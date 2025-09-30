Dreams Quest (DREAMS) tokenomika

Dreams Quest (DREAMS) tokenomika
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30
Dreams Quest (DREAMS) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Dreams Quest (DREAMS) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 484.87K
Celková ponuka:
$ 1.67B
Počet coinov v obehu:
$ 1.56B
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 1.24M
Historické maximum:
$ 0.00398
Historické minimum:
$ 0
Aktuálna cena:
$ 0.00031
Dreams Quest (DREAMS) informácie

Dreams Quest is a diversified media and entertainment company developing an open-world, action-adventure, role playing mobile game developed by Shakiti Studios, a subsidiary of Dreams Quest.

Oficiálna webová stránka:
https://dreams.quest
Biela kniha:
https://dreamsquest.fandom.com
Prieskumník blokov:
https://bscscan.com/token/0x54523d5fb56803bac758e8b10b321748a77ae9e9

Dreams Quest (DREAMS) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Dreams Quest (DREAMS) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet DREAMS tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu DREAMS tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili DREAMS tokenomiku, preskúmajte cenu DREAMS tokenu naživo!

