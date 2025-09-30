Dtec (DTEC) tokenomika

Dtec (DTEC) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Dtec (DTEC) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 14:01:47 (UTC+8)
USD

Dtec (DTEC) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Dtec (DTEC) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia: $ 1.85M
$ 1.85M
$ 1.85M$ 1.85M
Celková ponuka:
$ 338.42M
$ 338.42M$ 338.42M
Počet coinov v obehu: $ 109.69M
$ 109.69M
$ 109.69M$ 109.69M
FDV (plne zriedené ocenenie): $ 7.60M
$ 7.60M
$ 7.60M$ 7.60M
Historické maximum: $ 0.232
$ 0.232
$ 0.232$ 0.232
Historické minimum:
$ 0.011350206009706468
$ 0.011350206009706468$ 0.011350206009706468
Aktuálna cena:
$ 0.01689
$ 0.01689$ 0.01689

Dtec (DTEC) informácie

Dtec Assistant is an intelligent vehicle assistant software with artificial intelligence (AI) that can work on the existing software platform of different classes of vehicles. Thanks to its advanced natural language processing (NLP) model, it enables users to communicate with vehicles as if they were talking to a real person, to control the hardware and applications in the vehicle with voice, and to get information about any subject by chatting thanks to the DtecGPT module. The Dtec assistant is also capable of controlling all IoT (internet of things) devices.

Oficiálna webová stránka:
https://dtec.space/
Biela kniha:
https://dtec.space/whitepaper
Prieskumník blokov:
https://polygonscan.com/token/0xd87af7b418d64ff2cde48d890285ba64fc6e115f

Dtec (DTEC) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Dtec (DTEC) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet DTEC tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu DTEC tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili DTEC tokenomiku, preskúmajte cenu DTEC tokenu naživo!

