100%+ transparentnosť rezervných tokenov pre prostriedky používateľov
Mimoriadne nízke vstupné bariéry: nákup krypta len za 1 USDT
mc_how_why_title
Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.